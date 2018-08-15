«Уставшие» полисмены

Пластмассовые «лежачие полицейские» впервые появились на дорогах Славянска примерно шесть лет назад.

До этого их делали из асфальтобетона. Увы, но искусственные дорожные неровности современного образца оказались гораздо менее долговечными, нежели предшественники: практически все они к настоящему времени недосчитываются одной или нескольких секций.