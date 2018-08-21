Буйство аллергена

Каждый год коммунальные службы рапортуют о борьбе с этим аллергеном, а городские власти призывают горожан присоединяться к этой работе. Но результат этих действий, как правило, оставляет желать лучшего. В сегодняшнем выпуске «Фотофакта» мы проиллюстрировали несколько «забытых» ответственными службами участков.