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Фотофакт

Традиции и современность

Традиции и современность
23 мая 2019 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Как свидетельствуют социальные сети, традицию выхода на работу в вышиванках поддержали многие трудовые коллективы города - и частные, и бюджетные.
  • С утра и до вечера возле библиотеки им. Петренко работала стилизированная фотозона.
  • В 18:00 праздничная колонна выдвинулась с Соборной площади и прошла центральными улицами города.
  • По дороге Парад вышиванок встречали вот такие люди. Многие прохожие приветствовали колонну улыбками и поздравлениями с праздником.
  • Шествие завершилось у центральной сцены города, на которой в честь Дня вышиванки выступали юные таланты Славянска.

Самым зрелищным событием последних дней стал для Славянска Парад вышиванок, в котором приняли участие более 500 горожан.

В рубрике "Фотофакт" мы предлагаем вспомнить наиболее яркие фрагменты этого дня и еще раз окунуться в атмосферу праздника.

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Комментарии к статье «Традиции и современность»

Самым зрелищным событием последних дней стал для Славянска Парад вышиванок, в котором приняли участие более 500 горожан.

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