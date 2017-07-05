Герои времен АТО теперь живут в стихах

Днем во вторник, 4 июля, в Славянске шел дождь. Но это не помешало любителям поэзии собраться на площади под старым дубом. В честь 3-й годовщины освобождения города от боевиков «ДНР» здесь состоялось мероприятие «Кращі поезії часів АТО».

Литературные чтения при помощи активистов общественных организаций организовала центральная городская библиотека. В них приняли участие как начинающие таланты, так и маститые авторы. Самым знаменитым, пожалуй, был Сергей Жадан, прочитавший для славянцев пару своих произведений.

Всего в чтениях участвовали более двух десятков человек. Кто читал свои стихи. Кто-то доносил до слушателей произведения «совести украинского народа» - Лины Костенко или боевых побратимов.

Но во всех чеканных, отрывистых строках звучали слава и боль нынешнего нелегкого времени. Среди выступающих было довольно много молодежи. В основном, члены объединения «Поэтический десант», которым руководит Александр Романько.

- Это тоже примета сегодняшнего дня – дети, которым болит война. Они пропускают ее через сердце и охотнее пишут стихи на патриотическую тематику, чем о любви, - говорит заведующая отделом обслуживания читателей центральной городской библиотеки Валерия Здыбель.

Выступая с приветственным словом, директор библиотеки Лариса Мамедова назвала 5 июля вторым днем рождения города. А чтобы эта дата навсегда отпечаталась в памяти, герои необъявленной войны будут жить в стихах.