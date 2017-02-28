Славянск провел в последний путь воина АТО Романа Напрягло

Во вторник, 28 февраля, состоялось прощание с 20-летним жителем Славянска, морским пехотинцем Романом Напрягло, который несколько дней назад погиб от пули вражеского снайпера .

Церемония прощания началась утром 28 февраля в холле Центра культуры и окружающей среды (ДК железнодорожников), где к 10:00 выставили гроб с телом погибшего героя. Проводить героя в последний путь пришли друзья и знакомые Романа, его учителя и соученики, соратники по Всеукраинской общественной организации «Сокол» и боевые побратимы и просто жители города.

Вспоминая павшего юношу, они рассказывали о том, каким светлым и скромным человеком был Роман Напрягло. Среди присущих ему качеств неоднократно упоминалась беззаветная любовь к Украине и готовность прийти на помощь товарищу. Именно эта готовность обернулась для него трагедией. 26 февраля, находясь на боевом дежурстве неподалеку от поселка Широкино, матрос Роман Напрягло бросился спасать раненого побратима и попал под снайперский огонь. Пуля вошла бойцу в шею, по дороге в больницу он скончался.

Тело военнослужащего доставили в Славянск вечером 27 февраля, утром следующего дня началась гражданская панихида. Заупокойную службу по воину отправили священнослужители Украинской православной церкви Киевского патриархата.

К полудню скорбное собрание, погрузившись в предоставленные исполкомом автобусы, переместилось на Соборную площадь, где к пришедшим проститься с земляком присоединились чиновники и неравнодушные славянцы. Областное руководство представлял заместитель губернатора Донетчины Юрий Стокоз, городское – мэр Вадим Лях.

Пересказывать речи, звучавшие у гроба погибшего защитника Родины, нет смысла, как нет его и в попытках передать царившие на площади эмоции. Скорбь утраты, безутешное горе родителей, ведь все хоронили героя, а они - сына, слезы знакомых и незнакомых людей – для описания этой картины любые слова банальны. Встречая прах покойного, сотни горожан преклонили перед ним колени, покрыли гроб с телом защитника Отчизны ворохом цветов и венков, и повторили за ведущими клятву украинского националиста, обещая довести борьбу за независимость нашего государства до победного конца. Несколько раз на протяжении траурного митинга собравшиеся скандировали лозунг «Герои не умирают!» Завершилась церемония совместным исполнением гимна Украины.

Похоронили Романа Напрягло на центральной аллее Северного кладбища. Двадцатилетний герой навсегда останется защитником Украины и ангелом, оберегающим родной город.

От редакции:

Роман Напрягло родился 14 февраля 1997 года в Славянске. По окончании общеобразовательной школы № 7 поступил в Славянский колледж Национального авиационного университета, где до весны 2016 года обучался по специальности «Конструирование, изготовление и обслуживание устройств электронной техники». С 2014 года Роман Напрягло активно занялся общественно-политической деятельностью, был членом ВОО «Сокол» и «Легиона свободы». Закончив колледж, славянец подписал контракт с Вооруженными силами Украины, и с июля 2016 года служил радиотелеграфистом в роте морской пехоты ВМСУ, занимающей позиции на мариупольском направлении. Пал смертью храбрых 26 февраля 2017 года.