Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак

Около двух недель назад городская общественность выступила с очередной инициативой - создать в сквере «Мечта» обустроенную площадку для выгула собак. Сбор средств продолжается.

Как рассказала одна из инициаторов проекта Анастасия Витчинникова, идею построить такой объект породила необходимость. Ведь специализированной площадки для выгула домашних животных в городе до сих пор нет. Между тем, в Славянске проживают тысячи владельцев собак, которым приходиться гулять со своими питомцами в неприспособленных для этого местах. Чаще всего - в общественных, где собаку приходится держать на поводке, а то и в наморднике.

Чтобы дать животному возможность вдоволь порезвиться, необходимо огороженное пространство. Именно такую зону и собираются построить в сквере активисты, под нее уже даже подготовили участок территории.

На первом этапе планируется обнести площадку сеткой рабицей и засыпать ее песком. Средства на материалы и оплату спецтехники собирают в формате благотворительной акции. Цена вопроса - порядка 10 тыс. грн. По словам Анастасии Витчинниковой, уже после первого анонса в соцсетях на призыв принять участие деньгами, материалами или физическим трудом откликнулись довольно много горожан. Сейчас проект имеет в своем активе закупленную за счет волонтерских поступлений рабицу, а также 3 машины песка и цемент, подаренные жителями Славянска. Продолжается сбор средств на стойки и арматуру. Как только эти материалы будут закуплены, инициативная группа объявит общий сбор на субботник по строительству ограды.

Загадывая на будущее, авторы инициативы намереваются оборудовать площадку лавочками и урнами, а также создать здесь полосу препятствий - для выучки породистых питомцев. Последний объект, предположительно, будет самым низкобюджетным элементом проекта. Его можно построить из б/у материалов и подручных средств. Все строительные работы активисты собираются выполнять самостоятельно.

Желающие поддержать инициативу могут подробнее узнать о ее деталях по телефону (066) 847-34-93.