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Фотофакт

Славянск после оккупации

Елизавета Гончарова: каждый сам решает, насколько рядом с ним идет война

Павел Коротенко
6 июля 2017 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Презентация книги сопровождалась демонстрацией не вошедших в издание авторских фотографий.

Издательство "Темпора", совместно с платформой инициатив "Теплица", провело в Славянске презентацию книги "Десь поруч війна". Мероприятие проходило вечером 2 июля на Соборной площади.

Не для местной аудитории

Книга "Десь поруч війна" появилась после того, как ее автор Елизавета Гончарова победила в 4-м всеукраинском конкурсе художественного репортажа. Ее работа называлась "День после Дебальцево". Она представляла собой впечатления автора от февральской трагедии 2015 года, когда в Бахмут (тогда еще Артемовск) вошла колонна вырвавшихся из котла украинских военных. Репортаж бахмутчанки Елизаветы Гончаровой сильно отличается от сюжетов, выпущенных по этому поводу центральными каналами. В нем много трагических эпизодов, примеров чиновничьего равнодушия, волонтерской самоотверженности и других врезавшихся в память автора подробностей.

Рассказывая об этой работе, Елизавета несколько раз подчеркнула, что ее целевой аудиторией являются не местные жители, которые видели и видят все происходящее своими глазами, а те, кто воспринимает события на востоке Украины через экраны телевизоров и компьютерные дисплеи. 

Насколько это рядом

Эту же идею Елизавета Горчарова развивает в своей книге "Десь поруч війна", написанной уже после участия в конкурсе. Ее издание является, по сути, конкурсным призом за лучший художественный репортаж. Композиционно книга представляет собой сборник мини-историй и зарисовок, разбитых на несколько тематических глав. Одни посвящены детям, другие - старикам, третьи - животным, судьбы которых автор также посчитала нужным вплести в картину жизни прифронтового края. Не все изложенные истории драматичны, ведь жизнь продолжается даже в период войны. Несколько отрывков автор прочитала прямо на презентации.

На вопрос о названии книги Елизавета Гончарова ответила, что в слово "рядом" она вкладывала широкий смысл - не только географический, но и ментальный, ибо война проходит не только по землям, но и по душам. А то, насколько близко воспринимать эту войну, каждый человек, по ее убеждению, решает самостоятельно.

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Комментарии к статье «Елизавета Гончарова: каждый сам решает, насколько рядом с ним идет война»

Издательство "Темпора", совместно с платформой инициатив "Теплица", провело в Славянске презентацию книги "Десь поруч війна". Мероприятие проходило вечером 2 июля на Соборной площади.

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