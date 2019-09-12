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Фотофакт

Славянск праздничный

Славянск праздничный
12 сентября 2019 Просмотров: 16 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Те, кто достиг определенных спортивных успехов, демонстрировали их в соревнованиях по жиму лежа.
  • «Живая улица» предлагала танцы, мастер-классы и фотозоны на любой вкус.
  • Военная реконструкция возле фонтана привлекала мальчишек всех возрастов - от 3 до 73 лет лет.
  • День города - традиционное время подведения итогов и награждения граждан, внесших особый вклад в жизнь и процветание Славянска.
  • На главной городской сцене в режиме нон-стоп сменяли друг друга местные и приглашенные артисты.

День города, который Славянск отметил 7 сентября, получился настолько масштабным, что просто не поместился в формат газетной полосы.

Наиболее интересные моменты 374-го городского Дня рождения мы проиллюстрировали в рубрике «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Славянск праздничный»

День города, который Славянск отметил 7 сентября, получился настолько масштабным, что просто не поместился в формат газетной полосы.

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