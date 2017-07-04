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Фотофакт

Славянск после оккупации

План спасения «Дзевульского и Лянге»

Павел Коротенко
4 июля 2017 Просмотров: 16 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
До недавнего времени памятник архитектуры принадлежал частному лицу. После долгих переговоров его вернули в коммунальную собственность города, однако содержание объекта от этого не улучшилось. Фото - Павел Коротенко.

Активисты славянской общественной организации "Развитие инициатив" занялись спасением памятника архитектуры местного значения «Дзевульский и Лянге». Для этого 29 и 30 июня на территории объекта был проведен субботник.

Памятник архитектуры и керамики

- Спасением этого здания мы серьезно озаботились еще в декабре прошлого года: проводили круглые столы, изучали общественное мнение, - рассказывает председатель организации Елена Саржевская. - В основном, все сводилось к неопределенному тезису - надо что-то делать. Вот и решили, что нужно начинать. 

На протяжении двух дней активисты очищали фасад здания от зеленой поросли, а его внутренние помещения от строительного мусора. Таким образом была  подготовлена площадка для общегородского культурного мероприятия, приуроченного к празднованию Дня керамика, 7 июля. В этот день организаторы попробуют провести на базе архитектурного памятника своеобразный фестиваль. 

Во-первых, здание хотят превратить в фотозону, поработать в которой пригласят фотографов - профессионалов и любителей. Помещения оформят предметами старинного интерьера, предоставленными одним из местных коллекционеров. Желающие попозировать перед объективом смогут это сделать в наряде "купеческой" эпохи. Есть идея позвать и художников с мольбертами, для которых здание может послужить натурой, а сами живописцы отлично дополнят антураж мероприятия. Познавательную нишу заполнит лекция известного краеведа Виктора Иванова, который занимался изучением этого архитектурного комплекса. К участию в фестивале также хотят привлечь предпринимателей-"цветочников" и мастеров кондитерской продукции. Старт программы назначен на 16:00.

Площадка для обсуждения

Проведение ко Дню керамика такого события преследует двойную цель. В стратегическом плане - спасти культурологический объект. В тактическом - собрать в одном месте как можно больше заинтересованных в этом людей и привлечь к теме максимум общественного внимания. Организаторы праздника рассчитывают, что в ходе мероприятия им удастся собрать немало предложений по дальнейшему использованию разрушающегося памятника.

- Мы считаем, что здание, в первую очередь, должно использоваться как культурологический объект, - говорит представитель ОО "Развитие инициатив" Виктория Бахова. - Тем более, что оно расположено на пути от ж.-д. вокзала к центру, то есть очень удобно в логистическом смысле. Это перспективно туристическим плане - объект может позиционироваться как фрагмент керамической истории Славянска. Понятно, что за бюджетные деньги реализовать этот проект не получится, поэтому мы рассчитываем, что к нему подключатся местные общественники и предприниматели. Приглашаем всех 7 июля отпраздновать с нами День керамика и вместе подумать о возможных вариантах спасения и дальнейшего использования здания.

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Комментарии к статье «План спасения «Дзевульского и Лянге»»

Активисты славянской общественной организации "Развитие инициатив" занялись спасением памятника архитектуры местного значения «Дзевульский и Лянге». Для этого 29 и 30 июня на территории объекта был проведен субботник.

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