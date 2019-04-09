 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Наивысшая цена

Наивысшая цена
5 июля 2019 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Первым в него попал Андрей Ременюк, погибший при артиллерийском обстреле возле села Пески 8 декабря 2014 года.
  • Жизнь Николая Колосовского оборвала 122-миллиметровая мина, выпущенная боевиками 18 августа 2016 года вблизи села Троицкое.
  • 20-летний доброволец Роман Напрягло погиб от пули снайпера под селом Пикузы 26 февраля 2017 года.
  • 9 апреля 2019 года пиротехник Олег Бойцов получил смертельные ранения при разминировании территории возле села Зайцево.
  • При обстреле террористами медицинского автомобиля 1 июля 2019 года погиб водитель транспорта Сергей Майборода, живший в поселке Былбасовка.

В канун 5-й годовщины освобождения Славянска от бандформирований «ДНР» редакция «ТВ плюс» посвятила рубрику «Фотофакт» нашим землякам, погибшим в российско-украинской войне.

За 3 дня до выпуска текущего номера газеты этот скорбный список пополнился еще одним именем.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

5 июля 2019

Наивысшая цена

4 июля 2019

Пятый губернатор и второй Павел: кто он и чего от него ждать

В Сергеевке ликвидировали школу

Жители многоэтажек на Машмете могут встретить отопительный сезон без отопления

Работы в «Шелковичном» теперь обещают завершить осенью

День молодежи по-славянски: велосипедисты, волонтеры и Mс PoZitiv

На озере Вейсовом официально открылся общественный пляж

27 июня 2019

Все на открытие пляжа

В Славянске 7 претендентов на медали не подтвердили свои знания

Что делать, если в подъезде змея

Как выглядит сегодня бывшая городская свалка

Кто хочет пройти в парламент от 47 округа

В Славянске - новый начальник полиции

Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи

Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой

26 июня 2019

Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх

«Шахтер» отправился на сбор в Германию

ФК «Славянск» разгромил «Алекс»

Славянские спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате Украины по комбат джиу-джитсу

24 июня 2019

Итальянские бренды одежды и обуви можно найти в нашем онлайн-бутике!

21 июня 2019

«ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» представила кандидатов в народные депутаты от Донецкой области

20 июня 2019

Освежающий объект

Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району

В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка

Плюс пять остановок

Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот

Как в сквере «Мечта» День отца отмечали

Волны-убийцы из хаоса - не миф

Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова

Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»

Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»

Также в разделе

Освежающий объект

— 20 июня 2019 —

Среди раскаленных зноем улиц невольную симпатию горожан вызывают фонтаны.

Читать далее ⇒

Атавизмы коммунизма

— 13 июня 2019 —

Процесс декоммунизации в Украине продолжается. Самым резонансным событием в этой сфере стал снос памятника Жукову в Харькове.

Читать далее ⇒

Семейный фестиваль

— 6 июня 2019 —

В воскресенье, 2 июня, бульвар Пушкина снова заполнился празднующей публикой. Как и год назад, здесь проходил «Фестиваль семьи».

Читать далее ⇒

Зона подтопления

— 30 мая 2019 —

По официальным данным, более 70% территории Славянска расположено в зоне подтопления. Поэтому даже незначительные осадки делают отдельные участки города труднопроходимыми.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Наивысшая цена»

В канун 5-й годовщины освобождения Славянска от бандформирований «ДНР» редакция «ТВ плюс» посвятила рубрику «Фотофакт» нашим землякам, погибшим в российско-украинской войне.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Жители многоэтажек на Машмете могут встретить отопительный сезон без отопления

Работы в «Шелковичном» теперь обещают завершить осенью

На озере Вейсовом официально открылся общественный пляж

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Пятый губернатор и второй Павел: кто он и чего от него ждать

В Сергеевке ликвидировали школу

День молодежи по-славянски: велосипедисты, волонтеры и Mс PoZitiv

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Славянский аграрный колледж VS луганский нацуниверситет: уживутся ли в городе два учебных заведения

В Северском Донце утонул житель Славянска

На окраине Славянска «Toyota» врезалась в грузовик

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Славянску дадут полмиллиарда на ремонт психиатрической больницы

Как депутаты перераспределили средства городского бюджета

На какую помощь от государства могут рассчитывать «дети войны»

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Волны-убийцы из хаоса - не миф

Альфред Хичкок - отец триллера и саспенса

Как украсть миллион

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх

«Шахтер» отправился на сбор в Германию

ФК «Славянск» разгромил «Алекс»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

5 июля 2019

Наивысшая цена

4 июля 2019

Пятый губернатор и второй Павел: кто он и чего от него ждать

В Сергеевке ликвидировали школу

Жители многоэтажек на Машмете могут встретить отопительный сезон без отопления

Работы в «Шелковичном» теперь обещают завершить осенью

День молодежи по-славянски: велосипедисты, волонтеры и Mс PoZitiv

На озере Вейсовом официально открылся общественный пляж

27 июня 2019

Все на открытие пляжа

В Славянске 7 претендентов на медали не подтвердили свои знания

Что делать, если в подъезде змея

Как выглядит сегодня бывшая городская свалка

Кто хочет пройти в парламент от 47 округа

В Славянске - новый начальник полиции

Не запрещать, а создавать условия: сельсоветам советуют строить пляжи

Выводы аналитиков: местная власть Славянска стала более открытой

26 июня 2019

Сборная Украины с 22 наградами занимает 5-е место на Европейских играх

«Шахтер» отправился на сбор в Германию

ФК «Славянск» разгромил «Алекс»

Славянские спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате Украины по комбат джиу-джитсу

24 июня 2019

Итальянские бренды одежды и обуви можно найти в нашем онлайн-бутике!

21 июня 2019

«ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» представила кандидатов в народные депутаты от Донецкой области

20 июня 2019

Освежающий объект

Славянск могут присоединить к новому Краматорскому району

В Славянскую ОТГ могут войти Андреевка, Мирное и Былбасовка

Плюс пять остановок

Время движения общественного транспорта в Славянске не продлят. Скорее, наоборот

Как в сквере «Мечта» День отца отмечали

Волны-убийцы из хаоса - не миф

Нокаут от Далакяна и рассечение Усманова

Дебютные чемпионские титулы «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Рэпторс»

Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом»

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top