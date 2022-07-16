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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Україні оновили перелік громад в окупації та зонах бойових дій
16 июля 2022 Просмотров: 56 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило оновлений перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

Станом на 14 липня до оновленого переліку входить 313 територіальних громад 9 областей: Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (54), Херсонської (49), Миколаївської (25), Сумської (19), Чернігівської (5).

У Мінреінтеграції наголосили, що всі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави.

Зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «В Україні оновили перелік громад в окупації та зонах бойових дій»

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило оновлений перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

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