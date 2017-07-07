С медалями из-за тестирования «пролетели» восемь славянских выпускников

Результаты основной сессии ВНО, опубликованные на сайте Донецкого регионального центра оценивания качества образования, показывают, что основную сессию в нынешнем году сдавали около 10 тысяч жителей области. При этом 740 школьников приехали проходить тесты с неподконтрольной территории.

На всю область в ходе ВНО наблюдательные комиссии зарегистрировали 25 нарушений. Как правило, из аудиторий удаляли за наличие мобильных телефонов или шпаргалок. Многие из «пострадавших» оказались жителями псевдореспублики.

Завышенные ожидания

Как рассказали в славянском гороо и учебно-методическом центре, полной информацией о том, как с тестированием справились местные школьники, они не располагают. По словам методиста Славянского учебно-методического центра Ирины Мухиной, они лишь организовывают тестирование. Результаты же участники получают лично через электронные кабинеты.

Заместитель начальника гороо Марина Хохлова в свою очередь сообщила, что они знают лишь о тех результатах, которыми поделились школы. Также известно, что из-за тестирования, которое одновременно засчитывалось как государственная итоговая аттестация, город недосчитался 8 медалистов. Ситуация, когда выпускники, претендовавшие на золотую медаль, получили обычные аттестаты без отличия, возникла в ООШ №№ 1, 4, 5 (два человека), 10 (два человека), 17. Кроме того, в 10-й школе не получил медаль один выпускник, претендовавший на «серебро». Некоторые получили не ту медаль, на которую рассчитывали. С золотой на серебряную награду «съехали» медалисты в ООШ №№ 5, 12, 17. В 17-й школе имеется еще одна спорная ситуация. Там «золотой» претендент подал апелляцию. Какую медаль ученик получит в итоге, пока неясно. А вот в ООШ №16 претендент на «серебро» по итогам ВНО/ДПА смог получить золотую награду.

Кто получил 200 баллов, пока неясно

В нынешнем году, по словам выпускников и педагогов, тестирование оказалось достаточно сложным. Родители абитуриентов считают, что это было сделано намеренно - чтобы освободить бюджетные места в вузах для выпускников из неподконтрольных территорий и оккупированного Крыма. В то же время ужесточились требования к работам, претендующим на максимальные 200 баллов.

- Действительно, в прошедшем учебном году 200 баллов получали лишь те работы, в которых не было ни единой ошибки. Хотя еще в ВНО-2016 одна и даже полторы ошибки не являлись препятствием для высшего результата, - говорит Марина Хохлова.

Однако замначальника гороо не согласна с тем, что общие результаты тестирования нынешнего года хуже, чем в предыдущем.

- В целом, школы подтвердили ожидания. Есть взлеты, и нет откровенных провалов. А те нюансы, которые имелись, надеюсь, научат и руководство учреждений, и учителей более сбалансировано подходить к своей работе, - говорит она.

Добавим, что высшие баллы по ВНО в Донецкой области получили лишь 8 выпускников. Среди них - жители Славянска, Бахмута, Краматорска и Мариуполя. Однако, в какой школе города учатся лидеры тестирования, в гороо пока не знают.

ООШ №17 встречает дополнительную сессию

Отметим также, что 3 июля в Украине стартовала дополнительная сессия ВНО. В ней примут участие зарегистрировавшиеся граждане, которые не смогли явиться на основную сессию по уважительным причинам и могут подтвердить это документально. К таковым относятся болезнь в день проведения тестирования; стихийное бедствие; кража одного из документов, необходимых для прохождения ВНО; смерть родных в течение 7 дней до тестирования; участие в международных или всеукраинских мероприятиях, включенных в официальный список соответствующих министерств. Кроме того, в дополнительной сессии примут участие те граждане, которые явились на основное тестирование, но не смогли пройти его из-за резкого ухудшения здоровья или нарушения, допущенного в их отношении, если это подтверждено регламентной комиссией.

Славянск наряду с Мариуполем, стал одним из двух городов Донецкой области, где состоялась дополнительная сессия для всего региона. Как рассказала Ирина Мухина, дополнительное тестирование проходит в ООШ №17. 3 июля здесь состоялось ВНО по украинскому языку и литературе. В нем приняли участие около 150 человек. 4 июля тесты сдавали в две смены. Сначала по английскому языку (до 75 человек), потом - по русскому языку (до 15 человек). 5 июля 120 абитуриентов проходили тестирование по математике. 6 июля 105 человек сдавали тесты по истории Украины. 7 июля тестирование вновь пройдет в две смены. Утром ориентировочно 60 человек будут пробовать свои силы в биологии, после обеда - до 15 человек покажут знания по немецкому языку. 10 июля более 15 человек будут сдавать географию, 11 числа - физику. Завершится дополнительная сессия 12 июля ВНО по химии. Его в Славянске предположительно будут сдавать до 30 человек.