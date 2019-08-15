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Фотофакт

И по усам текло, и в рот попало

И по усам текло, и в рот попало
15 августа 2019 Просмотров: 14 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • На этот раз местом проведения ярмарки стала прилегающая к Соборной площади часть ул. Шевченко.
  • Кроме разных сортов меда, в предлагаемый посетителям ассортимент входили различные продукты на медовой основе.
  • Активно дегустировались и приобретались горожанами также «медовые» напитки – квас, медовуха и иже с ними.
  • 14 августа, на Маковей, продукцию ярмарки, по традиции, освятили священнослужители.
  • Сразу после этого все желающие могли поучаствовать в мастер-классе по выкачке меда.

В Славянске с 12 по 15 августа работала ежегодная ярмарка меда, которую организовывает общество пчеловодов Славянска и Краматорска. В этом году в ней приняли участие 9 предпринимателей и несколько тысяч отведавших меда и сделавших покупки горожан.

Самому «сладкому» событию недели посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «И по усам текло, и в рот попало»

В Славянске с 12 по 15 августа работала ежегодная ярмарка меда, которую организовывает общество пчеловодов Славянска и Краматорска. В этом году в ней приняли участие 9 предпринимателей и несколько тысяч отведавших меда и сделавших покупки горожан.

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