Новый старый праздник

|18 октября 2018
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В воскресенье, 14 октября, в Украине отмечали сразу четыре важные события. Покров пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества и День УПА. В отличие от 23 февраля, это праздник со смыслом. Этот день выбрали не мы. Не Порошенко, не Гройсман, не нынешнее поколение украинского народа. Этот день выбрали бойцы УПА, а до них - запорожцы. Это день украинских воинов с более чем 500-летней историей. Мы просто вернули его в нашу жизнь.
Как в Славянске и области отметили 14 октября - в сегодняшнем выпуске «Фотофакта».
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Приветствую, гость! Вход
18 октября 2018
• В Славянском районе на пожаре погиб мужчина
• В Славянске новый военный комиссар
• Отопительный сезон начнется на неделю позже
• «Разблокировка» карточки обошлась жительнице Славянска в 5 тысяч гривен
• На Химике «Славгорводоканал» провел сверку и отключил должников
• На Новосодовской, 15 канализация затопила бойлерную
• На улице Батюка возобновилось благоустройство газона
• На Химике появилась «Аллея семейного отдыха»
• На «Локомотиве» будет новое футбольное поле, в бассейне - ионизированная вода и лифт
• Уровень ксенофобии в Славянске - один из самых низких в стране
• Кто и зачем может стать подопечным терцентра
• Реконструкция парка: продолжение следует
• Мэр Славянска ответил на обвинения в «махинациях»
• Порчу своего поздравительного билборда Вадим Лях расценил как хулиганство
17 октября 2018
• Сборная Украины по футболу повысилась в классе
• Соревнования по самбо и рукопашному бою
• В Славянске состоялся легкоатлетический кросс
• Ксения Дарчук и Алина Шилова – бронзовые призеры чемпионата Украины по дзюдо
• Кубок Украины по пауэрлифтингу по версии WPA
• Григорий Григоренко выполнил норматив мастера спорта международного класса Украины
• Новые достижения спортсменов БК «Триада»
15 октября 2018
• Три основы плана окончания войны на Донбассе
12 октября 2018
• В Дружковке на взятке задержали начальника полиции и отдали на поруки
• В аварии погиб сын мэра Лимана
• Охотники за металлом разобрали километр ж.-д. пути
• Славянск: «Черный тюльпан» против действий полиции
• Школьники города могут бесплатно увидеть «Осенний вернисаж»
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Комментарии к статье «Новый старый праздник»
В воскресенье, 14 октября, в Украине отмечали сразу четыре важные события. Покров пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества и День УПА. В отличие от 23 февраля, это праздник со смыслом. Этот день выбрали не мы. Не Порошенко, не Гройсман, не нынешнее поколение украинского народа. Этот день выбрали бойцы УПА, а до них - запорожцы. Это день украинских воинов с более чем 500-летней историей. Мы просто вернули его в нашу жизнь.