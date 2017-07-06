Елизавета Гончарова: каждый сам решает, насколько рядом с ним идет война

|6 июля 2017
|Просмотров: 74
|
Издательство "Темпора", совместно с платформой инициатив "Теплица", провело в Славянске презентацию книги "Десь поруч війна". Мероприятие проходило вечером 2 июля на Соборной площади.
Книга "Десь поруч війна" появилась после того, как ее автор Елизавета Гончарова победила в 4-м всеукраинском конкурсе художественного репортажа. Ее работа называлась "День после Дебальцево". Она представляла собой впечатления автора от февральской трагедии 2015 года, когда в Бахмут (тогда еще Артемовск) вошла колонна вырвавшихся из котла украинских военных. Репортаж бахмутчанки Елизаветы Гончаровой сильно отличается от сюжетов, выпущенных по этому поводу центральными каналами. В нем много трагических эпизодов, примеров чиновничьего равнодушия, волонтерской самоотверженности и других врезавшихся в память автора подробностей.
Рассказывая об этой работе, Елизавета несколько раз подчеркнула, что ее целевой аудиторией являются не местные жители, которые видели и видят все происходящее своими глазами, а те, кто воспринимает события на востоке Украины через экраны телевизоров и компьютерные дисплеи.
Эту же идею Елизавета Горчарова развивает в своей книге "Десь поруч війна", написанной уже после участия в конкурсе. Ее издание является, по сути, конкурсным призом за лучший художественный репортаж. Композиционно книга представляет собой сборник мини-историй и зарисовок, разбитых на несколько тематических глав. Одни посвящены детям, другие - старикам, третьи - животным, судьбы которых автор также посчитала нужным вплести в картину жизни прифронтового края. Не все изложенные истории драматичны, ведь жизнь продолжается даже в период войны. Несколько отрывков автор прочитала прямо на презентации.
На вопрос о названии книги Елизавета Гончарова ответила, что в слово "рядом" она вкладывала широкий смысл - не только географический, но и ментальный, ибо война проходит не только по землям, но и по душам. А то, насколько близко воспринимать эту войну, каждый человек, по ее убеждению, решает самостоятельно.
6 июля 2017
• Славянским краеведческим музеем теперь руководит заслуженный работник культуры
• Елизавета Гончарова: каждый сам решает, насколько рядом с ним идет война
5 июля 2017
• Цена мира в Славянске: в исполкоме увековечили память погибших бойцов
• Славянск празднует третью годовщину освобождения
• На Карачуне Донетчина встретила своих защитников
• Тай-брейки Свитолиной и трехчасовая битва Цуренко с Гергес
• Герои времен АТО теперь живут в стихах
• Допороговый нужник или золотой унитаз: в Шелковичном парке построят уличный туалет
• Какие собаки кусают славянцев
• Справки переселенцам не выдают: виноваты хакеры
• Домовладение домостроению рознь
• Кто и почему остался без воды на этой неделе
• Цветы и медали - в зал заседаний
4 июля 2017
• Волевая победа ФК «Славянск» и дерби лидеров на синтетике
• План спасения «Дзевульского и Лянге»
• Дорогая история Славянщины и «Донецкий куркуль» - что принимали депутаты Славянского райсовета
• В сквере «Мечта» вандалы повредили новую фотозону
• Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»
• Руденко с травмой шеи провел с Поветкиным 12 раундов в ринге
30 июня 2017
• В карьере на Артема опять появилось сточное озеро
• На Артема с 9 этажа упала женщина
• Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак
• В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области
• Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка
— 6 июля 2017 —
О том, что ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры» Лилия Зандер узнала 25 июня. Рассказывает, что ей позвонила директор центральной библиотеки Лариса Мамедова и поздравила с праздником. «Я подумала - с Днем Конституции. Но оказалось, повод был другой», - говорит директор краеведческого музея.
— 5 июля 2017 —
В рамках празднования 3-й годовщины освобождения города от пророссийских оккупантов в исполкоме состоялось открытие стенда памяти. 5 июля в холле второго этажа собрались местные активисты, военные и представители городской власти.
— 5 июля 2017 —
Утром 5 июля на центральной площади Славянска состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к очередной годовщине деоккупации города.
— 5 июля 2017 —
В честь 3-й годовщины освобождения Славянска от гибридной армии РФ на горе Карачун 4 и 5 июля проходил Всеукраинский форум-фестиваль, инициированный активистами общественной организации «Союз ветеранов АТО Донбасса» и поддержанный Донецкой ОВГА. Для участия в мероприятии со всех уголков Украины съехались ветераны и волонтеры.
Приветствую, гость! Вход
6 июля 2017
• Славянским краеведческим музеем теперь руководит заслуженный работник культуры
• Елизавета Гончарова: каждый сам решает, насколько рядом с ним идет война
5 июля 2017
• Цена мира в Славянске: в исполкоме увековечили память погибших бойцов
• Славянск празднует третью годовщину освобождения
• На Карачуне Донетчина встретила своих защитников
• Тай-брейки Свитолиной и трехчасовая битва Цуренко с Гергес
• Герои времен АТО теперь живут в стихах
• Допороговый нужник или золотой унитаз: в Шелковичном парке построят уличный туалет
• Какие собаки кусают славянцев
• Справки переселенцам не выдают: виноваты хакеры
• Домовладение домостроению рознь
• Кто и почему остался без воды на этой неделе
• Цветы и медали - в зал заседаний
4 июля 2017
• Волевая победа ФК «Славянск» и дерби лидеров на синтетике
• План спасения «Дзевульского и Лянге»
• Дорогая история Славянщины и «Донецкий куркуль» - что принимали депутаты Славянского райсовета
• В сквере «Мечта» вандалы повредили новую фотозону
• Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»
• Руденко с травмой шеи провел с Поветкиным 12 раундов в ринге
30 июня 2017
• В карьере на Артема опять появилось сточное озеро
• На Артема с 9 этажа упала женщина
• Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак
• В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области
• Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Елизавета Гончарова: каждый сам решает, насколько рядом с ним идет война»
Издательство "Темпора", совместно с платформой инициатив "Теплица", провело в Славянске презентацию книги "Десь поруч війна". Мероприятие проходило вечером 2 июля на Соборной площади.