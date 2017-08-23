Выжженная земля

|23 августа 2017
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Чрезвычайно знойная погода создала все условия для повышенной пожароопасности, о чем не устают напоминать спасатели.
Тем не менее, просьбы быть бдительными с огнем доходят не до всех: на территории города можно встретить участки выгоревшей травы и кустарников. Этой теме посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».
23 августа 2017
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• Активист раскритиковал условия для пациентов в детской больнице
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• Опорная школа откроется к январю
• Футбол и позорный референдум: что важнее для славянцев
• Какая программа ждет славянцев на День независимости Украины
• День флага в Славянске: митинг и флешмоб
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• Гвоздик нокаутировал Бейкера и вызвал на бой Уорда
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• Что сделано в школах и садиках Славянска к Первому сентября
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• Мэр Славянска ответил активисту: «Стану общественником и буду вас троллить»
• Железнодорожная больница: с подрядчиком расстались, на смену пришел другой
• Узнал похитителя по тапочкам
• Задержан сотрудник министерства «ДНР»
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• Полная неожиданность: коэффициенты и схемы набора абитуриентов
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Рассуждая об эстетике городского пространства, нельзя ограничиваться только темой возведения новых объектов.
— 7 августа 2017 —
Сегодняшний выпуск «Фотофакта» посвящен событию, состоявшемуся в понедельник на Соборной площади.
— 3 августа 2017 —
Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» новой назвать нельзя, но на статус обновляемой претендовать она точно может.
— 26 июля 2017 —
Сегодняшний выпуск рубрики "Фотофакт" посвящен опорам, поддерживающим светоточки и линии электропередач.
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23 августа 2017
• «Триада» отличилась на чемпионате Европы по боевому самбо
• Рядом с городской свалкой образовалась еще одна
• Светофоры станут коммунальной собственностью
• Активист раскритиковал условия для пациентов в детской больнице
• Аграрии Славянского района побили прошлогодний рекорд
• Опорная школа откроется к январю
• Футбол и позорный референдум: что важнее для славянцев
• Какая программа ждет славянцев на День независимости Украины
• День флага в Славянске: митинг и флешмоб
22 августа 2017
• Гол Коноплянки, показатель Зидана, дриблинг Неймара
• Гвоздик нокаутировал Бейкера и вызвал на бой Уорда
• Шевченко не реализовал пенальти, Стрельцов замкнул прострел
• Донецкое дерби, дебют Пиварича, волевой успех «Звезды»
21 августа 2017
• Славянский район демонизирует Николаевку
• Что сделано в школах и садиках Славянска к Первому сентября
18 августа 2017
• В Славянске появились новые аншлаги
• На памятнике Шевченко появилась несанкционированная роспись
• Мэр Славянска ответил активисту: «Стану общественником и буду вас троллить»
• Железнодорожная больница: с подрядчиком расстались, на смену пришел другой
• Узнал похитителя по тапочкам
• Задержан сотрудник министерства «ДНР»
• Подросток отдал мошенникам 130 тысяч гривен
• Александр Дзюба - больше не мэр Святогорска
• Инвалиды Славянска: «Не надо делать для нас без нас!»
17 августа 2017
• Вступительная кампания-2017: абитуриенты - заложники непрофессионализма чиновников
• Полная неожиданность: коэффициенты и схемы набора абитуриентов
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Комментарии к статье «Выжженная земля»
Чрезвычайно знойная погода создала все условия для повышенной пожароопасности, о чем не устают напоминать спасатели.