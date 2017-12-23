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Фотофакт

В Новый год со старым мусором

В Новый год со старым мусором
21 декабря 2017 Просмотров: 219 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • По всей видимости, будет зимовать непонятного происхождения куча тряпья и мусора на газоне с тыльной стороны центральной площади.
  • Неиссякаемая, благодаря стараниям местных жителей, свалка строительного мусора на улице Ясной.
  • Исчезновение мусорного бака крайне негативно отразилось на состоянии территории возле остановки «Молодежная».
  • Впрочем, из-за особенностей менталитета населения наличие контейнера является гарантом чистоты далеко не всегда.
  • Такое положение дел устраивает далеко не всех славянцев. Некоторые пытаются бороться с бескультурьем.

Несколько дней назад в Славянске наблюдалась активность коммунальных работников, сгребающих и местами даже вывозящих опавшую листву.

Не оспаривая необходимость этой работы, отметим, что весной в глаза больше будут бросаться не листья, а не убранный до снега мусор. Как показывает текущий выпуск рубрики «Фотофакт», картина весной нас ждет, мягко говоря, не очень приятная.

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Комментарии к статье «В Новый год со старым мусором»

Несколько дней назад в Славянске наблюдалась активность коммунальных работников, сгребающих и местами даже вывозящих опавшую листву.

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Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами

Канский фестиваль

Что еще изменилось в водоканале

Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику

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«Волшебный пендель», или Почему славянской власти нужен толчок

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