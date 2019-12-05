|5 декабря 2019
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В этом году настоящая зима началась практически по календарю. Уже 3 декабря в городе выпал первый снег.
Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили последствиям, к которым обычно приводит это погодное явление.
5 декабря 2019
• В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект
• Выплаты на новорожденного не повысят, зато дадут всем
• Соседний Краматорск рискует пойти по пути Славянска
• Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками
• Медикам купили «Нивы». Не российские
• «Славные девчата» - номинанты премии «Евромайдан SOS-2019»
• Сколько денег депутаты дадут «Славгорводоканалу» в ближайшие 4 года
• Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов
• Славянск принял финал всеукраинского конкурса «Красота без ограничений»
• Как Славянск отметил Международный день людей с инвалидностью
• «Сияние в темноте» - выставка о людях, которые видят сердцем
• В ноябре городская инспекция по благоустройству выявила более 200 нарушений
• Прокуратура требует для заместителя мэра содержания под стражей
• Скрывавшегося от наказания горловчанина задержали в Лимане
• Столкновение между «Волгой» и скутером закончилось переломом
• Евро-2020: Украина стартует в Амстердаме матчем с Голландией
• Рекордный приз Лионеля Месси
• Полный комплект наград и харьковский бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
• «Бронза» Марка Матюшечко на соревнованиях по джиу-джитсу
28 ноября 2019
• Безальтернативная потребность
• Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города
• Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение
• В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений
• Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора
• Зачем мэр насылает на город государственный аудит
• Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда
• В «Топольке» снова будет детдом
• Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю
• Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше
— 28 ноября 2019 —
В мире существует немало удивительных, хоть и неофициальных праздников. К примеру, 19 ноября, отмечается всемирный день туалетов.
— 21 ноября 2019 —
Программа "Бюджет участия Славянска - 2019" фактически завершена.
— 14 ноября 2019 —
В последнее время жители города все чаще выкладывают в социальные сети снимки стихийных свалок. По нашим наблюдениям, на территории Славянска их действительно, стало образовываться больше.
— 7 ноября 2019 —
Один из недавних выпусков рубрики "Фотофакт" посвящался заброшенным строениям Славянска. Продолжить тему городской архитектуры мы решили объектами, строительство которых по разным причинам так и не было завершено.
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5 декабря 2019
• В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект
• Выплаты на новорожденного не повысят, зато дадут всем
• Соседний Краматорск рискует пойти по пути Славянска
• Славянцам предлагают почувствовать себя волшебниками
• Медикам купили «Нивы». Не российские
• «Славные девчата» - номинанты премии «Евромайдан SOS-2019»
• Сколько денег депутаты дадут «Славгорводоканалу» в ближайшие 4 года
• Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов
• Славянск принял финал всеукраинского конкурса «Красота без ограничений»
• Как Славянск отметил Международный день людей с инвалидностью
• «Сияние в темноте» - выставка о людях, которые видят сердцем
• В ноябре городская инспекция по благоустройству выявила более 200 нарушений
• Прокуратура требует для заместителя мэра содержания под стражей
• Скрывавшегося от наказания горловчанина задержали в Лимане
• Столкновение между «Волгой» и скутером закончилось переломом
• Евро-2020: Украина стартует в Амстердаме матчем с Голландией
• Рекордный приз Лионеля Месси
• Полный комплект наград и харьковский бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
• «Бронза» Марка Матюшечко на соревнованиях по джиу-джитсу
28 ноября 2019
• Безальтернативная потребность
• Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города
• Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение
• В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений
• Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора
• Зачем мэр насылает на город государственный аудит
• Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда
• В «Топольке» снова будет детдом
• Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю
• Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше
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Комментарии к статье «Первый снег»
В этом году настоящая зима началась практически по календарю. Уже 3 декабря в городе выпал первый снег.