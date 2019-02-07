Форма самоутверждения

|24 января 2019
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Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» подсказали жители города. Те самые, которые испортили надписями деревянные домики, приобретенные городом для рождественской ярмарки и других массовых мероприятий.
О том, насколько такой вид вандализма распространен, говорит то, что для его иллюстрации нам даже не пришлось выходить за периметр Соборной площади.
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Оригинальный способ снятия с себя ответственности за безопасность людей взяли на вооружение балансодержатели зданий. Вместо того, чтобы удалять нависающие над тротуарами сосульки, некоторые организации просто перегородили опасные участки.
— 9 января 2019 —
Череда новогодних и рождественских праздников – это не только нарядные елки и богато накрытые столы, но и разнообразные массовые мероприятия.
— 20 декабря 2018 —
Проблема стихийных объявлений муссируется в Славянске давно. Осенью 2018-го городское руководство объявило очередную кампанию по очистке города от несанкционированной рекламы. Коммунальникам поручили убрать ее с домов, заборов и остановок.
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7 февраля 2019
• На гривню дороже: исполком утвердил новые тарифы на проезд в общественном транспорте
• Захотят ли славянские Мэри Поппинс становиться ФЛП за 1626 гривен
• Чем будут привлекать учащихся школы на Артема и Лесном
• Славянцы сделали подарок краеведческому музею
• История с лизингом: кто купит технику для «Водопонижения»
• Какие дороги и тротуары будут «латать» в 2019 году
• Фанфары в честь новорожденных
• Школу №11 обещают отремонтировать, а №13 пока не открывают
• Жители Святогорска против закрытия терапевтического отделения
• Офисные принадлежности, инструменты, оборудование в магазине officetime.com.ua
• Жильцы общежития на Батюка, 8А, просят город назначить им управителя
• Донецкая область планирует эксперимент в сфере молодежной политики
• Главному инженеру «Славгорводоканала» объявили о подозрении
• Дело Савченко и Рубана: наша Надя не приехала. И никто не приехал
• Пожар унес человеческую жизнь
6 февраля 2019
• Славянские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по кикбоксингу
• Награды самбистов: у Люлина – «золото», у Чичина – «бронза»
• Достижения славянских дзюдоистов
• Титул в Хуахине и заявка на топ-20 от Даяны Ястремской
• Швед – в «Селтике», Пентек переехал в Милан, Де Йонг выбрал «Барселону»
31 января 2019
• Отмена зонового тарифа: керамическое производство Славянска опять на грани выживания
• Надежду Савченко будут судить в Славянске
• Новоселье по-славянски: праздник со скандалом
• Конфликт вокруг «Грации»: часть вторая
• Совет регионального развития Славянска определяется с приоритетами
• Горсовет выделил очередной транш «Славгорводоканалу»
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Комментарии к статье «Форма самоутверждения»
Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» подсказали жители города. Те самые, которые испортили надписями деревянные домики, приобретенные городом для рождественской ярмарки и других массовых мероприятий.