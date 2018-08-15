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Фотофакт

«Уставшие» полисмены

«Уставшие» полисмены
15 августа 2018 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Полуразрушенный «полицейский» на ул. Бульварной.
  • Примерно в таком же состоянии искусственная неровность на улице Свободы, в районе школы №15.
  • На улице Почтовой у «лежачего полицейского» не хватает одной секции…
  • …на улице Свободы в районе дома №38 – тоже.
  • Ограничитель скорости сохранился неповрежденным возле школы №5 на ул. Ярослава Мудрого.

Пластмассовые «лежачие полицейские» впервые появились на дорогах Славянска примерно шесть лет назад.

До этого их делали из асфальтобетона. Увы, но искусственные дорожные неровности современного образца оказались гораздо менее долговечными, нежели предшественники: практически все они к настоящему времени недосчитываются одной или нескольких секций.

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Комментарии к статье ««Уставшие» полисмены»

Пластмассовые «лежачие полицейские» впервые появились на дорогах Славянска примерно шесть лет назад.

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