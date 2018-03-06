Искусство или вандализм

При подготовке сегодняшнего выпуска рубрики "Фотофакт" журналисты "ТВ плюс" в который раз обратили внимание на графические изображения, нанесенные на стены и ограды.

Эти рисунки и надписи познавательны тем, что отражают не только уровень мастерства, но и уровень культуры их авторов. Впрочем, пусть читатель судит сам.