В Новый год со старым мусором

Несколько дней назад в Славянске наблюдалась активность коммунальных работников, сгребающих и местами даже вывозящих опавшую листву.

Не оспаривая необходимость этой работы, отметим, что весной в глаза больше будут бросаться не листья, а не убранный до снега мусор. Как показывает текущий выпуск рубрики «Фотофакт», картина весной нас ждет, мягко говоря, не очень приятная.