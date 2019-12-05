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Фотофакт

Первый снег

Первый снег
5 декабря 2019 Просмотров: 27 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • На улицы и площади Славянска впервые за сезон выехала снегоуборочная техника.
  • Осложнилась ситуация на дорогах. В некоторых случаях автомобили пришлось транспортировать на буксире.
  • Чтобы очистить участки возле частных домов и объектов бизнеса, горожане взялись за лопаты.
  • Выпавший снег лишил пернатых подножного корма и поставил их в зависимость от полноты кормушек.
  • Больше всех выиграли в этой ситуации дети, сразу принявшиеся лепить снеговиков.

В этом году настоящая зима началась практически по календарю. Уже 3 декабря в городе выпал первый снег.

Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили последствиям, к которым обычно приводит это погодное явление.

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Комментарии к статье «Первый снег»

В этом году настоящая зима началась практически по календарю. Уже 3 декабря в городе выпал первый снег.

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