И снег, и грех

|22 марта 2018
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Конец марта на календаре и начало февраля за окном – нынешний зимний сезон, наверное, надолго запомнится славянцам своими особенностями.
После февральского снежного коллапса и последовавшего за ним потепления горожане приготовились встречать весну, но не тут-то было. Конец прошлой и начало нынешней недели принесли городу новый снежный заряд. Данному зимнему рецидиву в надежде на то, что он в этом году последний, мы посвящаем текущий выпуск рубрики «Фотофакт».
22 марта 2018
• Мнение специалиста: холодный март Славянску подарило таяние льдов в Арктике
• Глазами очевидцев: какие зимы запомнились славянцам
• Сурок Тимка оплошал, а народный синоптик - пока нет
• Кто заказывал такси на Дубровку
• Работников жилкоммунхоза поздравили с праздником
• Многопрофильный центр профобразования получил гран-при
• Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов
• Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя
• Оздоровление детей: что нового
• Какие дороги отремонтируют в этом году
• Мэра поздравили с днем рождения
21 марта 2018
• На Паралимпиаде в Пхенчхане Украина заняла 6-е место в медальном зачете
• Александр Гвоздик – «временный» чемпион мира по боксу
• Команда юношей ООШ №5 выиграла школьные городские соревнования
• Спортсмены БК «Триада» завоевали восемь медалей на чемпионате Украины по хортингу
• «Золото» Анны Савенко при четырех досрочных победах
• Монетизация льготного проезда в пассажирском транспорте: миф или реальность
20 марта 2018
• Славянцев ждут спектакль и концерт
• Что нужно для автоматического пересчета субсидий
• «Озеро» на Учительской осушат
• Славянску обещают новую снегоуборочную технику
• «Лесная сказка»: жизнь продолжается
• Для юных пловцов просят снизить стоимость абонемента
• Славянск вновь завалило снегом
16 марта 2018
• Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы
• Сколько стоит умереть в Славянске
• Что делать, если умер близкий человек
• Для розыска грабителя привлекли кинологов
— 14 марта 2018 —
Таяние снега привело к тому, что на отдельных участках города стали появляться не указанные на картах мини-водоемы.
— 6 марта 2018 —
При подготовке сегодняшнего выпуска рубрики "Фотофакт" журналисты "ТВ плюс" в который раз обратили внимание на графические изображения, нанесенные на стены и ограды.
— 28 февраля 2018 —
В преддверии наступающей весны, когда на городских автодорогах начинают проявляться повреждения асфальтового покрытия, мы посвятили этой теме выпуск рубрики «Фотофакт».
— 22 февраля 2018 —
За 7 с небольшим лет существования рубрики "Фотофакт" в ней как-то незаметно сформировались свои подрубрики.
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22 марта 2018
• Мнение специалиста: холодный март Славянску подарило таяние льдов в Арктике
• Глазами очевидцев: какие зимы запомнились славянцам
• Сурок Тимка оплошал, а народный синоптик - пока нет
• Кто заказывал такси на Дубровку
• Работников жилкоммунхоза поздравили с праздником
• Многопрофильный центр профобразования получил гран-при
• Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов
• Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя
• Оздоровление детей: что нового
• Какие дороги отремонтируют в этом году
• Мэра поздравили с днем рождения
21 марта 2018
• На Паралимпиаде в Пхенчхане Украина заняла 6-е место в медальном зачете
• Александр Гвоздик – «временный» чемпион мира по боксу
• Команда юношей ООШ №5 выиграла школьные городские соревнования
• Спортсмены БК «Триада» завоевали восемь медалей на чемпионате Украины по хортингу
• «Золото» Анны Савенко при четырех досрочных победах
• Монетизация льготного проезда в пассажирском транспорте: миф или реальность
20 марта 2018
• Славянцев ждут спектакль и концерт
• Что нужно для автоматического пересчета субсидий
• «Озеро» на Учительской осушат
• Славянску обещают новую снегоуборочную технику
• «Лесная сказка»: жизнь продолжается
• Для юных пловцов просят снизить стоимость абонемента
• Славянск вновь завалило снегом
16 марта 2018
• Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы
• Сколько стоит умереть в Славянске
• Что делать, если умер близкий человек
• Для розыска грабителя привлекли кинологов
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Комментарии к статье «И снег, и грех»
Конец марта на календаре и начало февраля за окном – нынешний зимний сезон, наверное, надолго запомнится славянцам своими особенностями.