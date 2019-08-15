И по усам текло, и в рот попало

|15 августа 2019
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В Славянске с 12 по 15 августа работала ежегодная ярмарка меда, которую организовывает общество пчеловодов Славянска и Краматорска. В этом году в ней приняли участие 9 предпринимателей и несколько тысяч отведавших меда и сделавших покупки горожан.
Самому «сладкому» событию недели посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».
15 августа 2019
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• По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу
• Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству
• Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»
• Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА
• Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры
• Что выявили правозащитники за стенами славянской психбольницы
• Коллектор на улице Свободы обещают восстановить до конца недели
• «Учись, внучек, а то будешь, как дяди, землю всю жизнь копать»
• Собираем первоклассника в Страну знаний
• Как превратить День знаний в праздник
• Привет из Славянска! В арке на улице Шевченко появился новый мурал
• За нелегальные сигареты вместо прибыли - штраф
• С начала августа 9 пожаров и 8 мин
• Под славянском ликвидировали плантацию конопли
14 августа 2019
• «Динамо» снова пролетело мимо группового этапа Лиги чемпионов
• Достижение Алексея Середы и 2-е место сборной Украины в командном зачете
• Спортсмены Славянска собрали урожай наград областного турнира по пляжному самбо
• Реванш и единоличное лидерство «горняков»
13 августа 2019
• Серьги-пусеты: особенности выбора и виды популярных моделей
• Обзор букмекерской конторы GORILLA
8 августа 2019
• Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик
• Активных горожан приглашают на субботник
• Владимир Кравченко - новый командующий ООС
• Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске
• Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а
• Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением
• Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки
• Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен
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Воскресенье, 4 августа, аварийные службы города провели в режиме повышенной готовности. Обещанный синоптиками ураган Славянска, к счастью, коснулся только краем. Хотя без повреждений не обошлось.
— 1 августа 2019 —
На выходных в арт-квартале "Монополия Крона" побывал необычный проект от платформы "Изоляция" под названием Гуртобус.
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С 2016 года 5 июля - День освобождения северных городов Донецкой области от российских бандформирований - отмечается на государственном уровне.
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В канун 5-й годовщины освобождения Славянска от бандформирований «ДНР» редакция «ТВ плюс» посвятила рубрику «Фотофакт» нашим землякам, погибшим в российско-украинской войне.
Приветствую, гость! Вход
15 августа 2019
• И по усам текло, и в рот попало
• По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу
• Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству
• Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»
• Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА
• Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры
• Что выявили правозащитники за стенами славянской психбольницы
• Коллектор на улице Свободы обещают восстановить до конца недели
• «Учись, внучек, а то будешь, как дяди, землю всю жизнь копать»
• Собираем первоклассника в Страну знаний
• Как превратить День знаний в праздник
• Привет из Славянска! В арке на улице Шевченко появился новый мурал
• За нелегальные сигареты вместо прибыли - штраф
• С начала августа 9 пожаров и 8 мин
• Под славянском ликвидировали плантацию конопли
14 августа 2019
• «Динамо» снова пролетело мимо группового этапа Лиги чемпионов
• Достижение Алексея Середы и 2-е место сборной Украины в командном зачете
• Спортсмены Славянска собрали урожай наград областного турнира по пляжному самбо
• Реванш и единоличное лидерство «горняков»
13 августа 2019
• Серьги-пусеты: особенности выбора и виды популярных моделей
• Обзор букмекерской конторы GORILLA
8 августа 2019
• Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик
• Активных горожан приглашают на субботник
• Владимир Кравченко - новый командующий ООС
• Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске
• Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а
• Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением
• Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки
• Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен
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Комментарии к статье «И по усам текло, и в рот попало»
В Славянске с 12 по 15 августа работала ежегодная ярмарка меда, которую организовывает общество пчеловодов Славянска и Краматорска. В этом году в ней приняли участие 9 предпринимателей и несколько тысяч отведавших меда и сделавших покупки горожан.