Тридцать советов экспертов о том, как провильно выбрать подушку для сна.

1. Обратите внимание на высоту подушки

Ее лучше выбирать исходя из позы, в которой вы обычно спите. Если преимущественно на боку, то лучше взять высокую подушку. Если на спине или животе, то соответственно низкую. Для тех, кто постоянно меняет позу, оптимально выбрать нечто среднее или спать с двумя подушками одновременно: средней и низкой. Низкую всегда можно при необходимости убрать или, наоборот, подложить под основную подушку.

2. На выбор подушки влияет также степень мягкости матраса

Если матрас мягкий, то тело утопает в матрасе под собственным весом и подушку следует выбрать пониже. Если, наоборот, жесткий, то чуть выше.

3. Как правильно выбрать подушку?

У нас принято два стандарта подушек — это размер 70х70 см, доставшийся нам с советских времен, и более современный вариант — 50х70 см. Выбор размера — это вопрос привычки, но сейчас вариант 50х70 см выбирают более 80 % покупателей. Причин этому несколько. Во-первых, производители постельного белья преимущественно комплектуют свои наборы именно таким размером наволочек. Во-вторых, подушка 70х70 см дороже, поскольку при ее производстве используется больше наполнителя и ткани. И в-третьих, такая большая подушка просто не нужна по причине того, что человек во время сна переворачивается с боку на бок, т.е. движется по горизонтали, а не вверх и вниз. Поэтому размера 50х70 см вполне достаточно для комфортного сна.

4. Если вы думаете над тем, как выбрать подушку для сна, в магазине обязательно подержите каждую из них в руках, обратите внимание на свои тактильные ощущения

Главное, чтобы вам было комфортно и приятно.

5. Лучшие ткани для подушек — натуральные, такие как хлопок или шелк

Плотность ткани тоже имеет значение, поскольку тонкая ткань менее долговечна и через нее спустя некоторое время могут выходить наружу частицы наполнителя, что может негативно отразиться на вашем комфорте и даже на здоровье. Особенно это касаться пухо-перовых наполнителей. Качественные натуральные подушки, как правило, выпускаются в тиковых тканях. Тиковая ткань имеет плотное полотняное переплетение, которое препятствует проникновению пуха и пера. Также более плотная ткань сглаживает неоднородность (неровность) наполнителя, что положительно сказывается на комфорте спящего.

6. Обращайте внимание на качество пошива

Кривые строчки, неравномерные стежки, бесспорно, говорят о плохом качестве производства. Качественные подушки, как правило, по периметру имеют либо двойной внешний шов, либо внутренний шов с вшитым между двух тканей декоративным кантом. Эти приемы делают шов прочнее.

7. Как говорится в поговорке: маленькая ложь рождает большие подозрения

Добросовестному производителю скрывать нечего, поэтому на ярлыке должно быть указано абсолютно все: ткань, полный состав наполнителя (по закону, если одна из частей наполнителя по объему менее 5 %, ее можно не указывать), вес наполнителя (а не изделия целиком!), символы по уходу за изделием, а также место производства.

8. Взбивайте подушку до и после сна, чтобы она приняла изначальную форму и набрала воздуха

Это правило применимо абсолютно ко всем подушкам, кроме латексных. Регулярно проветривайте и просушивайте подушку на свежем воздухе, время от времени сдавайте в химчистку и хотя бы раз в год меняйте наперник.

9. Врачи советуют менять подушку раз в 2–4 года

Если вы видите, что ваша подушка окончательно потеряла свою форму, не возвращается к первоначальному объему после того, как вы с нее утром встали, перестала быть комфортной или сильно загрязнилась — значит, пришло время с ней расстаться.

10. Какую подушку выбрать аллергикам?

Им лучше всего подойдут синтетические или шелковые подушки. Есть еще латексные, но они на любителя.

11. При выборе подушки для ребенка нужно учитывать, что до года он вообще должен спать без нее

Потом следует подобрать детский вариант — это, как правило, низкие подушки, размером 40х60 см. Требования к детской подушке следующие: рекомендованная высота 2–3 см, гипоаллергенность и простой уход. Под эти параметры подпадают специальные ортопедические подушки, они, как правило, из 100%-ной синтетики или из 100%-ного шелка с возможностью домашней стирки, а также ортопедические детские подушки с наполнителем из шелка и силиконизированного волокна «лебяжий пух» (такие выпускает, в частности, компания OnSilk). Для детей от 2 лет уже можно использовать самые низкие подушки размером 50х70 см.

12. Пухо-перовые подушки, как правило, содержат микс из пуха и пера водоплавающих птиц

При покупке такой подушки стоит обратить внимание на процентное соотношение пуха и пера, поскольку от этого фактора напрямую зависит комфорт изделия. Пух отвечает за «воздушность» и мягкость подушки, а мелкое перо — за ее упругость и восстановление формы. Качественная пухо-перовая подушка хорошо сохраняет тепло и быстро восстанавливает свою форму. Если вы покупаете пухо-перовую подушку, уточните, а натуральный ли там пух или идентичный натуральному (т.е. искусственный!). Настоящая качественная пухо-перовая подушка достаточно дорогая. У некоторых людей такая подушка может вызывать аллергическую реакцию.

13. Новинка среди подушек с натуральным наполнителем — шелковые подушки

Внутри них — шелковое волокно (шелковина), натуральное и очень дружественное человеку. За свой химический состав шелк прозвали «второй кожей». Очищенный шелк гипоаллергенен. Еще одним плюсом шелковых подушек является их долговечность. Если следовать простым правилам по уходу, подушка прослужит вам очень долго, не теряя своей первоначальной формы. Однако далеко не все производители умеют изготавливать удобные шелковые подушки. Все дело в качестве применяемых материалов (наполнителя и тканей) и самой технологии производства. Дело в том, что каждую шелковую подушку изготавливают исключительно вручную, и каждый производитель это делает по собственной технологии. В большинстве случаев для шелковых подушек рекомендована сухая чистка. Но в некоторых коллекциях одеял и подушек, в том числе и детских, в OnSilk используется усовершенствованное натуральное шелковое волокно Silk Nano PS. Изделия, наполненные этим шелком, можно стирать в домашних условиях.

14. Синтетические подушки изготавливаются в основном из полиэстера, холлофайбера, комфореля, полиэфира и пр.

Все это синтетические волокна, отличающиеся технологией изготовления. Они имеют разный срок службы и различаются тактильно. Есть достаточно жесткая, сильно пружинящая синтетика, а есть, наоборот, — мягкая, немного вязкая и приятная на ощупь, за что получила название «лебяжий пух». Плюсы такой подушки: синтетика не вызывает аллергии, эти подушки легкие и, как правило, относительно дешевые, хорошо пропускают воздух, за ними легко ухаживать. Минусы: относительно короткий срок службы из-за быстрой потери первоначальной формы. Синтетике свойственно сваливаться, и с этим ничего не поделаешь.

15. Стоит ли выбирать бамбуковую подушку?

Натуральной такую подушку можно назвать лишь с очень большой натяжкой, потому что бамбука в ней всего несколько граммов, остальное — синтетика. Все дело в технологии производства: между двумя слоями ткани равномерно прокладывается небольшое количество бамбукового волокна. Затем этот «бутерброд» простегивается на специальной швейной машине. Получившееся стеганое полотно разрезается под размер будущих изделий. Дальше из разрезанных заготовок сшивается чехол подушки. В готовый чехол помещают еще одну подушку, наполненную уже 100%-ной синтетикой, чехол закрывается на молнию или просто зашивается. В итоге получается симпатичная, пухленькая «бамбуковая подушечка».

16. При выборе подушки следует ориентироваться на высоту плеча и привычное положение во время сна

Перед покупкой следует обязательно полежать на подушке, в том числе на боку, чтобы проверить, нет ли давления на челюсть. Подушка должна подходить под вес вашего тела, ваш рост, пол (женщины чаще спят на животе, мужчины — на боку).

17. Лучше всего иметь две подушки для сна — одну пожестче и одну помягче, чтобы менять их в зависимости от настроения

Оптимально спать на продолговатой подушке. Квадратная занимает много места на матрасе, а слишком узкая не обеспечивает достаточной поддержки голове.

18. При стирке на высоких температурах синтетические наполнители выделяют вредные для здоровья вещества

В подушках с синтетическими наполнителями высококачественные силиконовые шарики равномерно распределяются в чехле, так что такие изделия можно стирать при 60 градусах, низкокачественные — только при 30.

19. Пух-перо является идеальным поддерживающим голову наполнителем

Гусиное перо — самое прочное и обладает самой большой дугой, что придает подушке упругость и пышность.

20. Если вы аллергик, помните, что идеальной подушки-панацеи не существует

В некоторых случаях возможно даже индивидуальное изготовление подушки на фабрике. Обязательно покупайте подушку, которая выдерживает частые стирки. Также следует приобрести дополнительный чехол-протектор и стирать его 1 раз в неделю при 95 градусах.

21. Не существует подушек для лета и подушек для зимы

Если изделие с натуральным наполнителем, таким как, например, высококачественный пух, то он будет регулировать температуру сам. Для тех же, кто сильно потеет во сне, существуют охлаждающие подушки.

22. Из новинок можно назвать подушки с алоэ вера и витамином Е

Они действуют во время сна как маска для лица: чехол, пропитанный витамином Е, нагревается и воздействует на кожу лица расслабляюще. Есть также подушки с ароматом лаванды — идеальный вариант для тех, кто не может уснуть.

23. Хорошая подушка может быть только с чехлом из натуральной ткани

И обязательно со специальным плетением downproof, которая обеспечивает ей одновременно и легкость, и плотность — и не позволяет наполнителю выбиваться наружу.

24. Качественная подушка набита только натуральным наполнителем с гипоаллергенной обработкой

Его достоверность подтверждает знак Nomite на этикетке. Вы хотели бы надевать на голое тело целлофан? Так и с подушками и одеялами.

25. Качество подушки определяется ее упругостью

Проведите тест: надавите на подушку ладонью. Качественная подушка восстанавливает первоначальную форму в течение 3–5 секунд. Если этого не произошло или подушка восстанавливает форму медленно — скорее всего, в подушке мало наполнителя или в него добавлен большой процент куриного пера.

26. Если подушка потеряла свою форму, после того как вы ее подняли за один угол и встряхнули, — значит, в нее не доложили наполнителя

Во время сна ваша голова будет проваливаться в рыхлую подушку, что будет препятствовать свободному дыханию.

27. Прежде чем пойти в магазин за убранством для своей кровати, почитайте в интернете о той компании, которую вы выбрали

Не всегда красивая упаковка и цена, которая вам подходит, обеспечат качество. Почитайте отзывы и посмотрите, кто является клиентами той или иной компании. Конечно, увидев имена звезд, которые выбирают тот или иной бренд, можно подумать: ну вот, опять реклама. Тем не менее ни одна известная персона не позволит, чтобы ее имя было там, где ей не нравится. И именно знаменитости ценят свой сон как никто другой, потому что их жизнь расписана на годы вперед.

28. Не верьте этикеткам, на которых написано «лебяжий пух»

Эта птица внесена в Красную книгу, и внутри такой подушки, скорее всего, будет искусственный наполнитель.

29. На этикетах обычно указано, что подушки можно стирать в стиральной машине

Но мы бы не стали вам этого рекомендовать, потому что постирать-то вы сможете, а вот высушить — точно нет.

30. Для детей от 3 лет подойдут подушки и одеяла с перфорированными вставками

Они позволяют поддерживать оптимальный микроклимат в кровати, предотвращая появление избыточного тепла и влаги. Благодаря зонам климатического контроля между кассетами и пухом, процессы испарения и теплообмена проходят быстро и эффективно. Это важно для здоровья кожи и волос. Такая технология называется Sanders, она запатентована в Германии.