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Фотофакт

На страже правопорядка

На страже правопорядка

Павел Коротенко
7 августа 2017 Просмотров: 345 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В подарок правоохранителям подготовили танцевальные номера.
  • Для интересующихся на площади работала выставка оружия и снаряжения, которыми пользуются полицейские.
  • Самым торжественным моментом было награждение сотрудников грамотами и ценными подарками.
  • В финале мероприятия силовики почтили минутой молчания память коллег, погибших при выполнении боевого задания.

Сегодняшний выпуск «Фотофакта» посвящен событию, состоявшемуся в понедельник на Соборной площади.

В этот день здесь проходило торжественное мероприятие, посвященное 2-й годовщине создания Национальной полиции Украины. Предлагаем вниманию читателей «ТВ плюс» кадры, иллюстрирующие фрагменты праздничной программы.

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Комментарии к статье «На страже правопорядка»

Сегодняшний выпуск «Фотофакта» посвящен событию, состоявшемуся в понедельник на Соборной площади.

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Житель Славянска убил собаку, протащив машиной по улицам

Обновленный тент сцены снова испортили

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