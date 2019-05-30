Зона подтопления

|30 мая 2019
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По официальным данным, более 70% территории Славянска расположено в зоне подтопления. Поэтому даже незначительные осадки делают отдельные участки города труднопроходимыми.
Это явление иллюстрирует сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».
30 мая 2019
• На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа
• Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов
• Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен
• В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка
• Для УСЗН уже купили машину, ЦПАУ пока ожидает
• Мэр против торговли на Льва Толстого
• На ул. Свободы - новые зеленые зоны, а на Батюка пока нет
• Станут ли озера Славкурорта термальным источником
• Сколько стоит талантливый ребенок в Славянске
• Скандальный перфоманс, или Как активисты Славянска «мафию» хоронили
• Опасная природа: кто и когда будет бороться с клещами в Славянске
• В Славянске закрыли шесть «национальных лотерей»
• Славянская прокуратура взялась за асфальто-бетонные заводы в Райгородке
• Завоевание Америки, или бледнолицие и краснокожие
• Украинское дерби на кортах Парижа не состоялось
• Дубль «Баварии» и слезы Де Росси
• Две победы на старте сборной Украины и выход в 1/8 финала
• Финляндия – чемпион мира по хоккею
• Даяна Ястремская завоевала титул в Страсбурге
• Данил Синицкий – чемпион Украины, Ярослав Косица – серебряный призер
27 мая 2019
• Двери Папа Карло – качество и стиль в каждой детали
23 мая 2019
• Город начал проверку в водоканале и обещает репрессии должникам
• Славянцам предлагают оздоровить детей в лагерях по программе частичной компенсации
• Климат диктует: какие культуры сеют в Славянском районе
• Зачем мэр Славянска ездил в Грузию
• Выходной для нас - всегда праздник
• На генплан нужно 7 миллионов
• Претендентам на работу в Славянской РГА не хватает квалификации
— 23 мая 2019 —
Самым зрелищным событием последних дней стал для Славянска Парад вышиванок, в котором приняли участие более 500 горожан.
— 16 мая 2019 —
Пронзительно светлый и нежный праздник - День матери, которые весь мир отмечает во второе воскресенье мая, в этом году пришелся на 12 число. В Украине он только набирает популярность. Но у этого праздника, как ни у какого другого, есть все шансы стать всенародно любимым.
— 8 мая 2019 —
Бюджетное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Славянска, к сожалению для многих пассажиров, мало затрагивает такие объекты как остановочные пункты. Практика последних лет показывает, что в городе они, в основном, строятся за средства внешних и внутренних инвесторов, в рамках общественных инициатив или предвыборных кампаний
— 2 мая 2019 —
В сегодняшнем выпуске рубрики "Фотофакт" мы проследили историю городских тротуаров.
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30 мая 2019
• На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа
• Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов
• Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен
• В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка
• Для УСЗН уже купили машину, ЦПАУ пока ожидает
• Мэр против торговли на Льва Толстого
• На ул. Свободы - новые зеленые зоны, а на Батюка пока нет
• Станут ли озера Славкурорта термальным источником
• Сколько стоит талантливый ребенок в Славянске
• Скандальный перфоманс, или Как активисты Славянска «мафию» хоронили
• Опасная природа: кто и когда будет бороться с клещами в Славянске
• В Славянске закрыли шесть «национальных лотерей»
• Славянская прокуратура взялась за асфальто-бетонные заводы в Райгородке
• Завоевание Америки, или бледнолицие и краснокожие
• Украинское дерби на кортах Парижа не состоялось
• Дубль «Баварии» и слезы Де Росси
• Две победы на старте сборной Украины и выход в 1/8 финала
• Финляндия – чемпион мира по хоккею
• Даяна Ястремская завоевала титул в Страсбурге
• Данил Синицкий – чемпион Украины, Ярослав Косица – серебряный призер
27 мая 2019
• Двери Папа Карло – качество и стиль в каждой детали
23 мая 2019
• Город начал проверку в водоканале и обещает репрессии должникам
• Славянцам предлагают оздоровить детей в лагерях по программе частичной компенсации
• Климат диктует: какие культуры сеют в Славянском районе
• Зачем мэр Славянска ездил в Грузию
• Выходной для нас - всегда праздник
• На генплан нужно 7 миллионов
• Претендентам на работу в Славянской РГА не хватает квалификации
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Комментарии к статье «Зона подтопления»
По официальным данным, более 70% территории Славянска расположено в зоне подтопления. Поэтому даже незначительные осадки делают отдельные участки города труднопроходимыми.