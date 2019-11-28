Безальтернативная потребность

В мире существует немало удивительных, хоть и неофициальных праздников. К примеру, 19 ноября, отмечается всемирный день туалетов.

Этот событийный повод мы и решили использовать для напоминания о том, что в нашем городе с этими объектами отнюдь не благополучная ситуация.