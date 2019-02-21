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Фотофакт

Физкультурный резерв

Физкультурный резерв
21 февраля 2019 Просмотров: 38 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Здание, где активисты хотят восстановить площадку, известно в просторечье как "жилдом".
  • Такая же площадка, только уже без ограждения, расположена во дворе дома № 25 на ул. Королева.
  • По адресу ул. Шевченко, 11 асфальтовое покрытие вспучили корни растущего рядом тополя.
  • Во дворе дома № 58 на ул. Васильевской площадку хотели когда-то использовать под каток, но помешала погода.
  • Еще один заброшенный объект ждет восстановления во дворе дома № 7 на бульваре Пушкина.

Тему сегодняшнего выпуска рубрики "Фотофакт" нам подсказали участники программы "Бюджет участия Славянска", решившие разработать проект возрождения мини-футбольной площадки во дворе дома № 43 на ул. Центральной.

Осмотревшись, мы увидели, что в многоквартирном жилом секторе такого "наследия" прежней эпохи сохранилось, а точнее, не сохранилось достаточно много.

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Комментарии к статье «Физкультурный резерв»

Тему сегодняшнего выпуска рубрики "Фотофакт" нам подсказали участники программы "Бюджет участия Славянска", решившие разработать проект возрождения мини-футбольной площадки во дворе дома № 43 на ул. Центральной.

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