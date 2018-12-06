Древнее искусство

— 1 ноября 2018 —

Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» можно назвать сезонной, ведь актуализируется она в период листопада. В это время в районах частной жилой застройки начинают дымить костры, в многоквартирном секторе появляются кучи собранных дворниками листьев. Оперативность вывоза этих образований часто, и в ряде случаев справедливо, вызывает критику горожан. Хотя и сказать, что такая работа не ведется было бы тоже неправильно.

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