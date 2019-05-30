 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Зона подтопления

Зона подтопления
30 мая 2019 Просмотров: 117 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • После дождя полностью уходит под воду одна из аллей сквера им. Семейко.
  • Труднопроходимые лужи образуются во дворах многоэтажек. На фото – ул. Шевченко, 11.
  • На ул. Светлодарской, 3 дождевая вода и вовсе перекрывает жителям доступ к подъездам.
  • Самой подтапливаемой зоной Славянска традиционно считается район «Варшава».
  • При избытке осадков страдают от подтопления и жители частного сектора в низовьях ул. Целинной.

По официальным данным, более 70% территории Славянска расположено в зоне подтопления. Поэтому даже незначительные осадки делают отдельные участки города труднопроходимыми.

Это явление иллюстрирует сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

30 мая 2019

Зона подтопления

На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа

Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов

Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен

В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка

Для УСЗН уже купили машину, ЦПАУ пока ожидает

Мэр против торговли на Льва Толстого

На ул. Свободы - новые зеленые зоны, а на Батюка пока нет

Станут ли озера Славкурорта термальным источником

Сколько стоит талантливый ребенок в Славянске

Скандальный перфоманс, или Как активисты Славянска «мафию» хоронили

Опасная природа: кто и когда будет бороться с клещами в Славянске

В Славянске закрыли шесть «национальных лотерей»

Славянская прокуратура взялась за асфальто-бетонные заводы в Райгородке

Завоевание Америки, или бледнолицие и краснокожие

Украинское дерби на кортах Парижа не состоялось

Дубль «Баварии» и слезы Де Росси

Две победы на старте сборной Украины и выход в 1/8 финала

Финляндия – чемпион мира по хоккею

Даяна Ястремская завоевала титул в Страсбурге

Данил Синицкий – чемпион Украины, Ярослав Косица – серебряный призер

27 мая 2019

Двери Папа Карло – качество и стиль в каждой детали

23 мая 2019

Традиции и современность

Город начал проверку в водоканале и обещает репрессии должникам

Славянцам предлагают оздоровить детей в лагерях по программе частичной компенсации

Климат диктует: какие культуры сеют в Славянском районе

Зачем мэр Славянска ездил в Грузию

Выходной для нас - всегда праздник

На генплан нужно 7 миллионов

Претендентам на работу в Славянской РГА не хватает квалификации

Схема размещения МАФов вызывает у депутатов вопросы

Также в разделе

Традиции и современность

— 23 мая 2019 —

Самым зрелищным событием последних дней стал для Славянска Парад вышиванок, в котором приняли участие более 500 горожан.

Читать далее ⇒

День матери глазами детей

— 16 мая 2019 —

Пронзительно светлый и нежный праздник - День матери, которые весь мир отмечает во второе воскресенье мая, в этом году пришелся на 12 число. В Украине он только набирает популярность. Но у этого праздника, как ни у какого другого, есть все шансы стать всенародно любимым. 

Читать далее ⇒

Пассажирские удобства

— 8 мая 2019 —

Бюджетное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Славянска, к сожалению для многих пассажиров, мало затрагивает такие объекты как остановочные пункты. Практика последних лет показывает, что в городе они, в основном, строятся за средства внешних и внутренних инвесторов, в рамках общественных инициатив или предвыборных кампаний

Читать далее ⇒

Эволюция тротуаров

— 2 мая 2019 —

В сегодняшнем выпуске рубрики "Фотофакт" мы проследили историю городских тротуаров.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Зона подтопления»

По официальным данным, более 70% территории Славянска расположено в зоне подтопления. Поэтому даже незначительные осадки делают отдельные участки города труднопроходимыми.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов

В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка

Мэр против торговли на Льва Толстого

Все материалы рубрики ⇒

Общество

На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа

Сколько стоит талантливый ребенок в Славянске

Двери Папа Карло – качество и стиль в каждой детали

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Скандальный перфоманс, или Как активисты Славянска «мафию» хоронили

Опасная природа: кто и когда будет бороться с клещами в Славянске

В Славянске закрыли шесть «национальных лотерей»

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен

Для УСЗН уже купили машину, ЦПАУ пока ожидает

Славянцам предлагают оздоровить детей в лагерях по программе частичной компенсации

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Завоевание Америки, или бледнолицие и краснокожие

Эрих Мария Ремарк и двадцатый век

Оркестровая яма Вагнера

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Украинское дерби на кортах Парижа не состоялось

Дубль «Баварии» и слезы Де Росси

Две победы на старте сборной Украины и выход в 1/8 финала

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

30 мая 2019

Зона подтопления

На выходные славянцев ожидает насыщенная культурная программа

Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов

Славянск вернул ЕС деньги за общежития. И остался должен

В центре Славянска появится еще одна рекреационная площадка

Для УСЗН уже купили машину, ЦПАУ пока ожидает

Мэр против торговли на Льва Толстого

На ул. Свободы - новые зеленые зоны, а на Батюка пока нет

Станут ли озера Славкурорта термальным источником

Сколько стоит талантливый ребенок в Славянске

Скандальный перфоманс, или Как активисты Славянска «мафию» хоронили

Опасная природа: кто и когда будет бороться с клещами в Славянске

В Славянске закрыли шесть «национальных лотерей»

Славянская прокуратура взялась за асфальто-бетонные заводы в Райгородке

Завоевание Америки, или бледнолицие и краснокожие

Украинское дерби на кортах Парижа не состоялось

Дубль «Баварии» и слезы Де Росси

Две победы на старте сборной Украины и выход в 1/8 финала

Финляндия – чемпион мира по хоккею

Даяна Ястремская завоевала титул в Страсбурге

Данил Синицкий – чемпион Украины, Ярослав Косица – серебряный призер

27 мая 2019

Двери Папа Карло – качество и стиль в каждой детали

23 мая 2019

Традиции и современность

Город начал проверку в водоканале и обещает репрессии должникам

Славянцам предлагают оздоровить детей в лагерях по программе частичной компенсации

Климат диктует: какие культуры сеют в Славянском районе

Зачем мэр Славянска ездил в Грузию

Выходной для нас - всегда праздник

На генплан нужно 7 миллионов

Претендентам на работу в Славянской РГА не хватает квалификации

Схема размещения МАФов вызывает у депутатов вопросы

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top