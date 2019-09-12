Славянск праздничный

|12 сентября 2019
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День города, который Славянск отметил 7 сентября, получился настолько масштабным, что просто не поместился в формат газетной полосы.
Наиболее интересные моменты 374-го городского Дня рождения мы проиллюстрировали в рубрике «Фотофакт».
12 сентября 2019
• Славянску вновь сократили подачу воды
• Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019
• «Живая улица» - символ малой родины
• В парке «Шелковичный» прошел митинг-реквием
• На «Бюджет участия-2020» обещают выделить миллион гривен
• Активисты Ивано-Франковщины приехали перенимать опыт в Славянск
• Славянцы проигнорировали слушания по парку «Лесной»
• Аграрии Славянского района намолотили более 100 тысяч тонн зерна
• Как заброшенные здания становятся очагами социальной напряженности
• За что депутаты хотят досрочно сместить секретаря горсовета Жана Кима
• Один забрал, другой продал: под суд пойдут оба
• В двух шагах до войны: Гляйвицкая провокация
• Жимовый марафон на Соборной площади
• Литва-Украина - 0:3: победа на классе
• Виргил ван Дейк – игрок сезона Лиги чемпионов
• 19-й шлем Надаля, достижение Андрееску
• «Славянск» поделил очки с «Долиной»
• Кубок Украины по кикбоксингу: у Ефимцева - «золото», у Богданова – «бронза»
10 сентября 2019
• Пуховик – тепло и стильно с Md Fashion
5 сентября 2019
• Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!
• На день рождения города славянцам подарят салют
• Все флаги в гости будут к нам
• Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации
• Для роддома нашли другого подрядчика
• Жители Изюмской боятся дождей
• В Славянске отметили День памяти защитников Украины
• С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго
• Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик
— 5 сентября 2019 —
Текущий выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили родному городу, празднующему свою 374-ю годовщину. В этом номере собрана пятерка объектов, которые делают Славянск узнаваемым. Вполне вероятно, что читатели отобрали бы для этого другие локации, ведь у каждого горожанина есть свои любимые места.
— 15 августа 2019 —
В Славянске с 12 по 15 августа работала ежегодная ярмарка меда, которую организовывает общество пчеловодов Славянска и Краматорска. В этом году в ней приняли участие 9 предпринимателей и несколько тысяч отведавших меда и сделавших покупки горожан.
— 8 августа 2019 —
Воскресенье, 4 августа, аварийные службы города провели в режиме повышенной готовности. Обещанный синоптиками ураган Славянска, к счастью, коснулся только краем. Хотя без повреждений не обошлось.
— 1 августа 2019 —
На выходных в арт-квартале "Монополия Крона" побывал необычный проект от платформы "Изоляция" под названием Гуртобус.
Приветствую, гость! Вход
12 сентября 2019
• Славянску вновь сократили подачу воды
• Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019
• «Живая улица» - символ малой родины
• В парке «Шелковичный» прошел митинг-реквием
• На «Бюджет участия-2020» обещают выделить миллион гривен
• Активисты Ивано-Франковщины приехали перенимать опыт в Славянск
• Славянцы проигнорировали слушания по парку «Лесной»
• Аграрии Славянского района намолотили более 100 тысяч тонн зерна
• Как заброшенные здания становятся очагами социальной напряженности
• За что депутаты хотят досрочно сместить секретаря горсовета Жана Кима
• Один забрал, другой продал: под суд пойдут оба
• В двух шагах до войны: Гляйвицкая провокация
• Жимовый марафон на Соборной площади
• Литва-Украина - 0:3: победа на классе
• Виргил ван Дейк – игрок сезона Лиги чемпионов
• 19-й шлем Надаля, достижение Андрееску
• «Славянск» поделил очки с «Долиной»
• Кубок Украины по кикбоксингу: у Ефимцева - «золото», у Богданова – «бронза»
10 сентября 2019
• Пуховик – тепло и стильно с Md Fashion
5 сентября 2019
• Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!
• На день рождения города славянцам подарят салют
• Все флаги в гости будут к нам
• Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации
• Для роддома нашли другого подрядчика
• Жители Изюмской боятся дождей
• В Славянске отметили День памяти защитников Украины
• С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго
• Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик
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Комментарии к статье «Славянск праздничный»
День города, который Славянск отметил 7 сентября, получился настолько масштабным, что просто не поместился в формат газетной полосы.