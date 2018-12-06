Древнее искусство

|6 декабря 2018
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В формат сегодняшней рубрики «Фотофакт» отлично вписалась выставка «Стрічковий водограй», открывшаяся 4 декабря в краеведческом музее. Экспозиция посвящена древнему искусству вышивки лентами и содержит работы 5 рукодельниц из Славянска.
Мы представляем образцы изделий каждой мастерицы в надежде на то, что читатели захотят посмотреть и остальные 120 экспонатов. Выставка будет работать на протяжении декабря-января.
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За последний месяц городская инфраструктура пополнилась несколькими элементами, что придало Славянску более цивилизованный вид. Правда, изменения коснулись пока что только центральной части города.
— 8 ноября 2018 —
Текущий выпуск рубрики "Фотофакт" посвящен теме благоустройства, точнее - зонам общего пользования, которые претендуют на статус благоустроенных.
— 1 ноября 2018 —
Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» можно назвать сезонной, ведь актуализируется она в период листопада. В это время в районах частной жилой застройки начинают дымить костры, в многоквартирном секторе появляются кучи собранных дворниками листьев. Оперативность вывоза этих образований часто, и в ряде случаев справедливо, вызывает критику горожан. Хотя и сказать, что такая работа не ведется было бы тоже неправильно.
— 25 октября 2018 —
Тему для текущего выпуска рубрики «Фотофакт» нам подсказали пользователи социальной сети Фейсбук. Они опубликовали снимки локаций, где коммунальные службы выполняли ремонт коммуникаций и оставили после себя неблагоустроенную территорию. Проблема, нужно признать, не нова, что, однако, не мешает озвучить ее еще раз.
Приветствую, гость! Вход
6 декабря 2018
• В Славянске официально открылся ЦПАУ
• Десять дней военного положения: полет нормальный
• Петр Дудник - лауреат волонтерской премии
• Армия и волонтеры - две половинки одной победы
• Странности школьного карантина-2018
• Благоустройство и модернизация
• Во дворе опорной школы установят скульптуру неизвестного ученого
• В Славянском районе стало на 8 заказников больше
• Пляж «У соленых озер» практически готов
• Борьба за светофор окончилась победой граждан
• Китайцы планируют реконструировать СлавТЭС
• Патрульную полицию Славянска и Краматорска снабдили прибором TruCam
• Славянцев просят спасти молодую семью, попавшую в ДТП
• Охраннику турбазы, кинувшему гранату, грозит до 15 лет тюрьмы
• В Маяках задержали осквернителей могил
• В Славянске задержали вора-рецидивиста и его «стажера»
5 декабря 2018
• Чемпионат Донецкой области по самбо
• Александр Гвоздик – чемпион мира по боксу
• Андрей Слепушкин выполнил норматив мастера Украины по греко-римской борьбе
• Лолита Волошина и Альбина Гасанова стали бронзовыми призерами Кубка Украины по вольной борьбе
• В отборе на Евро-2020 Украина сыграет с чемпионом континента
3 декабря 2018
• Уважение к старшему поколению – через достойное пенсионное обеспечение
29 ноября 2018
• Славянцев просят не поддаваться панике и обещают, что население не почувствует изменений
• Две школы Славянска ушли на карантин
• Семейных врачей может на всех не хватить
• Реконструкцию парка «Шелковичный» продлили еще на полгода
• Управителей для многоэтажек выберут в середине декабря
• Остановка «Школьная» теперь с Wi-Fi
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Комментарии к статье «Древнее искусство»
В формат сегодняшней рубрики «Фотофакт» отлично вписалась выставка «Стрічковий водограй», открывшаяся 4 декабря в краеведческом музее. Экспозиция посвящена древнему искусству вышивки лентами и содержит работы 5 рукодельниц из Славянска.