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Фотофакт

Устаревшие названия

Устаревшие названия
24 октября 2019 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Больше всего аншлагов с прежними названиями встречается в частной жилой застройке.
  • В многоквартирном жилфонде за правильностью надписей должны следить управляющие компании.
  • Первые таблички с новыми названиями улиц появились в Славянске еще в 2016 году. Но они написаны на русском языке, и поэтому, в соответствии с законодательством, тоже являются неправильными.
  • Иногда население зачем-то даже воспроизводит аннулированные наименования.
  • Заметно "отставание" и на пассажирском транспорте, где до сих пор используется старое название мкр-на Лесной.

Прошло несколько лет с момента переименования улиц и микрорайонов города в рамках процесса декоммунизации. Однако появление аншлагов с новыми названиями лишь внесло путаницу. Ведь старые таблички практически нигде не демонтированы.

Примеры такого явления мы собрали в сегодняшней рубрике "Фотофакт".

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Комментарии к статье «Устаревшие названия»

Прошло несколько лет с момента переименования улиц и микрорайонов города в рамках процесса декоммунизации. Однако появление аншлагов с новыми названиями лишь внесло путаницу. Ведь старые таблички практически нигде не демонтированы.

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