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Фотофакт

Урны, «урнозаменители» и культура

Урны, «урнозаменители» и культура

Павел Коротенко
13 декабря 2017 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Среди установленных по городу урн встречаются уже давно проржавевшие конструкции. На снимке – ул. Васильевская (Окт. революции).
  • Есть случаи, когда повреждение урнам наносят не время и погода, а люди. Пример тому можно видеть на ул. Университетской (Ленина).
  • Отсутствие урн зачастую компенсируется творческим подходом. К примеру, у бокового входа в исполком вместо урны стоит вот такой предмет.
  • Еще ярче креативный подход демонстрируют разнообразные «урнозаменители», установленные у подъездов многоквартирных домов.
  • Исследование темы еще раз подтвердило, что наличие урны не является залогом чистоты.

В текущем выпуске рубрики «Фотофакт» мы продолжаем тему соблюдения правил благоустройства.

На этот раз журналисты «ТВ плюс» обратили внимание на наличие и исправность мусорных урн, расположенных возле частных и бюджетных объектов города. Говорить о критической ситуации, конечно, не стоит, но определенные недоработки в этой сфере все же обнаружились. Представляем читателям результаты проведенного нами мониторинга.

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Комментарии к статье «Урны, «урнозаменители» и культура»

В текущем выпуске рубрики «Фотофакт» мы продолжаем тему соблюдения правил благоустройства.

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