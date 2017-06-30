В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области

По сравнению c прошлым годом, в Славянске и Славянском районе возросла заболеваемость кишечными инфекциями. Так, показатели по заболеваемости сальмонеллезом в 1,7 раза превышают средние по области. Об этом рассказала заведующая отделением эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний Славянского районного филиала ГУ «Донецкий ОЛЦ МОЗ Украины» Галина Шишова.

- Источником сальмонеллеза являются люди. При этом человек не обязательно должен быть болен. Иногда он является носителем инфекции. Кроме того, резервуаром для сальмонеллы могут служить домашние и дикие животные, птицы, включая попугайчиков, мыши и даже некоторые насекомые, - объясняет санитарный врач.

По словам Галины Шишовой, люди чаще всего заражаются, употребляя в пищу продукты, инфицированные сальмонеллами. Самыми опасными в этом плане являются мясо, рыба, яйца, молоко. В семьях болезнь может передаваться и контактно-бытовым путем.

- Избежать болезни довольно легко. Для этого необходимо соблюдать элементарные правила гигиены и здравого смыла. Мыть руки перед едой и перед приготовлением пищи. Не покупать продукты на стихийных рынках. Не употреблять просроченные продукты или те, в качестве которых вы не уверены. При покупке продуктов питания обращать внимание на условия их хранения, - советует специалист СЭС.

Отдельные рекомендации Галина Шишова дает людям, которые отправляются отдыхать «дикарями».

- Старайтесь не использовать воду из незнакомых источников, например, рек или озер, даже для мыться посуды. Не поленитесь профильтровать или прокипятить ее. Разумеется, для питья и приготовления пищи с собой должен быть запас качественной воды. Отправляясь в путешествие, не берите скоропортящиеся продукты. Питание старайтесь организовать так, чтобы все продукты проходили термическую обработку. Не готовьте с запасом. Все должно быть съедено в течение 2-х часов. Фрукты и овощи мойте питьевой водой. Если их будут есть дети - обдайте кипятком, - говорит специалист.

Если избежать заболевания не удалось, санитарные врачи советуют обратиться в лечебное учреждение. Необходимо учитывать, что сальмонеллез может протекать в разных формах. Cамая распространенная - гастроинтестинальная - начинается остро. Человек ощущает слабость, головокружение, озноб, повышение температуры до 38-39оС. быстро нарастают признаки нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Сначала появляются боли около пупка, потом начинается рвота, после - диарея. Язык становится сухим, с белым налетом. Живот немного вздут и болезненный при надавливании. Обычно такую форму заболевания лечат амбулаторно. В госпитализации, как правило, нуждаются дети и люди преклонного возраста.

Наша справка:

Сальмонеллез - острое инфекционное кишечное заболевание, возбудителями которого являются различные виды бактерий рода Salmonella. Сальмонелла поражает желудочно кишечный тракт, иногда может протекать с тифоподобными симптомами, реже в виде генерализованных септических форм. Медицине известно около 2 тысяч разновидностей сальмонелл. Возбудители сальмонеллеза чрезвычайно устойчивы к воздействию низких температур. В испражнениях животных эти бактерии способны сохраняться в течение трех лет, в водоемах - до четырех месяцев, в молочных продуктах - до 20 дней. Многие штаммы сальмонелл резистентны к действию антибиотиков, но легко погибают от хлорсодержащий дезинфицирующих растворов.