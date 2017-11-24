ООШ №11 отличилась на всеукраинском конкурсе

Учащиеся школы №11 показали достойные результаты на юбилейном, 25 всеукраинском конкурсе интеллектуально-развивающих игр КРОКС (кмітливі, розумні, культурні, організовані, спритні), который состоялся в Тернополе 26 октября.

Об этом сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский. Первое место в одной из номинаций славянцы разделили с командой из Каменец-Подольского, третье место в личном первенстве занял одиннадцатиклассник Михаил Бондарев, и, наконец, среди 16-ти команд в общем зачете школа №11 получила почетное пятое место.

Игорь Рублевский поздравил коллектив учебного заведения и отметил, что славянская команда стала единственной, которая представляла Донецкую область.