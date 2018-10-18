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Фотофакт

Новый старый праздник

Новый старый праздник
18 октября 2018 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Накануне Дня защитника Украины, 12 октября, в Краматорске состоялось награждение воинов Национальной гвардии Украины. «Казацкий крест» из рук командующего Операцией объединенных сил Сергея Наева получили старшие лейтенанты Вадим Соловей и Максим Вюновский.
  • На следующий день, 13-го числа, славянские активисты по-своему исправили билборд с поздравлением от городского головы, перекрасив его в цвета черно-красного флага. Мэр увидел в этом намек на «визитку Яроша» и пообещал подать на общественников в суд.
  • Утро праздничного дня началось с возложения цветов к памятникам погибшим защитникам Украины. Руководители области, ООС и города посетили памятник бойцам, погибшим при освобождении Славянска. Монумент, расположенный возле мкр-на Семеновка, является традиционным местом для возложения цветов.
  • Еще один памятник - на выезде из Славянска в сторону Краматорска - пока находится в стадии реконструкции. В июле 2014-го украинские воины отбили здесь атаку боевиков. Несмотря на то, что памятник находится на землях Славянского района, его реконструкцию проводят краматорские предприниматели во главе с Эдуардом Кулиничем. Мелкие недоработки не помешали руководителям области и ООС отдать дань уважения погибшим бойцам.
  • Главные события празднования в этот день проходили в Краматорске. В парке им. Пушкина состоялся военный марш, выставка военной техники, концерт звезд украинской эстрады. Среди локаций праздника были и те. что организовали славянцы. Поисковики из общественной организации «Плацдарм» устроили реконструкцию и показ вооружения украинской армии - от УПА до Второй мировой.

В воскресенье, 14 октября, в Украине отмечали сразу четыре важные события. Покров пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества и День УПА. В отличие от 23 февраля, это праздник со смыслом. Этот день выбрали не мы. Не Порошенко, не Гройсман, не нынешнее поколение украинского народа. Этот день выбрали бойцы УПА, а до них - запорожцы. Это день украинских воинов с более чем 500-летней историей. Мы просто вернули его в нашу жизнь.

Как в Славянске и области отметили 14 октября - в сегодняшнем выпуске «Фотофакта».

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Комментарии к статье «Новый старый праздник»

В воскресенье, 14 октября, в Украине отмечали сразу четыре важные события. Покров пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества и День УПА. В отличие от 23 февраля, это праздник со смыслом. Этот день выбрали не мы. Не Порошенко, не Гройсман, не нынешнее поколение украинского народа. Этот день выбрали бойцы УПА, а до них - запорожцы. Это день украинских воинов с более чем 500-летней историей. Мы просто вернули его в нашу жизнь.

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На улице Батюка возобновилось благоустройство газона

На Химике появилась «Аллея семейного отдыха»

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