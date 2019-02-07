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Фотофакт

Опознанный летающий объект

Опознанный летающий объект
7 февраля 2019 Просмотров: 255 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • На фото - тыльная сторона дома № 18 на улице Лозановича.
  • В некоторых случаях выброшенные елки до земли не долетают. Пример – ул. Банковская, 81а.
  • Выкидывают елки не только в центре города. На фото - ул. Бульварная, 11, мкр-на Артема. Рядом - детский сад. Так что пример антисоциального поведения детям гарантирован
  • Как выяснилось, «страдают» подобным и жители частного сектора. Здесь такой способ утилизации выглядит особо нелепо
  • Иногда елку не выкидывают из окна, но до мусорных баков все же не доносят. В таком случае лесная красавица на какое-то время становится объектом ландшафтного дизайна

В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы затронули тему утилизации новогодних елок. Не секрет, что, вопреки просьбам коммунальных предприятий сносить елки к площадкам с мусорными контейнерами, часть горожан предпочитает более легкий путь и катапультирует отслужившую хвою из окна или балкона многоэтажки.

Данное явление иллюстрирует подборка фотокадров.

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Комментарии к статье «Опознанный летающий объект»

В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы затронули тему утилизации новогодних елок. Не секрет, что, вопреки просьбам коммунальных предприятий сносить елки к площадкам с мусорными контейнерами, часть горожан предпочитает более легкий путь и катапультирует отслужившую хвою из окна или балкона многоэтажки.

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