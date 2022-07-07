Россияне готовят провокацию на Славянской ТЭС - СНБО

|7 июля 2022
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Российское Минобороны распространяет фейк о подготовке "теракта" украинскими защитниками на Славянской ТЭС. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины 6 июля.
"Минобороны россии распространяет фейк о готовящемся теракте на Славянской ТЭС военными Украины, чтобы скрыть свои преступления и обвинить во всем ВСУ. Рашисты рассчитывают, что подобные провокации с последующими терактами помогут им склонить на свою сторону местных жителей. Оккупанты придерживаются тактики «выжженной земли», поэтому после сегодняшнего заявления появилась высокая вероятность взрыва на ТЭС", - говорится в сообщении.
В ЦПИ призвали жителей восточных областей Украины не медлить с эвакуацией из-за увеличения интенсивности вражеских обстрелов и большей вероятности провокаций со стороны РФ.
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• Переговоры с россией идут только по обмену пленными, другие условия РФ неприемлемы – Подоляк
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• Литва отправила Украине Bayraktar. Деньги на него собирали всей страной
• В Переяславе демонтировали памятник одному из главных мифов российской пропаганды
6 июля 2022
• В ВРУ внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных в пределах Украины
• Белый дом запустил в продажу коллекционные монеты "Остров Змеиный"
• Оккупанты обстреляли Славянск: двое погибших и семь раненых
• "Новая почта" вводит новую услугу. Что изменилось и в каких городах доступно нововведение
• Всего 4 страны ЕС еще не отменили ограничения на въезд из-за COVID
• ПриватБанк резко повысил курс доллара и евро карточкам: сколько стоит валюта
4 июля 2022
• Украинцам за границей грозит двойное налогообложение
• В МВД рассказали, сколько осталось неопознанных тел украинцев, убитых РФ
• Нотариальные услуги переводят в "Дію"
• Война за космос. США и Китай поспорили из-за Луны: что известно
• План восстановления Украины рассчитан на 10 лет: что он предусматривает
3 июля 2022
• Ватикан выпустил медаль посвященную Украине
• В Славянске прекращено движение электротранспорта
• Крупнейший лоукостер отказывается от политики дешевых билетов
• Стало известно, сколько украинцев потеряли жилье из-за действий российских оккупантов
• Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
1 июля 2022
• "Укрпочта" с 1 июля изменила график работы и повысила тарифы
• Минимальная пенсия в Украине выросла с 1 июля: сколько будут платить
• Украинским беженцам в Польше прекратят выплачивать пособия
• НБУ за месяц продал рекордный объем валюты
• Подписано заявление Украины о членстве в Евросоюзе
30 июня 2022
• Налоги на импорт возвращаются. Беспошлинная растаможка авто отменяется с 1 июля
28 июня 2022
• Планы Украины по приобретению байрактаров масштабны - Минобороны
• Укрпочта открывает свой магазин на Amazon
• Как изменить способ получения пенсии: пошаговая инструкция
• Условия получения врачебной практики в Польше
• В Украине на время войны упростили получение разрешений на строительство: детали решения Кабмина
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Комментарии к статье «Россияне готовят провокацию на Славянской ТЭС - СНБО»
Российское Минобороны распространяет фейк о подготовке "теракта" украинскими защитниками на Славянской ТЭС. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины 6 июля.