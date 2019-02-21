Физкультурный резерв

|21 февраля 2019
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Тему сегодняшнего выпуска рубрики "Фотофакт" нам подсказали участники программы "Бюджет участия Славянска", решившие разработать проект возрождения мини-футбольной площадки во дворе дома № 43 на ул. Центральной.
Осмотревшись, мы увидели, что в многоквартирном жилом секторе такого "наследия" прежней эпохи сохранилось, а точнее, не сохранилось достаточно много.
21 февраля 2019
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• Славянские депутаты хотят наказать «ПриватБанк» за сорванный лизинг
• Лизинг как школа жизни для городской власти
• Спорный МАФ на Шевченко снесут. Бульварной - приготовиться
• Ленина предлагают распилить на скульптуры
• В Славянске стало почти на 300 безработных больше
• Полиция и город создадут коалицию против «черных лесорубов»
• Что планируется сделать в парке «Шелковичный» в этом году
• Родители против: объединение двух учебных заведений Славянска может не состояться
• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• В Славянске вспоминали земляков, погибших в Афганистане
• Опросили и отпустили: зачем митрополита доставляли в горотдел
• Взрыв газа в квартире: как и почему это произошло
• Дело о взрыве газового баллона в автобусе наконец в суде
• Почему перенесли суд по жестокому обращению с животными
• «Мерседес» травмировал пешехода
20 февраля 2019
• «Динамо» и «Шахтер» в Лиге Европы: результативные ничьи в Пиреях и Харькове
• 17 наград славянских кикбоксеров
• Областные соревнования по боевому джиу-джитсу
• ФК «Славянск» - серебряный призер зимнего чемпионата области по футболу
19 февраля 2019
• Лента спортивных новостей — знаковые события этого года
14 февраля 2019
• Жителям Славкурорта отключили свет за долги «Укрпрофздравницы»
• Из Славянска забрали дело Савченко
• Какие памятники архитектуры Славянска паспортизируют в первую очередь
• На фасаде старого ЗАГСа уничтожены декоративные элементы
• Зависит от родителей: станет ли ООШ №17 гимназией и лицеем
• Почему тепло в квартирах в январе оказалось дороже декабрьского
— 7 февраля 2019 —
В сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт» мы затронули тему утилизации новогодних елок. Не секрет, что, вопреки просьбам коммунальных предприятий сносить елки к площадкам с мусорными контейнерами, часть горожан предпочитает более легкий путь и катапультирует отслужившую хвою из окна или балкона многоэтажки.
— 31 января 2019 —
Оригинальный способ снятия с себя ответственности за безопасность людей взяли на вооружение балансодержатели зданий. Вместо того, чтобы удалять нависающие над тротуарами сосульки, некоторые организации просто перегородили опасные участки.
— 24 января 2019 —
Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» подсказали жители города. Те самые, которые испортили надписями деревянные домики, приобретенные городом для рождественской ярмарки и других массовых мероприятий.
— 9 января 2019 —
Череда новогодних и рождественских праздников – это не только нарядные елки и богато накрытые столы, но и разнообразные массовые мероприятия.
Приветствую, гость! Вход
21 февраля 2019
• Вопрос с энергоснабжением Славкурорта завис в воздухе
• Тарифы на проезд в общественном транспорте пересматривать не будут
• Проверьте, попал ли ваш дом в программу бесплатной установки счетчиков
• Славянские депутаты хотят наказать «ПриватБанк» за сорванный лизинг
• Лизинг как школа жизни для городской власти
• Спорный МАФ на Шевченко снесут. Бульварной - приготовиться
• Ленина предлагают распилить на скульптуры
• В Славянске стало почти на 300 безработных больше
• Полиция и город создадут коалицию против «черных лесорубов»
• Что планируется сделать в парке «Шелковичный» в этом году
• Родители против: объединение двух учебных заведений Славянска может не состояться
• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• В Славянске вспоминали земляков, погибших в Афганистане
• Опросили и отпустили: зачем митрополита доставляли в горотдел
• Взрыв газа в квартире: как и почему это произошло
• Дело о взрыве газового баллона в автобусе наконец в суде
• Почему перенесли суд по жестокому обращению с животными
• «Мерседес» травмировал пешехода
20 февраля 2019
• «Динамо» и «Шахтер» в Лиге Европы: результативные ничьи в Пиреях и Харькове
• 17 наград славянских кикбоксеров
• Областные соревнования по боевому джиу-джитсу
• ФК «Славянск» - серебряный призер зимнего чемпионата области по футболу
19 февраля 2019
• Лента спортивных новостей — знаковые события этого года
14 февраля 2019
• Жителям Славкурорта отключили свет за долги «Укрпрофздравницы»
• Из Славянска забрали дело Савченко
• Какие памятники архитектуры Славянска паспортизируют в первую очередь
• На фасаде старого ЗАГСа уничтожены декоративные элементы
• Зависит от родителей: станет ли ООШ №17 гимназией и лицеем
• Почему тепло в квартирах в январе оказалось дороже декабрьского
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Тему сегодняшнего выпуска рубрики "Фотофакт" нам подсказали участники программы "Бюджет участия Славянска", решившие разработать проект возрождения мини-футбольной площадки во дворе дома № 43 на ул. Центральной.