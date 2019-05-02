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Фотофакт

Эволюция тротуаров

Эволюция тротуаров
2 мая 2019 Просмотров: 33 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Пионерами мощения тротуаров стали предприниматели, которых обязали благоустраивать площадки перед объектами бизнеса.
  • В 2013-м правила благоустройства стала выполнять и городская власть. Первый масштабный проект был реализован на ул. Свободы.
  • Нынешняя каденция ознаменовалась "прорывом" в этой сфере. После мощения участка ул. Шевченко, строители перешли на ул. Университетскую и далее на ул. Почтовую.
  • Укладка плитки за средства горбюджета выполняется также на ул. Банковской.
  • Самая печальная история с мощением пешеходных зон получилась в парке "Шелковичный", где реализуется областной проект реконструкции.

В сегодняшнем выпуске рубрики "Фотофакт" мы проследили историю городских тротуаров.

Чтобы не углубляться в давние времена, ограничились новейшим периодом, когда вместо асфальта на пешеходных зонах начала появляться фэм-плитка.

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В сегодняшнем выпуске рубрики "Фотофакт" мы проследили историю городских тротуаров.

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