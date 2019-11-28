 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Безальтернативная потребность

Безальтернативная потребность
28 ноября 2019 Просмотров: 15 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • "Памятник нужде" - так называют горожане постройку за зданием горисполкома.
  • Не намного приспособленней для целевого использования и его "собрат" на автостанции.
  • Полноценный общественный туалет появился недавно в парке, но работает он только в летний сезон.
  • К чести администрации нужно отметить, что на зиму в Шелковичном поставили биотуалеты.
  • "Для служебного пользования" - к этой категории можно отнести десятки нужников, на дверях которых висит замок.

В мире существует немало удивительных, хоть и неофициальных праздников. К примеру, 19 ноября, отмечается всемирный день туалетов.

Этот событийный повод мы и решили использовать для напоминания о том, что в нашем городе с этими объектами отнюдь не благополучная ситуация.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

28 ноября 2019

Безальтернативная потребность

Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города

Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение

В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений

Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора

Зачем мэр насылает на город государственный аудит

Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда

В «Топольке» снова будет детдом

Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю

Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше

Стерилизационный пункт для животных откроют на Машмете

Противоречия позади: конфликт в объединении «Просвита» преодолен

Дело Штепы будут слушать заново

В аварии на ул. Батюка - один погибший и четверо пострадавших

Пенсионер умер, отравившись угарным газом

Подозрительный предмет в урне - в этот раз не минирование

Вопрос морали: в Славянске на 6-м году войны до сих пор звучат песни об армии страны-агрессора

27 ноября 2019

«Шахтер» отстоял ничью в Манчестере

Триумфальное выступление украинских атлетов на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все

Ярослава Магучих – «Восходящая звезда» легкой атлетики

21 ноября 2019

Идеи наших земляков

Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины

СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух

Славянский район предлагают ликвидировать

В Славянском районе наградили лучших аграриев

Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил

Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП

Держим кулаки за землю Славкурорта

Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни

Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»

Также в разделе

Идеи наших земляков

— 21 ноября 2019 —

Программа "Бюджет участия Славянска - 2019" фактически завершена.

Читать далее ⇒

Нехорошая тенденция

— 14 ноября 2019 —

В последнее время жители города все чаще выкладывают в социальные сети снимки стихийных свалок. По нашим наблюдениям, на территории Славянска их действительно, стало образовываться больше.

Читать далее ⇒

Застывшие во времени

— 7 ноября 2019 —

Один из недавних выпусков рубрики "Фотофакт" посвящался заброшенным строениям Славянска. Продолжить тему городской архитектуры мы решили объектами, строительство которых по разным причинам так и не было завершено.

Читать далее ⇒

Классификация вандализма

— 31 октября 2019 —

Тему сегодняшнего «Фотофакта» определил произошедший несколько дней назад инцидент. С зеленой зоны на улице Центральнойзад инцидент - с  неизвестные вредители украли несколько единиц дикорастущей хвои.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Безальтернативная потребность»

В мире существует немало удивительных, хоть и неофициальных праздников. К примеру, 19 ноября, отмечается всемирный день туалетов.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города

В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений

Зачем мэр насылает на город государственный аудит

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора

Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше

Противоречия позади: конфликт в объединении «Просвита» преодолен

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение

Дело Штепы будут слушать заново

В аварии на ул. Батюка - один погибший и четверо пострадавших

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни

Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»

Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Колизей - от итальянского colosso (огромный)

Черный Георгин: самое известное убийство в Лос-Анджелесе

История Синей бороды

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» отстоял ничью в Манчестере

Триумфальное выступление украинских атлетов на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

28 ноября 2019

Безальтернативная потребность

Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города

Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение

В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений

Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора

Зачем мэр насылает на город государственный аудит

Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда

В «Топольке» снова будет детдом

Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю

Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше

Стерилизационный пункт для животных откроют на Машмете

Противоречия позади: конфликт в объединении «Просвита» преодолен

Дело Штепы будут слушать заново

В аварии на ул. Батюка - один погибший и четверо пострадавших

Пенсионер умер, отравившись угарным газом

Подозрительный предмет в урне - в этот раз не минирование

Вопрос морали: в Славянске на 6-м году войны до сих пор звучат песни об армии страны-агрессора

27 ноября 2019

«Шахтер» отстоял ничью в Манчестере

Триумфальное выступление украинских атлетов на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все

Ярослава Магучих – «Восходящая звезда» легкой атлетики

21 ноября 2019

Идеи наших земляков

Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины

СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух

Славянский район предлагают ликвидировать

В Славянском районе наградили лучших аграриев

Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил

Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП

Держим кулаки за землю Славкурорта

Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни

Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top