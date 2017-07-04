|4 июля 2017
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Хотите сделать романтический и красивый подарок? Желаете порадовать ребенка огромным сюрпризом? В этом случае беспроигрышным будет выбор в пользу плюшевых медведей. Вот уже столетие такой презент вызывает радость и позитив. Такого гиганта приятно получать в любом возрасте. Ведь он пробуждает только теплые эмоции.
“Фабрика Мишек” (fabrikamishek.com.ua) – компания, которая предлагает качественные габаритные игрушки, созданные по всем канонам и требованиям. Речь о по-настоящему оригинальных плюшевых медведях, которые порадуют ребенка или взрослого человека размерами в полный рост. На выбор несколько вариантов, отличающихся по цвету и дизайну (форме медведя).
Конечно, дефицита с плюшевыми медведями сегодня нет. Наверняка в каждом городе найдется несколько магазинов, где можно приобрести плюшевых медведей по оптимальным расценкам. Однако надеяться на качество, увы, не приходится! В большинстве случаев речь идет о подделках или низкосортных изделиях. Другое дело – игрушки с “Фабрики Мишек”, где:
“Фабрика Мишек” выпустила огромное количество плюшевых медведей. И самым большим оказался модель высотой 280 см. Выберите любой понравившийся вариант, предложенный на сайте. Вы будете приятно удивлены и порадованы ассортиментом. Дополнительно, можно попросить нанести имя, собственную надпись или дополнительные аксессуары (банты, сердечки).
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• День молодежи по-славянски: концерт, фестиваль и дискотека
27 июня 2017
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• О проблемах с назначением субсидий
• Университетская: ремонт скоро начнется
• Въезд на Северное кладбище откроют
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• В Славянске День Конституции отметили торжественным собранием
• В Славянске создают форум местного развития
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Комментарии к статье «Плюшевый медведь в подарок »
Хотите сделать романтический и красивый подарок? Желаете порадовать ребенка огромным сюрпризом? В этом случае беспроигрышным будет выбор в пользу плюшевых медведей. Вот уже столетие такой презент вызывает радость и позитив. Такого гиганта приятно получать в любом возрасте. Ведь он пробуждает только теплые эмоции.