«Уставшие» полисмены

|15 августа 2018
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Пластмассовые «лежачие полицейские» впервые появились на дорогах Славянска примерно шесть лет назад.
До этого их делали из асфальтобетона. Увы, но искусственные дорожные неровности современного образца оказались гораздо менее долговечными, нежели предшественники: практически все они к настоящему времени недосчитываются одной или нескольких секций.
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• Мэр Славянска намерен объявить выговор управляющей делами исполкома
• Вадим Лях не видит трагедии в затягивании работ в парке
• Тайной реконструкции парка «Шелковичный» в Славянске не владеет никто
10 августа 2018
• Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»
• На побережье озера Вейсово начались строительные работы
• Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области
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• Предлагая помощь, мужчина «чистил» сумки пенсионерок
• В Славянске пройдут учения с использованием пиротехники
• Полиция Славянска установила личность похитителя мопедов
• Подростков, избивших и ограбивших мужчину, поймали
• Сцену на центральной площади опять разукрасили
• Женщина, сбитая поездом, умерла в больнице
• У неблагополучной семьи полиция забрала троих детей
• Славянцы стали чаще жаловаться по вопросам ЖКХ
• Возле рагса пытались украсть можжевельник
• Возле центра соцреабилитации детей упала ива
• Выбоины в Андреевском переулке засыпали асфальтовой крошкой
• Из-за сноса дерева перекрывали движение по улице Лозановича
9 августа 2018
• На День независимости Украины в Славянске пройдет «Вышиванкова хода»
• Чем запомнился славянцам общегородской пикник
• Украинцы действительно любят Вулкан
8 августа 2018
• Славянск рискует остаться без мусорных баков
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Пластмассовые «лежачие полицейские» впервые появились на дорогах Славянска примерно шесть лет назад.