В Україні оновили перелік громад в окупації та зонах бойових дій

— 22 июня 2022 —

Битва за Донбасс, эпицентр которой сегодня находится в Северодонецке и Лисичанске, все ближе подступает и к другой крупной агломерации региона - Славянску и Краматорску. Жители этих городов уже пережили оккупацию в 2014 году. Как сегодня они реагируют на новую угрозу? Как устроена бытовая жизнь прифронтового Славянска? На эти и другие вопросы «ОстроВа» ответил глава Славянской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

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