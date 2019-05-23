Традиции и современность

|23 мая 2019
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Самым зрелищным событием последних дней стал для Славянска Парад вышиванок, в котором приняли участие более 500 горожан.
В рубрике "Фотофакт" мы предлагаем вспомнить наиболее яркие фрагменты этого дня и еще раз окунуться в атмосферу праздника.
23 мая 2019
• Город начал проверку в водоканале и обещает репрессии должникам
• Славянцам предлагают оздоровить детей в лагерях по программе частичной компенсации
• Климат диктует: какие культуры сеют в Славянском районе
• Зачем мэр Славянска ездил в Грузию
• Выходной для нас - всегда праздник
• На генплан нужно 7 миллионов
• Претендентам на работу в Славянской РГА не хватает квалификации
• Схема размещения МАФов вызывает у депутатов вопросы
• От «никогда снова» до «можем повторить»: как воспринимают опыт Второй мировой в разных странах
• Как в Славянске будут бороться с уличной «рекламой» наркотиков
• В ДТП под Лиманом погиб 5-летний мальчик и его родители
• В Северском Донце чуть не утонул 2-летний малыш
• Эрих Мария Ремарк и двадцатый век
22 мая 2019
• Яна Киптенко вошла в число призеров Покровского марафона
• «Золото» Али Мустафаева и три «бронзы» славянских «вольников»
• Воспитанники СК «Беркут» завоевали полный комплект наград на чемпионате Украины по рукопашному бою
• Три медали славянцев на областном турнире по боксу в Мирнограде
• Салатница вновь у «Баварии», требл «МанСити» и завершение карьеры Хави
• Возможности и перспективы инъекционной косметологии
• Официальное трудоустройство в Венгрии
• Уход за кожей лица в домашних условиях
21 мая 2019
• Электрочайник тогда и сейчас: история и эволюция полезного кухонного гаджета
16 мая 2019
• Славянск увековечат на 5 гривнях
• К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы
• Основные победители «Бюджета участия» определились. Будет ли «бонус» от горсовета?
• Славгорводоканал частично обесточат за долги
• Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС
— 16 мая 2019 —
Пронзительно светлый и нежный праздник - День матери, которые весь мир отмечает во второе воскресенье мая, в этом году пришелся на 12 число. В Украине он только набирает популярность. Но у этого праздника, как ни у какого другого, есть все шансы стать всенародно любимым.
— 8 мая 2019 —
Бюджетное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Славянска, к сожалению для многих пассажиров, мало затрагивает такие объекты как остановочные пункты. Практика последних лет показывает, что в городе они, в основном, строятся за средства внешних и внутренних инвесторов, в рамках общественных инициатив или предвыборных кампаний
— 2 мая 2019 —
В сегодняшнем выпуске рубрики "Фотофакт" мы проследили историю городских тротуаров.
— 18 апреля 2019 —
Второй выпуск подряд рубрика "Фотофакт" посвящена позитивным изменениям в городском благоустройстве. На этот раз речь пойдет о зеленых зонах, которые уже появились и еще появятся на территории Славянска.
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23 мая 2019
• Город начал проверку в водоканале и обещает репрессии должникам
• Славянцам предлагают оздоровить детей в лагерях по программе частичной компенсации
• Климат диктует: какие культуры сеют в Славянском районе
• Зачем мэр Славянска ездил в Грузию
• Выходной для нас - всегда праздник
• На генплан нужно 7 миллионов
• Претендентам на работу в Славянской РГА не хватает квалификации
• Схема размещения МАФов вызывает у депутатов вопросы
• От «никогда снова» до «можем повторить»: как воспринимают опыт Второй мировой в разных странах
• Как в Славянске будут бороться с уличной «рекламой» наркотиков
• В ДТП под Лиманом погиб 5-летний мальчик и его родители
• В Северском Донце чуть не утонул 2-летний малыш
• Эрих Мария Ремарк и двадцатый век
22 мая 2019
• Яна Киптенко вошла в число призеров Покровского марафона
• «Золото» Али Мустафаева и три «бронзы» славянских «вольников»
• Воспитанники СК «Беркут» завоевали полный комплект наград на чемпионате Украины по рукопашному бою
• Три медали славянцев на областном турнире по боксу в Мирнограде
• Салатница вновь у «Баварии», требл «МанСити» и завершение карьеры Хави
• Возможности и перспективы инъекционной косметологии
• Официальное трудоустройство в Венгрии
• Уход за кожей лица в домашних условиях
21 мая 2019
• Электрочайник тогда и сейчас: история и эволюция полезного кухонного гаджета
16 мая 2019
• Славянск увековечат на 5 гривнях
• К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы
• Основные победители «Бюджета участия» определились. Будет ли «бонус» от горсовета?
• Славгорводоканал частично обесточат за долги
• Спасатели два часа тушили пожар на СлавТЭС
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Самым зрелищным событием последних дней стал для Славянска Парад вышиванок, в котором приняли участие более 500 горожан.