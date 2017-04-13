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Фотофакт

С незапамятных времен

«Временные сооружения» в Славянске оказались вне закона

Антон Скворцов
28 марта 2017 Просмотров: 653 Нравится: 0 | Не нравится: 1  
  • Земельный сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком. Этот вид правоотношений возник в Славянске в 2012 году, когда коммерсантам стали предоставлять земельные участки для строительства так называемых «временных сооружений», которые, впрочем, имеют все признаки капитальных. Фото - Антон Скворцов.
  • Присутствовавшие на заседании депутатской комиссии предприниматели не скрывали своего возмущения и заявили, что убирать объекты не собираются. Фото - Антон Скворцов.

В непростую ситуацию попали предприниматели, чьи коммерческие объекты находятся на земельных участках по договорам личного срочного сервитута. Прокуратура города опротестовывает решения горсовета о заключении либо продлении таких договоров, Хозяйственный суд выносит постановления в ее пользу.

Судьи ссылаются на то, что сервитут может использоваться, к примеру, для прохода людей, проезда транспорта либо прокладки инженерных коммуникаций по чужому земельному участку, но отнюдь не для размещения временных сооружений, объяснила начальник юридического управления Наталья Усиченко на заседании депутатской комиссии по вопросам земельных отношений 23 марта. 

Второй причиной прокурорских протестов стала неопределенность с платой за пользование землей. Как объяснил секретарь горсовета Жан Ким, на счета горсовета идут деньги за аренду земельных участков, тогда как по договорам сервитута деньги «висят» в налоговой и в бюджет не поступают.  

Таким образом, исходя из судебных решений, земельные участки должны быть возвращены городскому совету в первоначальном виде, то есть без МАФов. После этого они могут быть сданы в аренду через аукцион. 

Это известие не на шутку возмутило предпринимателей, присутствовавших на заседании. По их словам, одно дело, когда речь идет о выделении под МАФ нового участка, и совсем другое — продление действующих договоров, где торговые точки стоят уже много лет. Ранее местные власти давали им «зеленый свет», теперь же коммерсанты оказались, по их выражению, в «подвешенном состоянии». «Уже полгода в городе ничего не делается. Из-за этой ситуации никто не вкладывает деньги. Все боятся, потому что не знают, что будет завтра. Сегодня вы примете договор сервитута, завтра Порядок (размещения временных сооружений, - прим.) отмените, и все. Через год сносить. Но триста тысяч гривен потратить и через год снести — это дураком надо быть», - не скрывал эмоций предприниматель Михаил Шульга. 

По его сведениям, в Славянске насчитывается около семидесяти владельцев МАФов, которым новые веяния грозят потерей бизнеса. Но речь не только о них: одновременно не у дел могут оказаться десятки наемных работников. 

Речь об отмене упомянутого Порядка, который был утвержден в марте 2012 года, зашла еще в прошлом году. Причина — несоответствие документа действующему законодательству. Соответствующий проект решения вынесен на очередную сессию, пленарное заседание которой назначено на 5 апреля. В частности, он предусматривает, что заключенные договоры личного срочного сервитута будут действовать до окончания оговоренного срока без возможности продления. После этого объекты, которые размещены на участках, должны быть демонтированы, объяснил и. о. начальника управления архитектуры Александр Пахомов. Впрочем, сами предприниматели заявили, что сносить МАФы не намерены. 

К слову, отдельные владельцы МАФов нашли выход из ситуации — они регистрируют «временные сооружения» как объекты недвижимости, оформляют на них право собственности и продают. После этого в горсовет направляется заявление о расторжении договора сервитута и просьба о заключении договора аренды. Концы уходят в воду, и получится ли у местных властей возвратить статус-кво — большой вопрос. Правда, проекты решений об отмене договоров сервитута депутаты не поддерживают. 

С другой стороны, как справедливо заметил председатель земельной комиссии Павел Придворов, договор сервитута изначально предполагал размещение именно временных сооружений, то есть легких сборных конструкций, которые в случае необходимости можно без особых проблем демонтировать. Такие случаи могут быть различными: от ремонта подземных коммуникаций до глобальной реконструкции улицы либо участка, где находится МАФ. Таким образом, предприниматели, которые построили объекты на фундаментах, по сути, сами поставили себя в безвыходное положение.

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Комментарии к статье ««Временные сооружения» в Славянске оказались вне закона»

В непростую ситуацию попали предприниматели, чьи коммерческие объекты находятся на земельных участках по договорам личного срочного сервитута. Прокуратура города опротестовывает решения горсовета о заключении либо продлении таких договоров, Хозяйственный суд выносит постановления в ее пользу.

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