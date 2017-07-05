Цена мира в Славянске: в исполкоме увековечили память погибших бойцов

В рамках празднования 3-й годовщины освобождения города от пророссийских оккупантов в исполкоме состоялось открытие стенда памяти. 5 июля в холле второго этажа собрались местные активисты, военные и представители городской власти.

Стенд представляет собой фотографии и краткую информацию о 63 защитниках Украины, отдавших свою жизнь за свободу Славянска. По датам их смерти можно изучать новейшую историю страны. 13 апреля 2014 года - капитан спецподразделения «Альфа» Геннадий Биличенко. Его смерть стала детонатором объявления АТО. 16 апреля - террористы захватили технику ВСУ. В украинских бойцов стреляли из-за спин местных жителей, которые с иконами вышли навстречу колонне. 29 мая - сбит вертолет над Карачуном. 6 июня - летчик уводит подбитый самолет от жилых кварталов. Гибнет весь экипаж. 26 июня - расстрел блокпоста на Рыбхозе. 5 июля - последний день оккупации, от вражеской пули погиб 25-летний десантник Роман Мендель. Всего среди павших - 40 бойцов ВСУ, 10 нацгвардейцев, 7 сотрудников СБУ и 6 - МВД.

Стенд памяти появился по инициативе общественных активистов Ларисы Коваленко и Александра Белименко. Скупую информацию о тех, кто на нем представлен, по крохам собирала Галина Фирсова.

Покров с нового памятного знака снимали заместитель городского головы Юрий Подлесный и бойцы воинской части 3035 (на фото). В своем выступлении Юрий Подлесный поблагодарил воинов, ценой своей жизни подаривших славянцам возможность жить в мирном городе. Старший лейтенант части 3035 Нацгвардии Украины Валерий Шульга. Глядя на портреты погибших товарищей, пообещал, что враг заплатит за все.

Война, ушедшая из Славянска, продолжается до сих пор. Цена мира на нашей земле растет с каждым днем. Погибшие остаются в нашей памяти, песнях, названиях улиц.