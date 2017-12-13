|13 декабря 2017
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В текущем выпуске рубрики «Фотофакт» мы продолжаем тему соблюдения правил благоустройства.
На этот раз журналисты «ТВ плюс» обратили внимание на наличие и исправность мусорных урн, расположенных возле частных и бюджетных объектов города. Говорить о критической ситуации, конечно, не стоит, но определенные недоработки в этой сфере все же обнаружились. Представляем читателям результаты проведенного нами мониторинга.
13 декабря 2017
• «Лесная сказка»: вопросов больше, чем ответов
• Урны, «урнозаменители» и культура
• Когда на Вокзальной появятся лежачие полицейские
• Бездомные собаки активизировались
• Недострой на Центральной становится опасным
• Директор КАТП объяснил, почему горят баки
• И вновь о люках: полицию просят проверить пункты приема металла
• Ломаченко – Ригондо: Шакал сдался на экваторе
• «Эффективный город» проведет в Славянске всеукраинский форум
• Содовый завод в Славянске: «хотелка» или реальная возможность
• Еврокубковая весна: «Шахтер» сыграет с «Ромой», «Динамо» - с АЕКом
• «Юность»: спасти еще можно, но пока не получается
• Марлос признан лучшим футболистом Украины
• Как это делается в Славянске: кто ртуть нашел, тот ее и хранит
• «Золотой мяч-2017»: Криштиану Роналду получил трофей и догнал Лионеля Месси
• Бронзовая награда Божены Мальцевой
9 декабря 2017
• Активист заявил о попытке фальсификации конкурса на должность начальника УЖКХ
• У жителя Славянска изъяли 2 кг марихуаны
• Полиция поймала продавщиц метадона
• Cлавянцы продолжают переходить дорогу на САТу в неположенном месте
• Проект рекультивации свалки должен быть готов до конца года
• Батюка, 6: инцидент почти исчерпан
• Жители села Сидорово против заказника на их землях
7 декабря 2017
• Новогодние подарки и ребенок: как не разрушить волшебство и не заработать аллергию
• В ООШ №7 открыли мемориальную доску в честь Романа Напрягло
• Пешеходов штрафовать, гимнастический зал открыть, зарплату мэру урезать - о чем славянцы просят власть
• Славянцы пытаются наладить систему сбора и утилизации отработанных батареек
• Друзья парка «Шелковичный» ищут формат сотрудничества с городской властью
6 декабря 2017
• Из 690 мероприятий программы реализовали лишь 347
• Область просит Славянск отдать «Лесную сказку». Горсовет в раздумьях
— 6 декабря 2017 —
Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» подсказали несколько публикаций в социальных сетях, где славянцы жалуются на травмоопасные технологические колодцы.
— 29 ноября 2017 —
Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» посвящен теме инклюзии, а точнее - доступности городской инфраструктуры для людей с особыми физическими потребностями.
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Осень — традиционная пора массовой уборки опавшей с деревьев листвы.
— 14 ноября 2017 —
Правила градостроительства и элементарная логика говорят о том, что городская инфраструктура должна быть удобна для населения. Один из элементов комфорта – обычная (или необычная) лавочка.
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13 декабря 2017
• «Лесная сказка»: вопросов больше, чем ответов
• Урны, «урнозаменители» и культура
• Когда на Вокзальной появятся лежачие полицейские
• Бездомные собаки активизировались
• Недострой на Центральной становится опасным
• Директор КАТП объяснил, почему горят баки
• И вновь о люках: полицию просят проверить пункты приема металла
• Ломаченко – Ригондо: Шакал сдался на экваторе
• «Эффективный город» проведет в Славянске всеукраинский форум
• Содовый завод в Славянске: «хотелка» или реальная возможность
• Еврокубковая весна: «Шахтер» сыграет с «Ромой», «Динамо» - с АЕКом
• «Юность»: спасти еще можно, но пока не получается
• Марлос признан лучшим футболистом Украины
• Как это делается в Славянске: кто ртуть нашел, тот ее и хранит
• «Золотой мяч-2017»: Криштиану Роналду получил трофей и догнал Лионеля Месси
• Бронзовая награда Божены Мальцевой
9 декабря 2017
• Активист заявил о попытке фальсификации конкурса на должность начальника УЖКХ
• У жителя Славянска изъяли 2 кг марихуаны
• Полиция поймала продавщиц метадона
• Cлавянцы продолжают переходить дорогу на САТу в неположенном месте
• Проект рекультивации свалки должен быть готов до конца года
• Батюка, 6: инцидент почти исчерпан
• Жители села Сидорово против заказника на их землях
7 декабря 2017
• Новогодние подарки и ребенок: как не разрушить волшебство и не заработать аллергию
• В ООШ №7 открыли мемориальную доску в честь Романа Напрягло
• Пешеходов штрафовать, гимнастический зал открыть, зарплату мэру урезать - о чем славянцы просят власть
• Славянцы пытаются наладить систему сбора и утилизации отработанных батареек
• Друзья парка «Шелковичный» ищут формат сотрудничества с городской властью
6 декабря 2017
• Из 690 мероприятий программы реализовали лишь 347
• Область просит Славянск отдать «Лесную сказку». Горсовет в раздумьях
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В текущем выпуске рубрики «Фотофакт» мы продолжаем тему соблюдения правил благоустройства.