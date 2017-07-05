На Карачуне Донетчина встретила своих защитников

В честь 3-й годовщины освобождения Славянска от гибридной армии РФ на горе Карачун 4 и 5 июля проходил Всеукраинский форум-фестиваль, инициированный активистами общественной организации «Союз ветеранов АТО Донбасса» и поддержанный Донецкой ОВГА. Для участия в мероприятии со всех уголков Украины съехались ветераны и волонтеры.

Символическое место

Повышенное оживление на горе Карачун наблюдалось еще за неделю до знаменательной даты. Здесь походила реконструкция часовни и памятных знаков, установленных на местах гибели бойцов украинской армии. Открытие и освящение этого мемориального комплекса состоялось в последних числах июня. Среди тематических мероприятий стоит отметить встречу ветеранов и гражданских активистов, которая прошла 26 июня на месте расположения блокпоста №1 «Рыбхоз».

Но основная программа началась 4 числа на Карачуне. С самого утра сюда начали съезжаться участвовавшие в боях за Славянск воины АТО. Кто-то приехал из дома, кто-то – прямо с передовой. Кроме военнослужащих, было много гражданского населения: родственники погибших военных, волонтеры, журналисты, чиновники разного ранга - от местного, до столичного.

Для проведения форума на Карачуне подготовили обширную площадку, на которой поставили сцену, армейские и волонтерские палатки, бронетехнику, полевые кухни, стенды с портретами павших защитников Славянска и несколько других локаций. Как объяснили организаторы, это место для мероприятии они выбрали не случайно. Ведь с 2014 года гора Карачун символизирует для Украины и мирового сообщества не только начало российско-украинской войны, но и начало перелома в этой войне, достигнутого героизмом добровольцев и регулярных частей украинской армии.

Официальное открытие

Программа форума стартовала в 16:00 с официальных выступлений, для которых на сцену поднимались представители областного руководства, штаба АТО, центра военно-гражданского сотрудничества, волонтерских организаций. Во всех речах звучали два основных тезиса – благодарность защитникам Украины и уверенность в победе. Отдельное внимание уделили родственникам павших под Славянском силовиков. Именно им доверили почетное право поднять государственный флаг Украины.

Самыми прямолинейными в своих высказываниях были фронтовики. Без присущего торжественным мероприятиям пафоса они пообещали, что войска «кремлевского карлика» будут разбиты, после чего придет очередь их окопавшихся в тылу приспешников, коррупционеров-чиновников и остальных врагов свободной и независимой Украины.

Особый фрагмент мероприятия составило выступление всеукраинского объединения «Труханівська січ», участники которого со 2 июля расположились на Карачуне походным лагерем. Напомним, что эта организация является инициатором акции «Поезд единства». Агитационный состав приезжал на Донбасс уже 4 раза. В этом году маршрут агитпоезда, собравшего около 300 активистов молодежных военно-патриотических организаций, начался с Херсонской области, а закончится 30 июля в Киеве.

Неофициальная программа

После торжественной части мероприятие плавно перетекло в неформальную стадию. Заработали полевые кухни, начались презентации волонтерских проектов, обсуждение проблем, с которыми сталкиваются военнослужащие после демобилизации, воспоминания фронтовиков о событиях трехлетней давности и более поздних эпизодов войны, о побратимах и героях, чьи имена высечены теперь на гранитных плитах мемориалов. Творческая часть форума состояла из акустического фестиваля, который организаторы назвали «Песня, рожденная в АТО». Первый день мероприятия закончился далеко за полночь, а утром 5 июля его участники присоединились к локальным торжественным акциям, проводимым городскими и районными администрациями севера Донецкой области.

Стоит подчеркнуть, что состоявшееся под Славянском событие может стать началом ежегодной традиции. По крайней мере, об этом говорят ветераны и волонтеры, а областное и столичное руководство обещает начинанию поддержку.