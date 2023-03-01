 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Україні заміновано 30 відсотків території - Клименко
1 марта 2023 Просмотров: 29 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Майже третину території України наразі заміновано. Про це в ефірі Національного телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко 1 березня.

"На сьогодні ми говоримо про мінування 30% території України. Я маю на увазі деокуповані території і тимчасово окуповані на сьогодні території", - сказав Клименко.

"Можу сказати з досвіду: чим довше противник перебував на наших територіях, тим складніше розмінувати ту чи іншу територію… тим більше таких мін із секретом, можна сказати, було залишено. Тим більше вибухівки з такою каверзою, злою диявольською каверзою було закладено в наші будівлі і в наші дороги, до речі", - додав міністр.

За словами Клименка, під час деокупації територій України підрозділи ДСНС, які займаються розмінуванням, туди заходять одними з перших.

По материалам: Остров

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

1 марта 2023

Протягом останніх тижнів гривня укріплювалася - член Ради НБУ

В Україні заміновано 30 відсотків території - Клименко

Škoda заявила про можливе припинення виробництва трьох моделей

Обіг грального бізнесу в Україні сягає 15 мільярдів на місяць

Індексація пенсій у березні: у постанову Кабміну внесли зміни

28 февраля 2023

Ротань прокоментував своє призначення на посаду наставника збірної України

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України

Росія популяризує в Україні субкультуру "Редан". Поліція дала поради батькам

25 февраля 2023

У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться

Статус безробітного: як його оформити в Україні

Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення

Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA

Водіям в Україні загрожують нові штрафи: про що йде мова

У Донецькій області окупанти переводять "силові структури" на російське законодавство

В Україні відновили програму кредитування "Рука допомоги": як вона працює

18 февраля 2023

Наприкінці зими Україна знайшла чим замістити технічну сіль "Артемсолі" для посипання доріг

Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль

ChatGPT запрацював в Україні. На що здатний чат-бот і як ним користуватися

Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція

13 февраля 2023

Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування

Сума вкладів фізосіб у банках перевищила 1 трильйон – Фонд гарантування

Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров

Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні

В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів

12 февраля 2023

В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"

Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками

Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції

Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч

5 февраля 2023

Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися

Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям

Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС

Также в разделе

Škoda заявила про можливе припинення виробництва трьох моделей

— 1 марта 2023 —

Якщо екостандарт Євро-7 буде впроваджений у 2026 році, з ринку підуть три ключові моделі марки, на які припадає 31% загальних продажів.

Читать далее ⇒

Росія популяризує в Україні субкультуру "Редан". Поліція дала поради батькам

— 28 февраля 2023 —

Російські окупанти намагаються розповсюдити серед українських підлітків новий молодіжний рух "Редан" для дестабілізації ситуації в країні. Батькам дали поради.

Читать далее ⇒

У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться

— 25 февраля 2023 —

Міністр енергетики Герман Галущенко припустив, що ліміти для областей найближчим часом не знадобляться взагалі.

Читать далее ⇒

Статус безробітного: як його оформити в Україні

— 25 февраля 2023 —

Українці, які мали офіційну роботу та втратили її, можуть отримати статус безробітного та допомогу по безробіттю. На порталі «Дія» розповіли, як можна подати заяву для отримання статусу безробітного онлайн.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Україні заміновано 30 відсотків території - Клименко»

Майже третину території України наразі заміновано. Про це в ефірі Національного телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко 1 березня.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо

Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися

Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Протягом останніх тижнів гривня укріплювалася - член Ради НБУ

Обіг грального бізнесу в Україні сягає 15 мільярдів на місяць

Індексація пенсій у березні: у постанову Кабміну внесли зміни

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Ротань прокоментував своє призначення на посаду наставника збірної України

Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі

"Two belts їдуть в Україну!" Берінчик звернувся до фанів після перемоги над Менді

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

1 марта 2023

Протягом останніх тижнів гривня укріплювалася - член Ради НБУ

В Україні заміновано 30 відсотків території - Клименко

Škoda заявила про можливе припинення виробництва трьох моделей

Обіг грального бізнесу в Україні сягає 15 мільярдів на місяць

Індексація пенсій у березні: у постанову Кабміну внесли зміни

28 февраля 2023

Ротань прокоментував своє призначення на посаду наставника збірної України

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України

Росія популяризує в Україні субкультуру "Редан". Поліція дала поради батькам

25 февраля 2023

У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться

Статус безробітного: як його оформити в Україні

Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення

Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA

Водіям в Україні загрожують нові штрафи: про що йде мова

У Донецькій області окупанти переводять "силові структури" на російське законодавство

В Україні відновили програму кредитування "Рука допомоги": як вона працює

18 февраля 2023

Наприкінці зими Україна знайшла чим замістити технічну сіль "Артемсолі" для посипання доріг

Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль

ChatGPT запрацював в Україні. На що здатний чат-бот і як ним користуватися

Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція

13 февраля 2023

Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування

Сума вкладів фізосіб у банках перевищила 1 трильйон – Фонд гарантування

Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров

Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні

В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів

12 февраля 2023

В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"

Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками

Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції

Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч

5 февраля 2023

Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися

Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям

Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top