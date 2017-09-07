В Славянске стало одним почетным гражданином больше

Соответствующее решение депутаты Славянского горсовета поддержали на пленарном заседании внеплановой сессии, состоявшемся 23 августа.

«Решение принято, поздравляем нашего нашего почетного гражданина», - сказал городской голова Вадим Лях под аплодисменты присутствующих.

Таким образом, Антоненко стал 49-м почетным гражданином Славянска.

Напомним, что, кроме замначальника БУВРа, профильная комиссия горсовета рассматривала кандидатуры председателя городской организации ветеранов Леонида Васильчука и пастора церкви «Добрая весть» Петра Дудника. Однако, по словам председателя комиссии Дмитрия Кочукова, Петр Дудник подал необходимый пакет документов в комиссию слишком поздно, а Леонид Васильчук не предоставил их вовсе.

Звание «Почетный гражданин» традиционно присваивается накануне Дня города, новоиспеченных заслуженных деятелей чествуют на официальной церемонии празднования.

Звание дает его обладателю ряд привилегий: бесплатный проезд в городском общественном транспорте, бесплатное получение лекарств по рецептам врачей, внеочередное бесплатное зубопротезирование, 100%-ную скидку оплаты за жилплощадь и коммунальные услуги. При этом действие льгот распространяется и на вдов почетных граждан.

Отметим, что на предыдущей сессии звания «Почетный гражданин Славянска» был лишен российский певец Иосиф Кобзон.