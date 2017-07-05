Цена мира в Славянске: в исполкоме увековечили память погибших бойцов

|5 июля 2017
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В рамках празднования 3-й годовщины освобождения города от пророссийских оккупантов в исполкоме состоялось открытие стенда памяти. 5 июля в холле второго этажа собрались местные активисты, военные и представители городской власти.
Стенд представляет собой фотографии и краткую информацию о 63 защитниках Украины, отдавших свою жизнь за свободу Славянска. По датам их смерти можно изучать новейшую историю страны. 13 апреля 2014 года - капитан спецподразделения «Альфа» Геннадий Биличенко. Его смерть стала детонатором объявления АТО. 16 апреля - террористы захватили технику ВСУ. В украинских бойцов стреляли из-за спин местных жителей, которые с иконами вышли навстречу колонне. 29 мая - сбит вертолет над Карачуном. 6 июня - летчик уводит подбитый самолет от жилых кварталов. Гибнет весь экипаж. 26 июня - расстрел блокпоста на Рыбхозе. 5 июля - последний день оккупации, от вражеской пули погиб 25-летний десантник Роман Мендель. Всего среди павших - 40 бойцов ВСУ, 10 нацгвардейцев, 7 сотрудников СБУ и 6 - МВД.
Стенд памяти появился по инициативе общественных активистов Ларисы Коваленко и Александра Белименко. Скупую информацию о тех, кто на нем представлен, по крохам собирала Галина Фирсова.
Покров с нового памятного знака снимали заместитель городского головы Юрий Подлесный и бойцы воинской части 3035 (на фото). В своем выступлении Юрий Подлесный поблагодарил воинов, ценой своей жизни подаривших славянцам возможность жить в мирном городе. Старший лейтенант части 3035 Нацгвардии Украины Валерий Шульга. Глядя на портреты погибших товарищей, пообещал, что враг заплатит за все.
Война, ушедшая из Славянска, продолжается до сих пор. Цена мира на нашей земле растет с каждым днем. Погибшие остаются в нашей памяти, песнях, названиях улиц.
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В честь 3-й годовщины освобождения Славянска от гибридной армии РФ на горе Карачун 4 и 5 июля проходил Всеукраинский форум-фестиваль, инициированный активистами общественной организации «Союз ветеранов АТО Донбасса» и поддержанный Донецкой ОВГА. Для участия в мероприятии со всех уголков Украины съехались ветераны и волонтеры.
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— 5 июля 2017 —
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Приветствую, гость! Вход
5 июля 2017
• Цена мира в Славянске: в исполкоме увековечили память погибших бойцов
• Славянск празднует третью годовщину освобождения
• На Карачуне Донетчина встретила своих защитников
• Тай-брейки Свитолиной и трехчасовая битва Цуренко с Гергес
• Герои времен АТО теперь живут в стихах
• Допороговый нужник или золотой унитаз: в Шелковичном парке построят уличный туалет
• Какие собаки кусают славянцев
• Справки переселенцам не выдают: виноваты хакеры
• Домовладение домостроению рознь
• Кто и почему остался без воды на этой неделе
• Цветы и медали - в зал заседаний
4 июля 2017
• Волевая победа ФК «Славянск» и дерби лидеров на синтетике
• План спасения «Дзевульского и Лянге»
• Дорогая история Славянщины и «Донецкий куркуль» - что принимали депутаты Славянского райсовета
• В сквере «Мечта» вандалы повредили новую фотозону
• Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»
• Руденко с травмой шеи провел с Поветкиным 12 раундов в ринге
30 июня 2017
• В карьере на Артема опять появилось сточное озеро
• На Артема с 9 этажа упала женщина
• Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак
• В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области
• Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка
• Как правильно выбрать подушку
29 июня 2017
• Общественные туалеты в Славянске строить не будут
• Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут
• В Славянске обсудили информационную составляющую гибридной войны
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В рамках празднования 3-й годовщины освобождения города от пророссийских оккупантов в исполкоме состоялось открытие стенда памяти. 5 июля в холле второго этажа собрались местные активисты, военные и представители городской власти.