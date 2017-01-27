Кто будет платить «за дождь»

Инициатива нового руководителя «Славгорводоканала», связанная с начислением платы за атмосферные осадки , вызвала нешуточный резонанс. Узнав о ней, взволновались даже пенсионеры - дескать, неужели теперь и нам придется платить невесть за что?

Прокатившаяся по городу волна паники потребовала дополнительных разъяснений, за которыми мы обратились к гендиректору предприятия Андрею Кийко.

Он объяснил, что плата за осадки не имеет никакого отношения к бытовым абонентам и касается исключительно предприятий (юридических лиц), имеющих отдельно стоящие здания и канализационные колодцы на территории. По подсчетам водоканала, таких в городе около 30% от общего количества.

Гендиректор водоканала напомнил, что подобное практикуется во многих городах, и ничего из ряда вон выходящего в этом нет — плата за осадки предусмотрена приказом Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ №131 от 27 марта 2012 года. «К тому же, на такие шаги нас нацеливает профильная Национальная комиссия, которая требует повышения процента реализации услуг по водоотведению путем введения платы за дополнительный объем стоков, образующийся вследствие выпадения атмосферных осадков и снеготаяния», - отмечает он.

К настоящему моменту оплата предъявлена 121 предприятию на общую сумму порядка трех миллионов гривен. Размер начислений варьируется от 600 тысяч до ста гривен. Андрей Кийко ожидает, что дополнительные поступления позволят стабилизировать экономическое положение водоканала и избежать повышения тарифов для населения, которое уже назрело ввиду увеличения минимальной заработной платы, подорожания электроэнергии и других составляющих.

По словам гендиректора «Славгорводоканала», избежать начислений можно только одним способом — установить на сливную канализационную трубу прибор учета стоков. В этом случае плата за них будет рассчитываться не по формуле, а по фактическим показаниям.