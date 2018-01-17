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Фотофакт

Он все-таки существует

Он все-таки существует
17 января 2018 Просмотров: 123 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • На городские автодороги и даже центральную площадь выехала снегоуборочная техника.
  • Тротуары покрылись «накатанными» участками льда. Для одних пешеходов – забава, для других – угроза.
  • В некоторых местах эту угрозу уже ликвидировали работники коммунальных и частных предприятий.
  • С выпадением снега сердобольные горожане поспешили компенсировать птицам утрату подножного корма.
  • А для многих горожан снег дал возможность для зимних развлечений.

Начало текущей недели порадовало славянцев долгожданным снегом.

Выпавшие осадки традиционно катализировали в городе определенные процессы и явления, которые стали темой сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт». 

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Комментарии к статье «Он все-таки существует»

Начало текущей недели порадовало славянцев долгожданным снегом.

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Ртуть по-прежнему на повестке дня

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Вид помощи по утрате кормильца теперь можно выбирать

Поминальная культура

Образы и подобия

Жители Славянска присоединились к акции «принеси куклу»

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Кто сказал «либо пенсия, либо зарплата»

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