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Фотофакт

Визитные карточки Славянска

Визитные карточки Славянска
5 сентября 2019 Просмотров: 30 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Главной визиткой города традиционно считается железнодорожный вокзал. В Славянске его реконструировали перед проведением ЕВРО-2012.
  • Широко известен за пределами города и знаменитый Славянский курорт. С недавнего времени здесь появился обустроенный общественный пляж.
  • Еще одна уникальная сфера города – частное керамическое производство. Для реализации его продукции в Славянске построен специализированный рынок.
  • В 1980-х годах «изюминкой» города считался новый светомузыкальный фонтан. Сейчас им уже трудно кого-то удивить.
  • После 2014 года узнаваемым объектом стала посеченная осколками стела возле микрорайона Семеновка.

Текущий выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили родному городу, празднующему свою 374-ю годовщину. В этом номере собрана пятерка объектов, которые делают Славянск узнаваемым. Вполне вероятно, что читатели отобрали бы для этого другие локации, ведь у каждого горожанина есть свои любимые места.

Так что на стопроцентную объективность наша подборка, конечно, не претендует.

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Комментарии к статье «Визитные карточки Славянска»

Текущий выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили родному городу, празднующему свою 374-ю годовщину. В этом номере собрана пятерка объектов, которые делают Славянск узнаваемым. Вполне вероятно, что читатели отобрали бы для этого другие локации, ведь у каждого горожанина есть свои любимые места.

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