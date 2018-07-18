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Фотофакт

Видимый позитив

Видимый позитив

Павел Коротенко
18 июля 2018 Просмотров: 43 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Через несколько месяцев после установки лавочек в сквере Шевченко, возле них появились урны.
  • Новый остановочный пункт появился на днях на ул. Светлодарской. Когда его оборудуют емкостью для мусора - остается только гадать.
  • Завершен ремонт тротуара четной стороны улицы Шевченко. Сейчас строители перешли на противоположную сторону.
  • Очень красиво смотрится свежая дорожная разметка, нанесенная поверх нового асфальта.
  • По частной инициативе, на ул. Университетская не так давно появился новый фонтан.

Очень часто рубрика "Фотофакт" носит критическое звучание, хотя задумывалась она как беспристрастная иллюстрированная хроника, отражающая разные явления городской жизни.

Негативных фактов и тенденций в объективы наших журналистов, увы, попадает больше. Тем приятнее запечатлеть что-нибудь хорошее. Сегодняшний выпуск посвящен именно позитивным изменениям в коммунальной сфере Славянска.

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Комментарии к статье «Видимый позитив»

Очень часто рубрика "Фотофакт" носит критическое звучание, хотя задумывалась она как беспристрастная иллюстрированная хроника, отражающая разные явления городской жизни.

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