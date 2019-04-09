Наивысшая цена

|5 июля 2019
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В канун 5-й годовщины освобождения Славянска от бандформирований «ДНР» редакция «ТВ плюс» посвятила рубрику «Фотофакт» нашим землякам, погибшим в российско-украинской войне.
За 3 дня до выпуска текущего номера газеты этот скорбный список пополнился еще одним именем.
5 июля 2019
4 июля 2019
• Пятый губернатор и второй Павел: кто он и чего от него ждать
• В Сергеевке ликвидировали школу
• Жители многоэтажек на Машмете могут встретить отопительный сезон без отопления
• Работы в «Шелковичном» теперь обещают завершить осенью
• День молодежи по-славянски: велосипедисты, волонтеры и Mс PoZitiv
• На озере Вейсовом официально открылся общественный пляж
27 июня 2019
• В Славянске 7 претендентов на медали не подтвердили свои знания
• Что делать, если в подъезде змея
• Как выглядит сегодня бывшая городская свалка
• Кто хочет пройти в парламент от 47 округа
• В Славянске - новый начальник полиции
• Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи
• Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой
26 июня 2019
• Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх
• «Шахтер» отправился на сбор в Германию
• ФК «Славянск» разгромил «Алекс»
• Славянские спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате Украины по комбат джиу-джитсу
24 июня 2019
• Итальянские бренды одежды и обуви можно найти в нашем онлайн-бутике!
21 июня 2019
• «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» представила кандидатов в народные депутаты от Донецкой области
20 июня 2019
• Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району
• В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка
• Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот
• Как в сквере «Мечта» День отца отмечали
• Волны-убийцы из хаоса - не миф
• Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова
• Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»
— 20 июня 2019 —
Среди раскаленных зноем улиц невольную симпатию горожан вызывают фонтаны.
— 13 июня 2019 —
Процесс декоммунизации в Украине продолжается. Самым резонансным событием в этой сфере стал снос памятника Жукову в Харькове.
— 6 июня 2019 —
В воскресенье, 2 июня, бульвар Пушкина снова заполнился празднующей публикой. Как и год назад, здесь проходил «Фестиваль семьи».
— 30 мая 2019 —
По официальным данным, более 70% территории Славянска расположено в зоне подтопления. Поэтому даже незначительные осадки делают отдельные участки города труднопроходимыми.
Приветствую, гость! Вход
5 июля 2019
4 июля 2019
• Пятый губернатор и второй Павел: кто он и чего от него ждать
• В Сергеевке ликвидировали школу
• Жители многоэтажек на Машмете могут встретить отопительный сезон без отопления
• Работы в «Шелковичном» теперь обещают завершить осенью
• День молодежи по-славянски: велосипедисты, волонтеры и Mс PoZitiv
• На озере Вейсовом официально открылся общественный пляж
27 июня 2019
• В Славянске 7 претендентов на медали не подтвердили свои знания
• Что делать, если в подъезде змея
• Как выглядит сегодня бывшая городская свалка
• Кто хочет пройти в парламент от 47 округа
• В Славянске - новый начальник полиции
• Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи
• Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой
26 июня 2019
• Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх
• «Шахтер» отправился на сбор в Германию
• ФК «Славянск» разгромил «Алекс»
• Славянские спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате Украины по комбат джиу-джитсу
24 июня 2019
• Итальянские бренды одежды и обуви можно найти в нашем онлайн-бутике!
21 июня 2019
• «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» представила кандидатов в народные депутаты от Донецкой области
20 июня 2019
• Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району
• В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка
• Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот
• Как в сквере «Мечта» День отца отмечали
• Волны-убийцы из хаоса - не миф
• Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова
• Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»
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Комментарии к статье «Наивысшая цена»
В канун 5-й годовщины освобождения Славянска от бандформирований «ДНР» редакция «ТВ плюс» посвятила рубрику «Фотофакт» нашим землякам, погибшим в российско-украинской войне.