 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Славянск после оккупации

На Карачуне Донетчина встретила своих защитников

Павел Коротенко
5 июля 2017 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • По подсчетам организаторов, в «Первом форуме ветеранов АТО» приняли участие более 200 фронтовиков, съехавшихся со всей Украины. Фото - Павел Коротенко.
  • Выступление активистов организации «Труханівська січ». За два дня проживания под Славянском ребята разработали командную военно-патриотическую игру «Карачун», которую будут популяризировать среди своих сверстников. Фото - Павел Коротенко.

В честь 3-й годовщины освобождения Славянска от гибридной армии РФ на горе Карачун 4 и 5 июля проходил Всеукраинский форум-фестиваль, инициированный активистами общественной организации «Союз ветеранов АТО Донбасса» и поддержанный Донецкой ОВГА. Для участия в мероприятии со всех уголков Украины съехались ветераны и волонтеры.

Символическое место

Повышенное оживление на горе Карачун наблюдалось еще за неделю до знаменательной даты. Здесь походила реконструкция часовни и памятных знаков, установленных на местах гибели бойцов украинской армии. Открытие и освящение этого мемориального комплекса состоялось в последних числах июня. Среди тематических мероприятий стоит отметить встречу ветеранов и гражданских активистов, которая прошла 26 июня на месте расположения блокпоста №1 «Рыбхоз». 

Но основная программа началась 4 числа на Карачуне. С самого утра сюда начали съезжаться участвовавшие в боях за Славянск воины АТО. Кто-то приехал из дома, кто-то – прямо с передовой. Кроме военнослужащих, было много гражданского населения:  родственники погибших военных, волонтеры, журналисты, чиновники разного ранга - от местного, до столичного.

Для проведения форума на Карачуне подготовили обширную площадку, на которой поставили сцену, армейские и волонтерские палатки, бронетехнику, полевые кухни, стенды с портретами павших защитников Славянска и несколько других локаций. Как объяснили организаторы, это место для мероприятии они выбрали не случайно. Ведь с 2014 года гора Карачун символизирует для Украины и мирового сообщества не только начало российско-украинской войны, но и начало перелома в этой войне, достигнутого героизмом добровольцев и регулярных частей украинской армии.

Официальное открытие

Программа форума стартовала в 16:00 с официальных выступлений, для которых на сцену поднимались представители областного руководства, штаба АТО, центра военно-гражданского сотрудничества, волонтерских организаций. Во всех речах звучали два основных тезиса – благодарность защитникам Украины и уверенность в победе. Отдельное внимание уделили родственникам павших под Славянском силовиков. Именно им доверили почетное право поднять государственный флаг Украины. 

Самыми прямолинейными в своих высказываниях были фронтовики. Без присущего торжественным мероприятиям пафоса они пообещали, что войска «кремлевского карлика» будут разбиты, после чего придет очередь их окопавшихся в тылу приспешников, коррупционеров-чиновников и остальных врагов свободной и независимой Украины. 

Особый фрагмент мероприятия составило выступление всеукраинского объединения «Труханівська січ», участники которого со 2 июля расположились на Карачуне походным лагерем. Напомним, что эта организация является инициатором акции «Поезд единства». Агитационный состав приезжал на Донбасс уже 4 раза. В этом году маршрут агитпоезда, собравшего около 300 активистов молодежных военно-патриотических организаций, начался с Херсонской области, а закончится 30 июля в Киеве.

Неофициальная программа

После торжественной части мероприятие плавно перетекло в неформальную стадию. Заработали полевые кухни, начались презентации волонтерских проектов, обсуждение проблем, с которыми сталкиваются военнослужащие после демобилизации, воспоминания фронтовиков о событиях трехлетней давности и более поздних эпизодов войны, о побратимах и героях, чьи имена высечены теперь на гранитных плитах мемориалов. Творческая часть форума состояла из акустического фестиваля, который организаторы назвали «Песня, рожденная в АТО». Первый день мероприятия закончился далеко за полночь, а утром 5 июля его участники присоединились к локальным торжественным акциям, проводимым городскими и районными администрациями севера Донецкой области.

Стоит подчеркнуть, что состоявшееся под Славянском событие может стать началом ежегодной традиции. По крайней мере, об этом говорят ветераны и волонтеры, а областное и столичное руководство обещает начинанию поддержку.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

5 июля 2017

Цена мира в Славянске: в исполкоме увековечили память погибших бойцов

Славянск празднует третью годовщину освобождения

На Карачуне Донетчина встретила своих защитников

Тай-брейки Свитолиной и трехчасовая битва Цуренко с Гергес

Герои времен АТО теперь живут в стихах

Допороговый нужник или золотой унитаз: в Шелковичном парке построят уличный туалет

Бесплатные показы фильмов

Какие собаки кусают славянцев

Справки переселенцам не выдают: виноваты хакеры

Домовладение домостроению рознь

Кто и почему остался без воды на этой неделе

Цветы и медали - в зал заседаний

4 июля 2017

Волевая победа ФК «Славянск» и дерби лидеров на синтетике

Плюшевый медведь в подарок

План спасения «Дзевульского и Лянге»

Дорогая история Славянщины и «Донецкий куркуль» - что принимали депутаты Славянского райсовета

Славянск после оккупации

В сквере «Мечта» вандалы повредили новую фотозону

Секрет натуральной подушки

Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»

Руденко с травмой шеи провел с Поветкиным 12 раундов в ринге

30 июня 2017

Убил и спрятал труп

В карьере на Артема опять появилось сточное озеро

На Артема с 9 этажа упала женщина

Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак

В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области

Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка

Как правильно выбрать подушку

29 июня 2017

Общественные туалеты в Славянске строить не будут

Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут

В Славянске обсудили информационную составляющую гибридной войны

Также в разделе

Цена мира в Славянске: в исполкоме увековечили память погибших бойцов

— 5 июля 2017 —

В рамках празднования 3-й годовщины освобождения города от пророссийских оккупантов в исполкоме состоялось открытие стенда памяти. 5 июля в холле второго этажа собрались местные активисты, военные и представители городской власти.

Читать далее ⇒

Славянск празднует третью годовщину освобождения

— 5 июля 2017 —

Утром 5 июля на центральной площади Славянска состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к очередной годовщине деоккупации города.

Читать далее ⇒

Герои времен АТО теперь живут в стихах

— 5 июля 2017 —

Днем во вторник, 4 июля, в Славянске шел дождь. Но это не помешало любителям поэзии собраться на площади под старым дубом. В честь 3-й годовщины освобождения города от боевиков «ДНР» здесь состоялось мероприятие «Кращі поезії часів АТО».

Читать далее ⇒

Бесплатные показы фильмов

— 5 июля 2017 —

8 июля в 15:00 на первом этаже центральной библиотеки будет демонстрироваться фильм «Родня». На примере семьи режиссера картина расскажет о том, как война разрушает родственные связи. Вход свободный.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «На Карачуне Донетчина встретила своих защитников»

В честь 3-й годовщины освобождения Славянска от гибридной армии РФ на горе Карачун 4 и 5 июля проходил Всеукраинский форум-фестиваль, инициированный активистами общественной организации «Союз ветеранов АТО Донбасса» и поддержанный Донецкой ОВГА. Для участия в мероприятии со всех уголков Украины съехались ветераны и волонтеры.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Допороговый нужник или золотой унитаз: в Шелковичном парке построят уличный туалет

Домовладение домостроению рознь

Кто и почему остался без воды на этой неделе

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Какие собаки кусают славянцев

В сквере «Мечта» вандалы повредили новую фотозону

Убил и спрятал труп

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Справки переселенцам не выдают: виноваты хакеры

О проблемах с назначением субсидий

Вновь о долгах за газ

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Сон в летнюю ночь

Свет в окошке

Российский связной

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Тай-брейки Свитолиной и трехчасовая битва Цуренко с Гергес

Волевая победа ФК «Славянск» и дерби лидеров на синтетике

Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

5 июля 2017

Цена мира в Славянске: в исполкоме увековечили память погибших бойцов

Славянск празднует третью годовщину освобождения

На Карачуне Донетчина встретила своих защитников

Тай-брейки Свитолиной и трехчасовая битва Цуренко с Гергес

Герои времен АТО теперь живут в стихах

Допороговый нужник или золотой унитаз: в Шелковичном парке построят уличный туалет

Бесплатные показы фильмов

Какие собаки кусают славянцев

Справки переселенцам не выдают: виноваты хакеры

Домовладение домостроению рознь

Кто и почему остался без воды на этой неделе

Цветы и медали - в зал заседаний

4 июля 2017

Волевая победа ФК «Славянск» и дерби лидеров на синтетике

Плюшевый медведь в подарок

План спасения «Дзевульского и Лянге»

Дорогая история Славянщины и «Донецкий куркуль» - что принимали депутаты Славянского райсовета

Славянск после оккупации

В сквере «Мечта» вандалы повредили новую фотозону

Секрет натуральной подушки

Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»

Руденко с травмой шеи провел с Поветкиным 12 раундов в ринге

30 июня 2017

Убил и спрятал труп

В карьере на Артема опять появилось сточное озеро

На Артема с 9 этажа упала женщина

Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак

В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области

Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка

Как правильно выбрать подушку

29 июня 2017

Общественные туалеты в Славянске строить не будут

Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут

В Славянске обсудили информационную составляющую гибридной войны

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top