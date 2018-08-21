Буйство аллергена

|21 августа 2018
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Август – не только последний месяц лета, но и сезон цветения амброзии.
Каждый год коммунальные службы рапортуют о борьбе с этим аллергеном, а городские власти призывают горожан присоединяться к этой работе. Но результат этих действий, как правило, оставляет желать лучшего. В сегодняшнем выпуске «Фотофакта» мы проиллюстрировали несколько «забытых» ответственными службами участков.
21 августа 2018
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Приветствую, гость! Вход
21 августа 2018
16 августа 2018
• Туристический потенциал Славянска - озера, керамика и фестивали
• Виктор Кривоносов: «Украинским археологам предстоит раскрыть еще много неразгаданных секретов»
• В Донецкой области временно запрещена ловля раков
• Секретаря Славянского горрайонного суда задержали при получении взятки
• Лесника обвиняют в присвоении госимущества
• Цены на швейные машинки в Украине
• Контрразведка задержала в Славянске мать и сына – бывших «ополченцев «ДНР»
• В районе Былбасовки мужчина погиб под товарным составом
• В Славянске ликвидировали плантацию конопли
• С Университетской открыли проезд к налоговой
• Общественный совет инициирует еще одно слушание по парку «Лесной»
• С улицы Свободы убрали торговый павильон
• На улице Свободы исчезают клены
• В частном доме с незаконной врезкой оказался пруд
• Современный теннис – турниры большого шлема ждут гостей
• На выходных через Соборную площадь прокатился «ВелоДвижОк»
• История выпечки: от Древнего Египта до наших дней
• В краеведческом музее открылась выставка «Вглубь веков»
15 августа 2018
• Сергей Сметанкин помог купить реанимобиль для ВСУ
• На блокпосту №1 началось строительство мемориального комплекса
• На улице Свободы отремонтируют парапеты
• Новый корпус админцентра может открыться в сентябре
• Славянск и Опочно станут участниками международного конкурса по созданию музеев керамики
• Мэр Славянска намерен объявить выговор управляющей делами исполкома
• Вадим Лях не видит трагедии в затягивании работ в парке
• Тайной реконструкции парка «Шелковичный» в Славянске не владеет никто
10 августа 2018
• Яркий мир арт-терапии в клубе «Сознательного родительства»
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Комментарии к статье «Буйство аллергена»
Август – не только последний месяц лета, но и сезон цветения амброзии.