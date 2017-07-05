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Фотофакт

Славянск после оккупации

Бесплатные показы фильмов

Светлана Вьюниченко
5 июля 2017 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

8 июля в 15:00 на первом этаже центральной библиотеки будет демонстрироваться фильм «Родня». На примере семьи режиссера картина расскажет о том, как война разрушает родственные связи. Вход свободный.

10-12 июля состоится киноакция «ДонбассНаш». При поддержке Госкино и волонтеров в городе пройдет бесплатный показ украинских фильмов. 

Центральная бибилиотека, начала сеансов в 15:00

10.07 - документальный фильм «Школа №3», 2016 г., режиссеры Л. Смит, Г. Жено

11.07 - документальный фильм «Украинские шерифы», 2015 г., режиссер Р. Бондарчук

12.07 - документальный фильм «Десять секунд», 2016 г., режиссер Ю. Гонтарук

Парк Шелковичный, летняя эстрада, начало в 21:00

10.07 - художественный фильм «Гнездо горлицы», 2016 г., режиссер Т. Ткаченко. Картину представляет исполнительница главной роли Римма Зюбина

11.07 - музыкальный фильм «Тельнюк: наш Шевченко», 2015 г., режиссер О. Черный, короткометражные фильмы «Кровянка», 2016 г., режиссер А. Непиталюк, «ГолденЛав», 2016 г., режиссер П. Остриков

12.07 - фильм-концерт «Океан Эльзы», 2016 г., FILM. UA

Приглашаются все желающие, вход свободный.

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Комментарии к статье «Бесплатные показы фильмов»

8 июля в 15:00 на первом этаже центральной библиотеки будет демонстрироваться фильм «Родня». На примере семьи режиссера картина расскажет о том, как война разрушает родственные связи. Вход свободный.

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