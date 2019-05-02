Эволюция тротуаров

|2 мая 2019
|Просмотров: 33
|
В сегодняшнем выпуске рубрики "Фотофакт" мы проследили историю городских тротуаров.
Чтобы не углубляться в давние времена, ограничились новейшим периодом, когда вместо асфальта на пешеходных зонах начала появляться фэм-плитка.
2 мая 2019
• Славянцев приглашают стать создателями эмблемы и лозунга города
• Определились фавориты конкурса «Бюджет участия Славянска - 2019»
• «Благоустрій» может приступать к работе
• В библиотеках Славянска - 370 тысяч книг. Но это мало
• Кому придется переоформить субсидию
• Как будет работать городской транспорт в поминальное воскресенье
• В Славянске наградили лучших учеников
• Кто будет учиться в славянских колледжах и профлицеях
• В Краматорске откроют военный лицей
• Краматорский «Юбилейный» ждет детвору из Славянска
• «МегаФест» в Славянске: новые возможности для молодежи востока Украины
• За жестокое обращение с животными - 5 лет условно
• В Николаевке 9-классницы отравились портвейном
• Из-за пожара в пятиэтажке пришлось эвакуировать 14 человек
• В Лимане полицейские спасли мужчину от попытки самоубийства
• Пьяный водитель влетел в отбойник
• Горе-мамаша оставила годовалую дочку в магазине
30 апреля 2019
• Невероятный камбэк французского «Ренна», удивительное достижение Лионеля Месси
• Виктор Постол – претендент на пояс WBC в первом полусреднем весе
• Сезон открыт: матчи 1/4 финала Кубка области и результативное дерби в Суперкубке
25 апреля 2019
• Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5
• Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»
• Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов
• Бульвар Героев крут разрежут посредине
• Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана
• МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен
• Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ
• В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа
— 18 апреля 2019 —
Второй выпуск подряд рубрика "Фотофакт" посвящена позитивным изменениям в городском благоустройстве. На этот раз речь пойдет о зеленых зонах, которые уже появились и еще появятся на территории Славянска.
— 11 апреля 2019 —
За минувшую неделю инфраструктура центральной площади Славянска претерпела несколько изменений.
— 4 апреля 2019 —
Темой сегодняшней рубрики «Фотофакт» стали объекты, называемые в просторечье «заброшенки». К ним можно причислить также законсервированные стройки.
— 28 марта 2019 —
Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили отмечавшемуся 22 марта Всемирному дню водных ресурсов.
Приветствую, гость! Вход
2 мая 2019
• Славянцев приглашают стать создателями эмблемы и лозунга города
• Определились фавориты конкурса «Бюджет участия Славянска - 2019»
• «Благоустрій» может приступать к работе
• В библиотеках Славянска - 370 тысяч книг. Но это мало
• Кому придется переоформить субсидию
• Как будет работать городской транспорт в поминальное воскресенье
• В Славянске наградили лучших учеников
• Кто будет учиться в славянских колледжах и профлицеях
• В Краматорске откроют военный лицей
• Краматорский «Юбилейный» ждет детвору из Славянска
• «МегаФест» в Славянске: новые возможности для молодежи востока Украины
• За жестокое обращение с животными - 5 лет условно
• В Николаевке 9-классницы отравились портвейном
• Из-за пожара в пятиэтажке пришлось эвакуировать 14 человек
• В Лимане полицейские спасли мужчину от попытки самоубийства
• Пьяный водитель влетел в отбойник
• Горе-мамаша оставила годовалую дочку в магазине
30 апреля 2019
• Невероятный камбэк французского «Ренна», удивительное достижение Лионеля Месси
• Виктор Постол – претендент на пояс WBC в первом полусреднем весе
• Сезон открыт: матчи 1/4 финала Кубка области и результативное дерби в Суперкубке
25 апреля 2019
• Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5
• Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»
• Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов
• Бульвар Героев крут разрежут посредине
• Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана
• МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен
• Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ
• В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Эволюция тротуаров»
В сегодняшнем выпуске рубрики "Фотофакт" мы проследили историю городских тротуаров.