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Фотофакт

Искусство или вандализм

Искусство или вандализм

Павел Коротенко
6 марта 2018 Просмотров: 140 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Часть надписей имеют информационный характер. В данном случае - угрожающий.
  • Традиция "ждать Игоря" выродилась, а ее следы уродуют город до сих пор.
  • На многих объектах каракули накапливаются десятилетиями. Один из них – бывший кинотеатр «Восток».
  • Вместе с тем имеются в Славянске и позитивные примеры уличного искусства.
  • К сожалению, эстетику художественного объекта часто портит антураж.

При подготовке сегодняшнего выпуска рубрики "Фотофакт" журналисты "ТВ плюс" в который раз обратили внимание на графические изображения, нанесенные на стены и ограды.

Эти рисунки и надписи познавательны тем, что отражают не только уровень мастерства, но и уровень культуры их авторов. Впрочем, пусть читатель судит сам.

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Комментарии к статье «Искусство или вандализм»

При подготовке сегодняшнего выпуска рубрики "Фотофакт" журналисты "ТВ плюс" в который раз обратили внимание на графические изображения, нанесенные на стены и ограды.

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Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца

Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи

Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП

Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности

Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты

Спасатели провели рейд по недостроям

«Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию

Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице

Центру соцслужб прибавили штат

Зарплату медикам дадут из местного бюджета

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Бывший садик продают за полцены

Центр реабилитации и грязелечения: предприятие создали, лечебниц еще нет

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