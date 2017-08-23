Выжженная земля

Чрезвычайно знойная погода создала все условия для повышенной пожароопасности, о чем не устают напоминать спасатели.

Тем не менее, просьбы быть бдительными с огнем доходят не до всех: на территории города можно встретить участки выгоревшей травы и кустарников. Этой теме посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».