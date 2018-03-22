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Фотофакт

И снег, и грех

И снег, и грех
22 марта 2018 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В минувшее воскресенье героем дня снова стал собирательный образ «человека с лопатой».
  • Памятуя о ЧП с обрушением крыши в ветеринарной лечебнице, коммунальники озаботились очисткой кровель от снежной массы.
  • В этот раз в городе случились два ДТП с участием рейсовых автобусов. Одно из них – на улице Торговой в районе кинотеатра «Сапфир».
  • Водителям, застрявшим в снегу, помогали выбраться группы реагирования Славянского горотдела полиции.
  • В труднодоступных для спецтехники местах появились проблемы с вывозом мусора.

Конец марта на календаре и начало февраля за окном – нынешний зимний сезон, наверное, надолго запомнится славянцам своими особенностями.

 После февральского снежного коллапса и последовавшего за ним потепления горожане приготовились встречать весну, но не тут-то было. Конец прошлой и начало нынешней недели принесли  городу новый снежный заряд. Данному зимнему рецидиву в надежде на то, что он в этом году последний, мы посвящаем текущий выпуск рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «И снег, и грех»

Конец марта на календаре и начало февраля за окном – нынешний зимний сезон, наверное, надолго запомнится славянцам своими особенностями.

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Что нужно для автоматического пересчета субсидий

Заболеваемость снижается

«Озеро» на Учительской осушат

Славянску обещают новую снегоуборочную технику

«Лесная сказка»: жизнь продолжается

Для юных пловцов просят снизить стоимость абонемента

Славянск вновь завалило снегом

16 марта 2018

Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы

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Что делать, если умер близкий человек

Для розыска грабителя привлекли кинологов

Ямы выкопали по заказу рекламщиков

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