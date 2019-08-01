Что привез Гуртобус?

|1 августа 2019
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На выходных в арт-квартале "Монополия Крона" побывал необычный проект от платформы "Изоляция" под названием Гуртобус.
Что таит в себе салон арт-хаба на колесах частично покажет сегодняшний выпуск рубрики"Фотофакт".
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Приветствую, гость! Вход
1 августа 2019
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• Когда откроется амбулатория на Артема
• Первая после выборов сессия Славянского горсовета прошла без эксцессов
• Троллейбусный маршрут до Семеновки все же восстановят
• Обслуживать зеленые зоны будет частный предприниматель
• В Славянске появятся филиалы школы искусств
• Победителей «Бюджета участия Славянска» будет все-таки шесть
• Уборочная кампания в Славянском районе подходит к финишу
• Что такое лоукост и как им пользоваться
• Какую заграницу выбирают жители Славянска
• Вадим Лях собирается купить пистолет и пройти тест на наркотики
• Незаконную плантацию конопли злоумышленник «обезопасил» капканами
• Чиновницу областного главка Госгеокадастра задержали за взятку
• Наталью Королевскую в Славянске обсыпали мукой
• Ярмарка идей, или мирный фатум
31 июля 2019
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• Результативные три минуты «Динамо» и паритет в споре грандов
• Выбор стильных мужчин: мужской клатч
30 июля 2019
• «Челси» и 1xBet подписали договор о партнерстве
• Какое платье выбрать на лето
• «Ливерпуль» и 1xBet заключили договор о партнерстве
• Букмекерская компания 1xBet стала глобальным партнером «Барселоны»
27 июля 2019
• Проектирование и сервисное обслуживание канализации – задача профессионалов
25 июля 2019
• Команда «Громада» Черкасской ОТГ приняла участие в Кубке «Золотой Колос Украины»
• Ольга Харлан – шестикратная чемпионка мира!
• Дуэль взглядов: Ломаченко - Кэмпбелл
• Четыре «золота» и 4-е место в командном зачете сборной Украины
• Административную услугу в Славянске теперь можно заказать на дом
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На выходных в арт-квартале "Монополия Крона" побывал необычный проект от платформы "Изоляция" под названием Гуртобус.