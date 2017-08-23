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Фотофакт

Выжженная земля

Выжженная земля
23 августа 2017 Просмотров: 11 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Участок городской территории между детской больницей и улицей Одесской.
  • Сухая трава в карьере микрорайона Артема горит каждый год, но в этом масштабы пожаров особенно впечатляют.
  • Выгорел сухостой и на поле вблизи микрорайона ЦНИЛ.
  • Стала жертвой огня ограда садоводческого общества им. Мичурина на улице Волжской.
  • Дополнительную опасность создает низовой ветер, который разносит пламя по сухостою.

Чрезвычайно знойная погода создала все условия для повышенной пожароопасности, о чем не устают напоминать спасатели.

Тем не менее, просьбы быть бдительными с огнем доходят не до всех: на территории города можно встретить участки выгоревшей травы и кустарников. Этой теме посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Выжженная земля»

Чрезвычайно знойная погода создала все условия для повышенной пожароопасности, о чем не устают напоминать спасатели.

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