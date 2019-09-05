Визитные карточки Славянска

|5 сентября 2019
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Текущий выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили родному городу, празднующему свою 374-ю годовщину. В этом номере собрана пятерка объектов, которые делают Славянск узнаваемым. Вполне вероятно, что читатели отобрали бы для этого другие локации, ведь у каждого горожанина есть свои любимые места.
Так что на стопроцентную объективность наша подборка, конечно, не претендует.
5 сентября 2019
• Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!
• На день рождения города славянцам подарят салют
• Все флаги в гости будут к нам
• Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации
• Для роддома нашли другого подрядчика
• Жители Изюмской боятся дождей
• В Славянске отметили День памяти защитников Украины
• С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго
• Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик
• Лучшие учителя Славянска получат по 10 тысяч гривен от мэра
• Не «Сільпо»: что откроют вместо «Бруснички»
• Славянцы победили в литературном конкурсе. Один из них - посмертно
• Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен
• В Славянске появилось первое в области инклюзивное банковское отделение
• Какой памятник разрушили в районе Славтяжмаша, придется устанавливать суду
• Житель Славянска вырастил более 100 кустов конопли
• Пожар в общежитии тушили 30 спасателей
4 сентября 2019
• Полтавский триумф Яны Киптенко
• У Ломаченко новый титул, у Усика – новый соперник
• Элина Свитолина пробилась в полуфинал US Open
• Из Германии в Украину: Коноплянка стал игроком «Шахтера»
• Роман Мартынов – чемпион Донецкой области по шахматам
31 августа 2019
• Как быстро уложить волосы: ловкость рук и никакого мошенничества
29 августа 2019
• Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»
• «Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году
• Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа
• Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера
• К весне в городе появятся смарт-остановки
• В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства
— 15 августа 2019 —
В Славянске с 12 по 15 августа работала ежегодная ярмарка меда, которую организовывает общество пчеловодов Славянска и Краматорска. В этом году в ней приняли участие 9 предпринимателей и несколько тысяч отведавших меда и сделавших покупки горожан.
— 8 августа 2019 —
Воскресенье, 4 августа, аварийные службы города провели в режиме повышенной готовности. Обещанный синоптиками ураган Славянска, к счастью, коснулся только краем. Хотя без повреждений не обошлось.
— 1 августа 2019 —
На выходных в арт-квартале "Монополия Крона" побывал необычный проект от платформы "Изоляция" под названием Гуртобус.
— 11 июля 2019 —
С 2016 года 5 июля - День освобождения северных городов Донецкой области от российских бандформирований - отмечается на государственном уровне.
Приветствую, гость! Вход
5 сентября 2019
• Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!
• На день рождения города славянцам подарят салют
• Все флаги в гости будут к нам
• Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации
• Для роддома нашли другого подрядчика
• Жители Изюмской боятся дождей
• В Славянске отметили День памяти защитников Украины
• С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго
• Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик
• Лучшие учителя Славянска получат по 10 тысяч гривен от мэра
• Не «Сільпо»: что откроют вместо «Бруснички»
• Славянцы победили в литературном конкурсе. Один из них - посмертно
• Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен
• В Славянске появилось первое в области инклюзивное банковское отделение
• Какой памятник разрушили в районе Славтяжмаша, придется устанавливать суду
• Житель Славянска вырастил более 100 кустов конопли
• Пожар в общежитии тушили 30 спасателей
4 сентября 2019
• Полтавский триумф Яны Киптенко
• У Ломаченко новый титул, у Усика – новый соперник
• Элина Свитолина пробилась в полуфинал US Open
• Из Германии в Украину: Коноплянка стал игроком «Шахтера»
• Роман Мартынов – чемпион Донецкой области по шахматам
31 августа 2019
• Как быстро уложить волосы: ловкость рук и никакого мошенничества
29 августа 2019
• Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»
• «Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году
• Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа
• Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера
• К весне в городе появятся смарт-остановки
• В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства
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Текущий выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили родному городу, празднующему свою 374-ю годовщину. В этом номере собрана пятерка объектов, которые делают Славянск узнаваемым. Вполне вероятно, что читатели отобрали бы для этого другие локации, ведь у каждого горожанина есть свои любимые места.