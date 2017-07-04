|4 июля 2017
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Не секрет, что хорошая подушка – гарантия спокойного сна. Многие пренебрегают процессом выбора, считая, что все подушки одинаковы. Тем временем, подушки с натуральным наполнителем – это секрет приятных сновидений и бодрого ощущения после пробуждения.
Да, такие изделия стоят немногим дороже, чем синтетические варианты. Однако не стоит экономить, если вы переживаете за собственное здоровье и состояние. Лучше, возьмите на заметку критерии выбора натуральных подушек, чтобы не ошибиться в будущем.
Подушки с натуральным наполнителем всегда были прерогативой состоятельных людей. Аристократы в прошлых столетиях обязательно требовали, чтобы набивка состояла из натурального пуха или перьев, натуральные подушки отличаются легкостью, пушистостью. Но, увы, не подходят тем, кто страдает астмой или аллергией. Но, есть другие варианты, на которые стоит взглянуть:
Выбирая подушки с натуральным наполнителем, можете откинуть в сторону все сомнения. Такие изделия имеют долгий срок службы, не впитывают запахи, легко чистятся. В наши дни найти подушку с натуральным составом – не проблема. А ассортимент дизайнерских чехлов к таким подушкам еще больше. Все еще не высыпаетесь по утрам? Только лишь потому, что вероятно, у вас нет натуральной подушки.
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Комментарии к статье «Секрет натуральной подушки»
Не секрет, что хорошая подушка – гарантия спокойного сна. Многие пренебрегают процессом выбора, считая, что все подушки одинаковы. Тем временем, подушки с натуральным наполнителем – это секрет приятных сновидений и бодрого ощущения после пробуждения.