В аптеках появилась вакцина от гриппа

Для этого необходимо вначале обратиться к семейному врачу, затем оплатить в аптеке стоимость вакцины, затем прийти в амбулаторию и получить прививку (на руки препарат не выдается). В этом году стоимость вакцины колеблется в пределах 180 гривен.