Урны, «урнозаменители» и культура

На этот раз журналисты «ТВ плюс» обратили внимание на наличие и исправность мусорных урн, расположенных возле частных и бюджетных объектов города. Говорить о критической ситуации, конечно, не стоит, но определенные недоработки в этой сфере все же обнаружились. Представляем читателям результаты проведенного нами мониторинга.