 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Славянск после оккупации

С медалями из-за тестирования «пролетели» восемь славянских выпускников

Светлана Вьюниченко
7 июля 2017 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Результаты основной сессии ВНО, опубликованные на сайте Донецкого регионального центра оценивания качества образования, показывают, что основную сессию в нынешнем году сдавали около 10 тысяч жителей области. При этом 740 школьников приехали проходить тесты с неподконтрольной территории. 

На всю область в ходе ВНО наблюдательные комиссии зарегистрировали 25 нарушений. Как правило, из аудиторий удаляли за наличие мобильных телефонов или шпаргалок. Многие из «пострадавших» оказались жителями псевдореспублики. 

Завышенные ожидания

Как рассказали в славянском гороо и учебно-методическом центре, полной информацией о том, как с тестированием справились местные школьники, они не располагают. По словам методиста Славянского учебно-методического центра Ирины Мухиной, они лишь организовывают тестирование. Результаты же участники получают лично через электронные кабинеты. 

Заместитель начальника гороо Марина Хохлова в свою очередь сообщила, что они знают лишь о тех результатах, которыми поделились школы. Также известно, что из-за тестирования, которое одновременно засчитывалось как государственная итоговая аттестация, город недосчитался 8 медалистов. Ситуация, когда выпускники, претендовавшие на золотую медаль, получили обычные аттестаты без отличия, возникла в ООШ №№ 1, 4, 5 (два человека), 10 (два человека), 17. Кроме того, в 10-й школе не получил медаль один выпускник, претендовавший на «серебро». Некоторые получили не ту медаль, на которую рассчитывали. С золотой на серебряную награду «съехали» медалисты в ООШ №№ 5, 12, 17. В 17-й школе имеется еще одна спорная ситуация. Там «золотой» претендент подал апелляцию. Какую медаль ученик получит в итоге, пока неясно. А вот в ООШ №16 претендент на «серебро» по итогам ВНО/ДПА смог получить золотую награду. 

Кто получил 200 баллов, пока неясно

В нынешнем году, по словам выпускников и педагогов, тестирование оказалось достаточно сложным. Родители абитуриентов считают, что это было сделано намеренно - чтобы освободить бюджетные места в вузах для выпускников из неподконтрольных территорий и оккупированного Крыма. В то же время ужесточились требования к работам, претендующим на максимальные 200 баллов.

- Действительно, в прошедшем учебном году 200 баллов получали лишь те работы, в которых не было ни единой ошибки. Хотя еще в ВНО-2016 одна и даже полторы ошибки не являлись препятствием для высшего результата, - говорит Марина Хохлова. 

Однако замначальника гороо не согласна с тем, что общие результаты тестирования нынешнего года хуже, чем в предыдущем. 

- В целом, школы подтвердили ожидания. Есть взлеты, и нет откровенных провалов. А те нюансы, которые имелись, надеюсь, научат и руководство учреждений, и учителей более сбалансировано подходить к своей работе, - говорит она. 

Добавим, что высшие баллы по ВНО в Донецкой области получили лишь 8 выпускников. Среди них - жители Славянска, Бахмута, Краматорска и Мариуполя. Однако, в какой школе города учатся лидеры тестирования, в гороо пока не знают.       

ООШ №17 встречает дополнительную сессию

Отметим также, что 3 июля в Украине стартовала дополнительная сессия ВНО. В ней примут участие зарегистрировавшиеся граждане, которые не смогли явиться на основную сессию по уважительным причинам и могут подтвердить это документально. К таковым относятся болезнь в день проведения тестирования; стихийное бедствие; кража одного из документов, необходимых для прохождения ВНО; смерть родных в течение 7 дней до тестирования; участие в международных или всеукраинских мероприятиях, включенных в официальный список соответствующих министерств. Кроме того, в дополнительной сессии примут участие те граждане, которые явились на основное тестирование, но не смогли пройти его из-за резкого ухудшения здоровья или нарушения, допущенного в их отношении, если это подтверждено регламентной комиссией.  

Славянск наряду с Мариуполем, стал одним из двух городов Донецкой области, где состоялась дополнительная сессия для всего региона. Как рассказала Ирина Мухина, дополнительное тестирование проходит в ООШ №17. 3 июля здесь состоялось ВНО по украинскому языку и литературе. В нем приняли участие около 150 человек. 4 июля тесты сдавали в две смены. Сначала по английскому языку (до 75 человек), потом - по русскому языку (до 15 человек). 5 июля 120 абитуриентов проходили тестирование по математике. 6 июля 105 человек сдавали тесты по истории Украины. 7 июля тестирование вновь пройдет в две смены. Утром ориентировочно 60 человек будут пробовать свои силы в биологии, после обеда - до 15 человек покажут знания по немецкому языку. 10 июля более 15 человек будут сдавать географию, 11 числа - физику. Завершится дополнительная сессия 12 июля ВНО по химии. Его в Славянске предположительно будут сдавать до 30 человек.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

7 июля 2017

Крым не помог: задержали спустя три года

В Славянске заработали первые тренажерные площадки

Зачем от славянцев закрывают школьные спортплощадки

С медалями из-за тестирования «пролетели» восемь славянских выпускников

Фонтан с лошадьми, памятник Петренко, газоны и тротуарная плитка: как будет выглядеть Соборная площадь

6 июля 2017

На Донетчине опять похитили ребенка. Теперь в Константиновке

На женщину в Славянске напал насильник с ножом

Суд в четвертый раз слушает свидетелей по делу Штепы

Славянским краеведческим музеем теперь руководит заслуженный работник культуры

Елизавета Гончарова: каждый сам решает, насколько рядом с ним идет война

Сольные выступления

5 июля 2017

Цена мира в Славянске: в исполкоме увековечили память погибших бойцов

Славянск празднует третью годовщину освобождения

На Карачуне Донетчина встретила своих защитников

Тай-брейки Свитолиной и трехчасовая битва Цуренко с Гергес

Герои времен АТО теперь живут в стихах

Допороговый нужник или золотой унитаз: в Шелковичном парке построят уличный туалет

Бесплатные показы фильмов

Какие собаки кусают славянцев

Справки переселенцам не выдают: виноваты хакеры

Домовладение домостроению рознь

Кто и почему остался без воды на этой неделе

Цветы и медали - в зал заседаний

4 июля 2017

Волевая победа ФК «Славянск» и дерби лидеров на синтетике

Плюшевый медведь в подарок

План спасения «Дзевульского и Лянге»

Дорогая история Славянщины и «Донецкий куркуль» - что принимали депутаты Славянского райсовета

Славянск после оккупации

В сквере «Мечта» вандалы повредили новую фотозону

Секрет натуральной подушки

Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»

Также в разделе

Зачем от славянцев закрывают школьные спортплощадки

— 7 июля 2017 —

С наступлением летних каникул несколько школ Славянска были обнесены заборами. И если в ООШ №13 ограждение появилось в целях безопасности из-за ведущихся строительных работ, то в школах №8 и №12 заборы поставили, руководствуясь нормами обустройства учебных заведений. Об этом рассказал профильный заместитель городского головы Юрий Подлесный.

Читать далее ⇒

Славянским краеведческим музеем теперь руководит заслуженный работник культуры

— 6 июля 2017 —

О том, что ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры» Лилия Зандер узнала 25 июня. Рассказывает, что ей позвонила директор центральной библиотеки Лариса Мамедова и поздравила с праздником. «Я подумала - с Днем Конституции. Но оказалось, повод был другой», - говорит  директор краеведческого музея.

Читать далее ⇒

Елизавета Гончарова: каждый сам решает, насколько рядом с ним идет война

— 6 июля 2017 —

Издательство "Темпора", совместно с платформой инициатив "Теплица", провело в Славянске презентацию книги "Десь поруч війна". Мероприятие проходило вечером 2 июля на Соборной площади.

Читать далее ⇒

Цена мира в Славянске: в исполкоме увековечили память погибших бойцов

— 5 июля 2017 —

В рамках празднования 3-й годовщины освобождения города от пророссийских оккупантов в исполкоме состоялось открытие стенда памяти. 5 июля в холле второго этажа собрались местные активисты, военные и представители городской власти.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «С медалями из-за тестирования «пролетели» восемь славянских выпускников »

Результаты основной сессии ВНО, опубликованные на сайте Донецкого регионального центра оценивания качества образования, показывают, что основную сессию в нынешнем году сдавали около 10 тысяч жителей области. При этом 740 школьников приехали проходить тесты с неподконтрольной территории. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске заработали первые тренажерные площадки

Фонтан с лошадьми, памятник Петренко, газоны и тротуарная плитка: как будет выглядеть Соборная площадь

Допороговый нужник или золотой унитаз: в Шелковичном парке построят уличный туалет

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Крым не помог: задержали спустя три года

На Донетчине опять похитили ребенка. Теперь в Константиновке

На женщину в Славянске напал насильник с ножом

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Справки переселенцам не выдают: виноваты хакеры

О проблемах с назначением субсидий

Вновь о долгах за газ

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Сольные выступления

Сон в летнюю ночь

Свет в окошке

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Тай-брейки Свитолиной и трехчасовая битва Цуренко с Гергес

Волевая победа ФК «Славянск» и дерби лидеров на синтетике

Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

7 июля 2017

Крым не помог: задержали спустя три года

В Славянске заработали первые тренажерные площадки

Зачем от славянцев закрывают школьные спортплощадки

С медалями из-за тестирования «пролетели» восемь славянских выпускников

Фонтан с лошадьми, памятник Петренко, газоны и тротуарная плитка: как будет выглядеть Соборная площадь

6 июля 2017

На Донетчине опять похитили ребенка. Теперь в Константиновке

На женщину в Славянске напал насильник с ножом

Суд в четвертый раз слушает свидетелей по делу Штепы

Славянским краеведческим музеем теперь руководит заслуженный работник культуры

Елизавета Гончарова: каждый сам решает, насколько рядом с ним идет война

Сольные выступления

5 июля 2017

Цена мира в Славянске: в исполкоме увековечили память погибших бойцов

Славянск празднует третью годовщину освобождения

На Карачуне Донетчина встретила своих защитников

Тай-брейки Свитолиной и трехчасовая битва Цуренко с Гергес

Герои времен АТО теперь живут в стихах

Допороговый нужник или золотой унитаз: в Шелковичном парке построят уличный туалет

Бесплатные показы фильмов

Какие собаки кусают славянцев

Справки переселенцам не выдают: виноваты хакеры

Домовладение домостроению рознь

Кто и почему остался без воды на этой неделе

Цветы и медали - в зал заседаний

4 июля 2017

Волевая победа ФК «Славянск» и дерби лидеров на синтетике

Плюшевый медведь в подарок

План спасения «Дзевульского и Лянге»

Дорогая история Славянщины и «Донецкий куркуль» - что принимали депутаты Славянского райсовета

Славянск после оккупации

В сквере «Мечта» вандалы повредили новую фотозону

Секрет натуральной подушки

Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top