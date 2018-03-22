И снег, и грех

После февральского снежного коллапса и последовавшего за ним потепления горожане приготовились встречать весну, но не тут-то было. Конец прошлой и начало нынешней недели принесли городу новый снежный заряд. Данному зимнему рецидиву в надежде на то, что он в этом году последний, мы посвящаем текущий выпуск рубрики «Фотофакт».