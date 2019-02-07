Форма самоутверждения

Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» подсказали жители города. Те самые, которые испортили надписями деревянные домики, приобретенные городом для рождественской ярмарки и других массовых мероприятий.

О том, насколько такой вид вандализма распространен, говорит то, что для его иллюстрации нам даже не пришлось выходить за периметр Соборной площади.