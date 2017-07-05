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Фотофакт

Славянск после оккупации

Славянск празднует третью годовщину освобождения

Павел Коротенко
5 июля 2017 Просмотров: 21 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Среди аудитории митинга работники исполкома выгодно выделялась обилием государственных флагов. Фото - Павел Коротенко.
  • Завершился митинг патриотической хореографической постановкой, показанной воспитанниками студии танца «Фо-степ».
  • Митинг на месте гибели двух украинских военнослужащих – Петра Коваленко и Сергея Панасюка.

Утром 5 июля на центральной площади Славянска состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к очередной годовщине деоккупации города.

Стационарная локация

В 9:00 на Соборной площади собрались патриотично настроенные жители города, военнослужащие в/ч 3035, участники Всеукраинского форума «Донетчина встречает своих защитников» и работники Славянского горисполкома - всего около 200 человек. Торжественное мероприятие началось с выноса на площадку государственного флага и исполнения гимна Украины.

Содержание речей выступающих было наполнено широким диапазоном эмоций: радость по поводу возвращения Славянска в Украину, сожаление о том, что не все горожане воспринимают это событие как праздник, скорбь по героям, отдавшим свои жизни в боях за освобождение города, и критика в отношении городской власти, не позаботившейся, чтобы к 5 июля на билбордах в Славянске появились хотя бы несколько поздравлений с праздничной датой от мэра. Сам он, в связи с командировкой в Киев, в праздновании памятной для города даты не участвовал. 

В ходе митинга славянцы поименно вспомнили земляков-освободителей, похороненных на кладбищах нашего города: Андрея Ременюка, Романа Напрягло и Николая Колосовского. Пользуясь присутствием родственников последнего, военный комиссар Славянска вручил им орден «За мужество» ІІІ степени, которым Николай Колосовский был награжден посмертно. Семье Романа Напрягло активисты общественного объединения «Союз патриотов Славянска» подарили вышитый портрет павшего героя, изготовленный местными волонтерами. Память павших защитников Родины аудитория почтила минутой молчания, а в честь их родственников прозвучало троекратное «Слава!» Завершился митинг патриотической хореографической постановкой, показанной воспитанниками студии танца «Фо-степ».

Динамическая часть программы

По окончании статической части празднования часть участников митинга погрузилась на машины и отправилась к селу Андреевка, возле которого было запланировано открытие и освящение реконструированного памятного знака, установленного на месте гибели двух украинских военнослужащих – Петра Коваленко и Сергея Панасюка. Украшенная государственными флагами колонна состояла из нескольких десятков автомобилей.

Поскольку митинг под Андреевкой организовывался Славянской районной администрацией и местным сельсоветом, состав его участников несколько отличался от предыдущего мероприятия, хотя программы, в целом, были похожи. После заупокойной панихиды, подобающих случаю речей и возложения цветов к мемориалу, участники отправились к следующему пункту маршрута – к поселку Семеновка. Здесь, проведя еще один митинг, аудитория разделилась: часть людей поехала на Рыбхоз, чтобы почтить память погибших там бойцов. Часть разъехалась в Краматорск, Дружковку, Бахмут, Лиман и Константиновку, где в этот день также проводились мероприятия, посвященные освобождению этих населенных пунктов от вооруженных сторонников пресловутого «русского мира».

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Комментарии к статье «Славянск празднует третью годовщину освобождения»

Утром 5 июля на центральной площади Славянска состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к очередной годовщине деоккупации города.

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