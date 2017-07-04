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Фотофакт

Молодежные увлечения

Плюшевый медведь в подарок

Татьяна Ковалева
4 июля 2017 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Хотите сделать романтический и красивый подарок? Желаете порадовать ребенка огромным сюрпризом? В этом случае беспроигрышным будет выбор в пользу плюшевых медведей. Вот уже столетие такой презент вызывает радость и позитив. Такого гиганта приятно получать в любом возрасте. Ведь он пробуждает только теплые эмоции.

“Фабрика Мишек” (fabrikamishek.com.ua) – компания, которая предлагает качественные габаритные игрушки, созданные по всем канонам и требованиям. Речь о по-настоящему оригинальных плюшевых медведях, которые порадуют ребенка или взрослого человека размерами в полный рост. На выбор несколько вариантов, отличающихся по цвету и дизайну (форме медведя).

Почему стоит заказать мишку онлайн?

Конечно, дефицита с плюшевыми медведями сегодня нет. Наверняка в каждом городе найдется несколько магазинов, где можно приобрести плюшевых медведей по оптимальным расценкам. Однако надеяться на качество, увы, не приходится! В большинстве случаев речь идет о подделках или низкосортных изделиях. Другое дело – игрушки с “Фабрики Мишек”, где:

  • производство и продажа ведется одним лицом, благодаря чему удается контролировать высокое качество, соблюдение норм изготовления, а также держать цену оптимальной;
  • натуральный и экологически чистый продукт. Сам мех плюшевого мишки очень нежный и приятный на ощупь, длина ворса не более 2,5 см., а наполнитель – гипоаллергенный;
  • прочные и незаметные швы, благодаря чему, даже спустя годы плюшевый мишка будет выглядеть, как новый, а главное – не расползется, не порвется;
  • возможность доставки по Украине. Также компания-производитель может отправить заказанного плюшевого мишку в любую страну СНГ, в том числе эксклюзивы.

“Фабрика Мишек” выпустила огромное количество плюшевых медведей. И самым большим оказался модель высотой 280 см. Выберите любой понравившийся вариант, предложенный на сайте. Вы будете приятно удивлены и порадованы ассортиментом. Дополнительно, можно попросить нанести имя, собственную надпись или дополнительные аксессуары (банты, сердечки).

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Комментарии к статье «Плюшевый медведь в подарок »

Хотите сделать романтический и красивый подарок? Желаете порадовать ребенка огромным сюрпризом? В этом случае беспроигрышным будет выбор в пользу плюшевых медведей. Вот уже столетие такой презент вызывает радость и позитив. Такого гиганта приятно получать в любом возрасте. Ведь он пробуждает только теплые эмоции.

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