От пули снайпера погиб 20-летний морской пехотинец из Славянска

26 февраля в Прощенное воскресенье под Мариуполем снайпер боевиков убил 20-летнего морского пехотинца из Легиона Свободы.

О гибели украинского бойца Романа Напрягло, родом из Славянска Донецкой области, сообщил на своей странице в Фейсбук лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок.

"Ужасное известие – сегодня, в Прощеное воскресение под Мариуполем от пули снайпера погиб наш побратим с Донеччины, боец Легиона Свобода, соколец, морской пехотинец 20-летний Роман Напрягло. Сочувствия семье", - пишет Тягнибок.

Тело героя будет доставлено в Славянск сегодня, 27 февраля.