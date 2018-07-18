Видимый позитив

|18 июля 2018
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Очень часто рубрика "Фотофакт" носит критическое звучание, хотя задумывалась она как беспристрастная иллюстрированная хроника, отражающая разные явления городской жизни.
Негативных фактов и тенденций в объективы наших журналистов, увы, попадает больше. Тем приятнее запечатлеть что-нибудь хорошее. Сегодняшний выпуск посвящен именно позитивным изменениям в коммунальной сфере Славянска.
18 июля 2018
• Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо
• У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»
• Франция – двукратный чемпион мира по футболу
• Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской
• В Славянске может стать одним почетным жителем больше
• Почти 2500 славянцев не нужны деньги
• «Лицо города» остается в неприглядном виде
• Подача воды на Славянск сокращена
• Быть ли магазину на Почтовой, 12
• Депкорпусу Славянска предлагают утвердить кодекс этики
• Запасов хлора для очистки воды в Славянске осталось меньше, чем на месяц
• Власть при поддержке дворников в два раза подняла тарифы на обслуживание жилья
13 июля 2018
• Жителям Славянска напомнили, как выглядит война
• День освобождения в Славянске: только митинг и... все
• На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль
• За два дня утонули двое: мужчина и ребенок
• Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин
• В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла
• В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца
• На центральном рынке сгорели двадцать павильонов
• В Николаевке появился современный спорткомплекс
• Когда в первый класс - в самый раз
12 июля 2018
• Случаи невыплаты страхового возмещения в автостраховании
• Особенности моноколес от известных брендов: купить в интернет-магазине
• Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход
• Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ
• В Славянске прошла встреча эсперантистов
— 11 июля 2018 —
Сегодняшний выпуск рубрики "Фотофакт" мы наполнили кадрами, иллюстрирующими всеукраинский форум, который проходил на горе Карачун 4-5 июля.
— 4 июля 2018 —
В последнее время представители городского руководства неоднократно заявляли о существенном росте темпов сноса аварийных и сухостойных деревьев.
— 27 июня 2018 —
Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы наполнили снимками, сделанными в минувшее воскресенье на Соборной площади, где проходил авиафестиваль, посвященный 15-летию клуба «Чайка».
— 21 июня 2018 —
С точки зрения пешехода люки технологических колодцев должны отвечать двум критериям: защищать людей от падения и не портить городской ландшафт.
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18 июля 2018
• Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо
• У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»
• Франция – двукратный чемпион мира по футболу
• Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской
• В Славянске может стать одним почетным жителем больше
• Почти 2500 славянцев не нужны деньги
• «Лицо города» остается в неприглядном виде
• Подача воды на Славянск сокращена
• Быть ли магазину на Почтовой, 12
• Депкорпусу Славянска предлагают утвердить кодекс этики
• Запасов хлора для очистки воды в Славянске осталось меньше, чем на месяц
• Власть при поддержке дворников в два раза подняла тарифы на обслуживание жилья
13 июля 2018
• Жителям Славянска напомнили, как выглядит война
• День освобождения в Славянске: только митинг и... все
• На горе Карачун прошел патриотический форум-фестиваль
• За два дня утонули двое: мужчина и ребенок
• Как «находчивая» клиентка пыталась обворовать магазин
• В Славянске «накрыли» незаконный пункт приема металла
• В Славянске водитель маршрутки отказался везти маму погибшего бойца
• На центральном рынке сгорели двадцать павильонов
• В Николаевке появился современный спорткомплекс
• Когда в первый класс - в самый раз
12 июля 2018
• Случаи невыплаты страхового возмещения в автостраховании
• Особенности моноколес от известных брендов: купить в интернет-магазине
• Так ли страшен туристический авиаколлапс и есть ли из него выход
• Причину смерти пчел должен подтвердить лабораторный анализ
• В Славянске прошла встреча эсперантистов
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Комментарии к статье «Видимый позитив»
Очень часто рубрика "Фотофакт" носит критическое звучание, хотя задумывалась она как беспристрастная иллюстрированная хроника, отражающая разные явления городской жизни.