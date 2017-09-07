В Славянске стало одним почетным гражданином больше

|25 августа 2017
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Заместитель начальника Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов Виктор Антоненко стал почетным гражданином Славянска.
Соответствующее решение депутаты Славянского горсовета поддержали на пленарном заседании внеплановой сессии, состоявшемся 23 августа.
«Решение принято, поздравляем нашего нашего почетного гражданина», - сказал городской голова Вадим Лях под аплодисменты присутствующих.
Таким образом, Антоненко стал 49-м почетным гражданином Славянска.
Напомним, что, кроме замначальника БУВРа, профильная комиссия горсовета рассматривала кандидатуры председателя городской организации ветеранов Леонида Васильчука и пастора церкви «Добрая весть» Петра Дудника. Однако, по словам председателя комиссии Дмитрия Кочукова, Петр Дудник подал необходимый пакет документов в комиссию слишком поздно, а Леонид Васильчук не предоставил их вовсе.
Звание «Почетный гражданин» традиционно присваивается накануне Дня города, новоиспеченных заслуженных деятелей чествуют на официальной церемонии празднования.
Звание дает его обладателю ряд привилегий: бесплатный проезд в городском общественном транспорте, бесплатное получение лекарств по рецептам врачей, внеочередное бесплатное зубопротезирование, 100%-ную скидку оплаты за жилплощадь и коммунальные услуги. При этом действие льгот распространяется и на вдов почетных граждан.
Отметим, что на предыдущей сессии звания «Почетный гражданин Славянска» был лишен российский певец Иосиф Кобзон.
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Заместитель начальника Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов Виктор Антоненко стал почетным гражданином Славянска.