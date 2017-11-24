От 7 ноября до 24 августа: как изменились украинские праздники за годы независимости

Можно только догадываться, насколько масштабно отмечалось бы 7 ноября 2017 года, не случись в стране Майдана, аннексии Крыма и войны на Донбассе. Столетие Октябрьской революции наверняка стало бы поводом для левых сил провести политические параллели, а для возрастной части населения - от души поностальгировать.

В соседней стране-агрессоре, например, кроме прочего, объявили конкурс революционных стихов. Первое место заняла 9-летняя девочка, написавшая опус о любви к Путину. Рамзан Кадыров за это вручил ей айфон Х. В общем Кафка с Оруэллом нервно плачут в сторонке...

Однако история не имеет сослагательного наклонения. Пасмурный непраздничный вторник 7 ноября всего лишь натолкнул редакцию на мысль, вспомнить праздники, которые больше не отмечают в Украине.

Из утраченного...

Как показали несложные подсчеты, из праздничного календаря за 26 лет исчезли 2 выходных дня - уже упомянутое 7 ноября и 7 октября. В СССР в эту дату отмечали День Конституции. Еще один отмененный праздник - 23 февраля. Это - достаточно свежее нововведение образца 2015 года.

7 ноября

День Октябрьской революции в стране победившего Октября начали праздновать с 1918 года. К 1927 году окончательно установился своеобразный ритуал, который включал два выходных дня - 7-8 ноября, военный парад на Красной площади в Москве и в столицах союзных республик. Остальным городам приходилось довольствоваться демонстрациями трудящихся. Последний военный парад на Красной площади по случаю Октябрьской революции прошел в 1990 году. Перед его началом президент СССР Михаил Горбачев произнес полагающуюся по случаю речь с трибуны мавзолея, а потом возглавил колонну демонстрантов. Сегодня этот день отмечается и является выходным в Беларуси, Киргизии и непризнанном Приднестровье.

7 октября

Очередную конституцию, знаменующую эпоху развитого социализма, в СССР приняли 7 октября 1977 года. С этой даты до распада Союза 7 октября был выходным днем. Стоит отметить, что новая конституция не меняла государственного строя. Согласно ей выдвигать кандидатов теперь имели право трудовые коллективы. Совет депутатов трудящихся стал советом народных депутатов, также документ окончательно закрепил однопартийную систему. Сегодня про этот праздник мало кто помнит. В советские годы лишний выходной использовали для походов за грибами и последних садовых работ.

23 февраля

23 февраля в Украине официально отмечали до 2015 года. В октябре 2014 года президент Петр Порошенко отменил указ Леонида Кучмы «О праздновании 23 февраля Дня защитника Отечества».

«Абсурдно праздновать день войск страны-агрессора», - сказал украинский гарант.

Интересно, что историкам так и не удалось отыскать, откуда берет истоки дата - 23 февраля. Рождение праздника связывают с декретом о создании Рабоче-Крестьянской Красной армии. Однако он датирован 17 февраля 1918 года. Впрочем, отмечать праздник начали в 1922-м. Тогда 17 февраля припало на понедельник, и торжество якобы перенесли на воскресенье, 23 число. В 1923 году в Советском Союзе широко и с размахом отмечали пятилетие РККА, дата празднования уже не обсуждалась - 23 февраля. Практически сразу пропагандисты стали искать героическую привязку к дате. В итоге к 1942 году полностью сложился следующий миф: «Молодые отряды Красной армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля 1918 года был объявлен днем рождения Красной армии». Его в День красной армии лично озвучил Иосиф Сталин. А единственная параллель, которую разыскали историки, неутешительна. Именно в этот день в 1918 году Россия, руководимая большевиками, капитулировала в войне перед Германской империей.

После установления независимости в Украине не было своего праздника военнослужащих. Он появился в 1993 году, Днем Вооруженных сил стал 6 декабря. Однако дань традициям оказалась столь сильна, что в 1999-м Кучма подписал указ о праздновании 23 февраля. «С целью содействия патриотическому воспитанию молодежи», - так было написано в документе.

Сегодня на государственном уровне 23 февраля отмечают в России, Беларуси, Киргизии и всех недореспубликах: Южной Осетии, Приднестровье, ОРДЛО.

Кроме того, среди отмененных праздников - профессиональные даты, а также День пионерии и День комсомола.

19 мая

Первый отмечали 19 мая. В этот день в 1922 году на всероссийской конференции комсомола было принято решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Для тех, кто не помнит или не знает, пионеры носили красный галстук, служили примером для октябрят, собирали металлолом и макулатуру и были всегда готовы. 19 мая не являлся выходным днем. Однако самых достойных пионеров, выдвинутых школьными дружинами, в парке бесплатно катали на аттракционах.

29 октября

День комсомола приходился на 29 октября. В эту дату в 1918 году был создан Российский коммунистический союз молодежи. В 1926-м его переименовали во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи. В комсомол вступали в 14 лет. О выборе самых достойных в эпоху развитого социализма речь уже не шла. Это было обязательное мероприятие. Отсутствие заветного билета закрывало двери в вузы и доступ к нормальной работе.

...и приобретенного

Вместо двух исчезнувших из календаря красных выходных дней, граждане независимой Украины получили шесть: Рождество, Пасха, Троица, День Конституции, День Независимости и День защитника Украины.

Христианские праздники

В СССР отделенное от церкви государство не признавало христианские праздники. Пасху праздновали полуподпольно, детей крестили так, чтобы никто не знал. О том, что Святой Николай кладет по подушку конфеты или розги, а на Рождество дарят подарки, юные ленинцы даже не догадывались.

С 1991 года в Украине официально Рождество 7 января является выходным днем. Пасха и Троица были выходными всегда, поскольку по календарю приходятся на воскресенья. Однако в 1993 году, с введением поправок в КЗоТ, в случае, когда праздник совпадает с выходным, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Кроме радости от лишнего выходного, эти, без сомнения, яркие праздники, навевают вопросы. Разумеется, чувства верующих нужно учитывать. Но оправданно ли на государственном уровне заигрывать с одним религиозным направлением, возводя их праздники в ранг государственных? Получается, что православная церковь в Украине - «первая среди равных». Она как бы формально отделена от государства, но не так явно, как другие.

24 августа

День независимости, который празднуют во многих странах, в Украине приходится на 24 августа. Постановление об утверждении праздника было принято Верховной Радой в феврале 1992 года. Дату выбрали в честь того, что 24 августа 1991 года Верховный Совет тогда еще УССР принял постановление о провозглашении независимости Украины, вступившее в силу сразу после принятия. 1 декабря того же года Акт провозглашения независимости народ подтвердил на всеукраинском референдуме.

Интересно, что изначально в качестве дня независимости была выбрана другая дата - 16 июля. В этот день в 1990 году Верховный совет УССР принял декларацию о государственном суверенитете Украины. Этот праздник успели отметить один раз в - 1991 году.

По большому счету, традиции празднования Дня независимости формируются только сейчас. Из формального праздник превращается в истинно народный - с военным парадом на Майдане, гуляньями, вышиванками на взрослых и детях и простым меседжем: «Украина - это мы».

28 июня

Если спросить у «пересічного» гражданина, по какому поводу он отдыхает 28 июня, ответить смогут немногие. Для подавляющего большинства жителей страны День Конституции - это просто дополнительный выходной.

Между тем основной закон страны рождался в муках на протяжении 24 часов. Чтобы депутаты не разбежались, пришлось закрыть на замки двери в сессионном зале. Просидев ночь, утром 28 июня 1996 года народные избранники выдали на гора Конституцию Украины. К каждой из 161 статей было до 2 тысяч поправок. Если бы одну из них, предложенную националистами, приняли, Крым не получил бы автономии, став 25 областью. Кто знает, как повернулась бы тогда современная история. «Есть Конституция», - воскликнул тогдашний спикер Александр Мороз.

Добавим, что 28 июня - единственный государственный праздник, закрепленный в Основном законе.

14 октября

Самый молодой украинский праздник был принят на государственном уровне 14 октября 2014 года. В 2015-м День защитника Украины стал выходным. О своем решении перенести праздник президент Петр Порошенко заявил на торжествах по поводу Дня независимости в 2014-м: «В богатой подвигами летописи украинского воинства множество битв и дат, достойных стать Днем защитника Отечества. Я подчеркиваю, Украина никогда больше не будет праздновать этот праздник по военно-историческому календарю соседней страны. Мы будем чествовать защитников своего Отечества, а не чужого!», - сказал гарант.

Традиция празднования Дня защитника Украины еще окончательно не сложилась. В нынешнем году в этот день массово поздравляли всех мужчин, начиная от мальчиков в школах и заканчивая коллегами по работе. Это вызвало протест части общества. «Не превращайте святой день в новое 23 февраля», - призывают оппоненты.

что отмечаем еще

Среди других новых праздников, появившихся за последнее время, - 22 января - День соборности Украины, 29 января - День героев Крут, 8 мая - День памяти и примирения, 23 августа - День флага, 21 ноября - День чести и достоинства. Все они являются рабочими днями.

Кроме того, украинцы активно отмечают два праздника, которые некоторые называют «чуждыми». 14 февраля прочно вошел в праздничный календарь как День влюбленных. А 31 октября молодежь и дети охотно празднуют Хеллоуин. Февральские «валентинки» уже стали делом привычным и даже необходимым. А вот разодетая в костюмы ведьм и вампиров детвора, обходящая дома с сакраментальным вопросом: «Конфета или жизнь» (как вариант - «сладость или гадость»), пока еще воспринимается, как новинка. У кого-то вечерние наряженные гости вызывают улыбку и желание сфотографироваться. Кто-то отплевывается и даже крестится. Но веселье и хорошее настроение - как вода. Оно найдет любую лазейку и обязательно укоренится в свободном от стереотипов обществе.