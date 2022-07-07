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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Россияне готовят провокацию на Славянской ТЭС - СНБО
7 июля 2022 Просмотров: 14 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Российское Минобороны распространяет фейк о подготовке "теракта" украинскими защитниками на Славянской ТЭС. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины 6 июля.

"Минобороны россии распространяет фейк о готовящемся теракте на Славянской ТЭС военными Украины, чтобы скрыть свои преступления и обвинить во всем ВСУ. Рашисты рассчитывают, что подобные провокации с последующими терактами помогут им склонить на свою сторону местных жителей. Оккупанты придерживаются тактики «выжженной земли», поэтому после сегодняшнего заявления появилась высокая вероятность взрыва на ТЭС", - говорится в сообщении.

В ЦПИ призвали жителей восточных областей Украины не медлить с эвакуацией из-за увеличения интенсивности вражеских обстрелов и большей вероятности провокаций со стороны РФ.

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Российское Минобороны распространяет фейк о подготовке "теракта" украинскими защитниками на Славянской ТЭС. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины 6 июля.

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