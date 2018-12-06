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Фотофакт

Древнее искусство

Древнее искусство
6 декабря 2018 Просмотров: 33 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Работы Людмилы Фроловой «Розовое очарование» и «Розовая роса».
  • Картина Татьяны Берлин «Венеция» выполнена в смешанной технике.
  • «Яблоневый цвет» - один из творческих экспериментов Тамары Татаринцевой.
  • Валентина Бедная также использует комбинированную технику. На фото – картина «Подсолнухи на окне».
  • Чаще всего вышивка лентами используется для изображения цветов и растений. Пример - «Любимая сирень» от Натальи Прохоровой.

В формат сегодняшней  рубрики «Фотофакт» отлично вписалась выставка «Стрічковий водограй», открывшаяся 4 декабря в краеведческом музее. Экспозиция посвящена древнему искусству вышивки лентами и содержит работы 5 рукодельниц из Славянска.

Мы представляем образцы изделий каждой мастерицы в надежде на то, что читатели захотят посмотреть и остальные 120 экспонатов. Выставка будет работать на протяжении декабря-января.

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Комментарии к статье «Древнее искусство»

В формат сегодняшней  рубрики «Фотофакт» отлично вписалась выставка «Стрічковий водограй», открывшаяся 4 декабря в краеведческом музее. Экспозиция посвящена древнему искусству вышивки лентами и содержит работы 5 рукодельниц из Славянска.

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