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Фотофакт

Что привез Гуртобус?

Что привез Гуртобус?
1 августа 2019 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Разъезжая по Украине экипаж Гуртобуса проводит в разных городах культурные мероприятия.
  • Большой популярностью среди детей пользуется урок по раскрашиванию гипсовых фигурок.
  • Занятия по каллиграфии, как оказалось, больше интересуют подростков и молодежь.
  • Многих зрителей собрал мастер-класс по репринту изображений на футболках.
  • Обучающую программу Гуртобуса дополняет передвижная библиотека и кинотеатр.

На выходных в арт-квартале "Монополия Крона" побывал необычный проект от платформы "Изоляция" под названием Гуртобус.

Что таит в себе салон арт-хаба на колесах частично покажет сегодняшний выпуск рубрики"Фотофакт".

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Комментарии к статье «Что привез Гуртобус?»

На выходных в арт-квартале "Монополия Крона" побывал необычный проект от платформы "Изоляция" под названием Гуртобус.

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