Устаревшие названия

|24 октября 2019
|Просмотров: 77
|
Прошло несколько лет с момента переименования улиц и микрорайонов города в рамках процесса декоммунизации. Однако появление аншлагов с новыми названиями лишь внесло путаницу. Ведь старые таблички практически нигде не демонтированы.
Примеры такого явления мы собрали в сегодняшней рубрике "Фотофакт".
24 октября 2019
• Славянские депутаты сказали «нет» ремонту дорог. И не только ему
• В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы
• Как поступать, если соседи жгут листву
• Сто дней губернатора: дороги, вода, парк, кадры. За что отвечает «дежурный по области»
• Каникулы заканчиваются, а отопительный сезон еще не начинается
• Ждем ярмарку и фестиваль близнецов
• Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии
• Шевченковед-путешественник Руслан Телипский привез в Славянск свою выставку
• Генплан и деньги ГФРР: что сделал город за средства госфонда
• Активисты Святогорска не хотят видеть спортивную базу в заповедной зоне
• Дело Штепы достали из-под сукна
• Грибники находят артснаряды и бомбы
• Возле Славянска машина насмерть сбила велосипедиста
• Пожарные спасли пенсионера из огня
• В Лимане BMW наехал на маленького ребенка
23 октября 2019
• Новые победы спортсменов СК «Боец» и БК «Триада»
• «Шахтер» - «Динамо» З: боевая ничья в Харькове
• «Сапфир» - чемпион Донецкой области по футболу
• В Славянске прошли областные соревнования по рукопашному бою
• Воспитанники БК «Триада» завоевали 10 медалей
• Три награды представителей пляжной борьбы
18 октября 2019
• Спешите увидеть «Осенний вернисаж»
17 октября 2019
• В Славянске стало на один детский садик больше
• На месте гибели вертолета Ми-8 установили мемориал
• Играем вместе: в сквере «Мечта» открылась инклюзивная детская площадка
— 18 октября 2019 —
Сегодняшним выпуском рубрики "Фотофакт" мы частично подводим итог преобразованиям городской инфраструктуры и ландшафта. Вошедшие в подборку фрагменты различны по масштабу и имеют разное авторство.
— 10 октября 2019 —
Жизнь – понятие динамичное. Трансформируются городские ландшафты и интерьеры частных квартир. Меняются власти, цены, курсы валют и доходы населения, растут дети и стареют родители.
— 3 октября 2019 —
Самым зрелищным событием прошедшей недели стали состоявшиеся 28 сентября соревнования по триатлону.
— 19 сентября 2019 —
Еще в начале августа социальные сети наполнились жалобами горожан на обилие амброзии. В ответ на это официальный сайт горсовета начал публиковать отчеты о борьбе с растением-аллергеном.
Приветствую, гость! Вход
24 октября 2019
• Славянские депутаты сказали «нет» ремонту дорог. И не только ему
• В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы
• Как поступать, если соседи жгут листву
• Сто дней губернатора: дороги, вода, парк, кадры. За что отвечает «дежурный по области»
• Каникулы заканчиваются, а отопительный сезон еще не начинается
• Ждем ярмарку и фестиваль близнецов
• Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии
• Шевченковед-путешественник Руслан Телипский привез в Славянск свою выставку
• Генплан и деньги ГФРР: что сделал город за средства госфонда
• Активисты Святогорска не хотят видеть спортивную базу в заповедной зоне
• Дело Штепы достали из-под сукна
• Грибники находят артснаряды и бомбы
• Возле Славянска машина насмерть сбила велосипедиста
• Пожарные спасли пенсионера из огня
• В Лимане BMW наехал на маленького ребенка
23 октября 2019
• Новые победы спортсменов СК «Боец» и БК «Триада»
• «Шахтер» - «Динамо» З: боевая ничья в Харькове
• «Сапфир» - чемпион Донецкой области по футболу
• В Славянске прошли областные соревнования по рукопашному бою
• Воспитанники БК «Триада» завоевали 10 медалей
• Три награды представителей пляжной борьбы
18 октября 2019
• Спешите увидеть «Осенний вернисаж»
17 октября 2019
• В Славянске стало на один детский садик больше
• На месте гибели вертолета Ми-8 установили мемориал
• Играем вместе: в сквере «Мечта» открылась инклюзивная детская площадка
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Устаревшие названия»
Прошло несколько лет с момента переименования улиц и микрорайонов города в рамках процесса декоммунизации. Однако появление аншлагов с новыми названиями лишь внесло путаницу. Ведь старые таблички практически нигде не демонтированы.