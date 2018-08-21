 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Буйство аллергена

Буйство аллергена
21 августа 2018 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Обширные заросли амброзии можно наблюдать на пустыре на ул. Учительской.
  • Традиционно заросшими выглядят отдельные трансформаторные подстанции. На фото объект между ул. Банковской и кинотеатром «Восток».
  • «Граница ответственности»: на территории детсада сорняки ликвидировали, а за забором аллерген продолжает буйствовать.
  • Очаги произрастания амброзии можно встретить прямо в центре города. На фото – клумба во дворе дома Александрова (ул. Шевченко, 4).
  • Часто заросли амброзии встречаются на обочинах дорог вдоль тротуаров.

Август – не только последний месяц лета, но и сезон цветения амброзии.

Каждый год коммунальные службы рапортуют о борьбе с этим аллергеном, а городские власти призывают горожан присоединяться к этой работе. Но результат этих действий, как правило, оставляет желать лучшего. В сегодняшнем выпуске «Фотофакта» мы проиллюстрировали несколько «забытых» ответственными службами участков.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

21 августа 2018

Буйство аллергена

16 августа 2018

Туристический потенциал Славянска - озера, керамика и фестивали

Виктор Кривоносов: «Украинским археологам предстоит раскрыть еще много неразгаданных секретов»

В Донецкой области временно запрещена ловля раков

Секретаря Славянского горрайонного суда задержали при получении взятки

Лесника обвиняют в присвоении госимущества

Цены на швейные машинки в Украине

Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»

В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом

В Славянске ликвидировали плантацию конопли

Домушника задержали

С Университетской открыли проезд к налоговой

Общественный совет инициирует еще одно слушание по парку «Лесной»

С улицы Свободы убрали торговый павильон

На улице Свободы исчезают клены

В частном доме с незаконной врезкой оказался пруд

Современный теннис – турниры большого шлема ждут гостей

На выходных через Соборную площадь прокатился «ВелоДвижОк»

История выпечки: от Древнего Египта до наших дней

В краеведческом музее открылась выставка «Вглубь веков»

Игры в ящик

15 августа 2018

Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ

На блокпосту №1 началось строительство мемориального комплекса

«Уставшие» полисмены

На улице Свободы отремонтируют парапеты

Новый корпус админцентра может открыться в сентябре

Славянск и Опочно станут участниками международного конкурса по созданию музеев керамики

Мэр Славянска намерен объявить выговор управляющей делами исполкома

Вадим Лях не видит трагедии в затягивании работ в парке

Тайной реконструкции парка «Шелковичный» в Славянске не владеет никто

10 августа 2018

Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»

Также в разделе

«Уставшие» полисмены

— 15 августа 2018 —

Пластмассовые «лежачие полицейские» впервые появились на дорогах Славянска примерно шесть лет назад.

Читать далее ⇒

Следы раскопок

— 8 августа 2018 —

В числе повреждений тротуарного покрытия есть одна типичная разновидность – следы подключений к коммунальным сетям.

Читать далее ⇒

Книжная толока: как это было

— 1 августа 2018 —

Текущий выпуск рубрики «Фотофакт» посвящен культурном событию, состоявшемуся в прошедшие выходные на базе Дома культуры и окружающей среды.

Читать далее ⇒

Дорожное покрытие

— 25 июля 2018 —

Состояние внутригородских дорог долгие годы остается одной из самых критикуемых сфер деятельности местной власти.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Буйство аллергена»

Август – не только последний месяц лета, но и сезон цветения амброзии.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

С Университетской открыли проезд к налоговой

Общественный совет инициирует еще одно слушание по парку «Лесной»

С улицы Свободы убрали торговый павильон

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Туристический потенциал Славянска - озера, керамика и фестивали

Виктор Кривоносов: «Украинским археологам предстоит раскрыть еще много неразгаданных секретов»

В Донецкой области временно запрещена ловля раков

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Секретаря Славянского горрайонного суда задержали при получении взятки

Лесника обвиняют в присвоении госимущества

Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области

В Славянском районе закончена уборочная кампания

Чем больше «Славгорводоканал» дает воды, тем меньше за нее платят

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Игры в ящик

Застойные явления

Диктат массовки

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Современный теннис – турниры большого шлема ждут гостей

Успешный старт сборной Украины

Дубль Агуэро, рекорд «ПСЖ», герой Селезнев

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

21 августа 2018

Буйство аллергена

16 августа 2018

Туристический потенциал Славянска - озера, керамика и фестивали

Виктор Кривоносов: «Украинским археологам предстоит раскрыть еще много неразгаданных секретов»

В Донецкой области временно запрещена ловля раков

Секретаря Славянского горрайонного суда задержали при получении взятки

Лесника обвиняют в присвоении госимущества

Цены на швейные машинки в Украине

Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»

В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом

В Славянске ликвидировали плантацию конопли

Домушника задержали

С Университетской открыли проезд к налоговой

Общественный совет инициирует еще одно слушание по парку «Лесной»

С улицы Свободы убрали торговый павильон

На улице Свободы исчезают клены

В частном доме с незаконной врезкой оказался пруд

Современный теннис – турниры большого шлема ждут гостей

На выходных через Соборную площадь прокатился «ВелоДвижОк»

История выпечки: от Древнего Египта до наших дней

В краеведческом музее открылась выставка «Вглубь веков»

Игры в ящик

15 августа 2018

Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ

На блокпосту №1 началось строительство мемориального комплекса

«Уставшие» полисмены

На улице Свободы отремонтируют парапеты

Новый корпус админцентра может открыться в сентябре

Славянск и Опочно станут участниками международного конкурса по созданию музеев керамики

Мэр Славянска намерен объявить выговор управляющей делами исполкома

Вадим Лях не видит трагедии в затягивании работ в парке

Тайной реконструкции парка «Шелковичный» в Славянске не владеет никто

10 августа 2018

Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top